LIFESTYLE

Grand Opening του Miracle & Shiakidi Concept Store στη Λεμεσό — με το μανιφέστο «Φοβάμαι, αλλά θα το κάνω»

 25.09.2025 - 08:48
Grand Opening του Miracle & Shiakidi Concept Store στη Λεμεσό — με το μανιφέστο «Φοβάμαι, αλλά θα το κάνω»

Στις 2 Οκτωβρίου, ώρα 19:00, η Λεμεσός θα φιλοξενήσει τα εγκαίνια του Miracle & Shiakidi Concept Store, του πρώτου lifestyle χώρου στην Κύπρο, όπου η φιλοσοφία της ευγνωμοσύνης και του θάρρους του Miracle συναντά τον επαγγελματικό κόσμο ομορφιάς του Shiakidi.

Το θέμα των εγκαινίων — «Φοβάμαι, αλλά θα το κάνω» — είναι οικουμενικό. Μια ιστορία για το πώς ο φόβος μπορεί να γίνει σημείο δύναμης και αρχή αλλαγής.

«Το Miracle είναι για την ευγνωμοσύνη και το θάρρος να κάνεις ένα βήμα, ακόμη κι όταν φοβάσαι. Ανοίγουμε τις πόρτες για να μοιραστούμε αυτήν την εμπειρία με όλους», λέει η συνιδρύτρια Λίλια.
«Για εμάς, είναι κάτι παραπάνω από ένα κατάστημα. Είναι μια στιγμή όπου η ομορφιά συναντά την πίστη στον εαυτό και μικρές πρακτικές που βοηθούν να ξεπεράσουμε τον φόβο και να κινηθούμε προς τα όνειρα», προσθέτει ο συνιδρυτής Anthimos.

Αναμένεται ευρεία συμμετοχή από καλεσμένους, επαγγελματίες της βιομηχανίας ομορφιάς, bloggers και μέσα ενημέρωσης.

Τι θα ζήσετε στα εγκαίνια:

-Προσωποποιημένα welcome sets για κάθε καλεσμένο.

-Gratitude Wall και Μπολ φόβων και ονείρων — διαδραστικά έργα που θα δημιουργηθούν μαζί με τους καλεσμένους.

-Εμπνευσμένες προσωπικές ιστορίες των ιδρυτών για τον φόβο και το θάρρος.

-Άναμμα της Φλόγας Miracle — σύμβολο ευγνωμοσύνης και εσωτερικής δύναμης.

-Παρουσίαση των Miracle Stones — λίθων ευγνωμοσύνης, και του Shiakidi Beauty — η τέχνη της ομορφιάς.

-Συλλογικό Μανιφέστο: «Φοβάμαι, αλλά θα το κάνω».

-Κοπή κορδέλας, χρυσά κομφετί και το Miracle Toast.

-DJ set, photo zones και προσωπικές συμβουλές σε γιορτινή ατμόσφαιρα.

Πού και πότε: 2 Οκτωβρίου, ώρα 19:00. Διεύθυνση: 36 Miltonos Street, Limassol, 3050.

Live stream: hashtag #IAmAfraidButIDoIt / #ЯБоюсьНоСделаю.

RSVP & Επικοινωνία:

Θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε στα εγκαίνια (με επιβεβαίωση συμμετοχής εκ των προτέρων).
Η συμμετοχή μπορεί να επιβεβαιωθεί στο +357 96005573 / +357 96151437.
Δημοσιογράφοι και bloggers μπορούν επίσης να ζητήσουν φωτογραφικό υλικό υψηλής ανάλυσης μέσω των ίδιων στοιχείων επικοινωνίας.

Σχετικά με το Miracle & Shiakidi Concept Store

Το Miracle είναι ένα signature lifestyle project για την ευγνωμοσύνη, το θάρρος και τη δύναμη μικρών πρακτικών που βοηθούν τους ανθρώπους να κινηθούν προς τα όνειρά τους.

Το Shiakidi είναι ένα signature beauty brand και ακαδημία για επαγγελματίες.

Μαζί, δημιουργούν έναν χώρο όπου το Miracle και η ομορφιά γίνονται τρόπος ζωής.

