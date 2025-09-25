Το M&S Κύπρου και η Europa Donna συνεχίζουν για 3η χρονιά την εκστρατεία “Fashion That Matters”

Φέτος, η εκστρατεία αποκτά νέα διάσταση με τη συμμετοχή της σχεδιάστριας Έλενας Στρογγυλιώτου, που δημιούργησε ειδικά για το M&S ένα συλλεκτικό μπλουζάκι. Μέσα από τη μίνιμαλ αισθητική και τον συμβολισμό του, το μπλουζάκι μεταφέρει μήνυμα ενότητας, στήριξης και ελπίδας.

Το μπλουζάκι είναι διαθέσιμο σε όλα τα φυσικά καταστήματα M&S Κύπρου και Online, στην τιμή των €28. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν στη Europa Donna Κύπρου, ενισχύοντας το έργο της στην καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού.

Η καμπάνια «Fashion That Matters» εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο “Plan A” του M&S, που εστιάζει σε κοινωνικές, περιβαλλοντικές και ηθικές προκλήσεις. Στόχος είναι η μόδα να γίνει φορέας κοινωνικού μηνύματος και αλλαγής – ένα μέσο που ενώνει, ευαισθητοποιεί και κινητοποιεί.

Σε μια εποχή που απαιτεί συλλογικότητα, εν συναίσθηση και δράση, το M&S Κύπρου στέκεται για ακόμη μια φορά στο πλευρό των γυναικών. Με τη δύναμη της δημιουργίας και την αλήθεια της προσφοράς, στέλνει το μήνυμα ότι καμία μάχη δεν δίνεται μόνη – και ότι κάθε γυναίκα αξίζει να αισθάνεται δυνατή, όμορφη και ελεύθερη να ελπίζει.

Για online αγορές, επισκεφθείτε το https://modeand.com/ για παραγγελίες από τη Λευκωσία και το www.symeonidesfashion.com/ για παραγγελίες από Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο & Παραλίμνι.