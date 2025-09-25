Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουΤο M&S Κύπρου και η Europa Donna συνεχίζουν για 3η χρονιά την εκστρατεία “Fashion That Matters”
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Το M&S Κύπρου και η Europa Donna συνεχίζουν για 3η χρονιά την εκστρατεία “Fashion That Matters”

 25.09.2025 - 09:34
Το M&S Κύπρου και η Europa Donna συνεχίζουν για 3η χρονιά την εκστρατεία “Fashion That Matters”

Το M&S Κύπρου, πιστό στη δέσμευσή του για κοινωνική προσφορά και ενδυνάμωση της γυναίκας, ανακοινώνει για 3η συνεχόμενη χρονιά τη συνεργασία του με την Europa Donna Κύπρου, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Fashion That Matters», η οποία πραγματοποιείται τον Οκτώβριο - μήνα αφιερωμένο στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού.

Φέτος, η εκστρατεία αποκτά νέα διάσταση με τη συμμετοχή της σχεδιάστριας Έλενας Στρογγυλιώτου, που δημιούργησε ειδικά για το M&S ένα συλλεκτικό μπλουζάκι. Μέσα από τη μίνιμαλ αισθητική και τον συμβολισμό του, το μπλουζάκι μεταφέρει μήνυμα ενότητας, στήριξης και ελπίδας.

Το μπλουζάκι είναι διαθέσιμο σε όλα τα φυσικά καταστήματα M&S Κύπρου και Online, στην τιμή των €28.  Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν στη Europa Donna Κύπρου, ενισχύοντας το έργο της στην καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού.

Η καμπάνια «Fashion That Matters» εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο “Plan Aτου M&S, που εστιάζει σε κοινωνικές, περιβαλλοντικές και ηθικές προκλήσεις. Στόχος είναι η μόδα να γίνει φορέας κοινωνικού μηνύματος και αλλαγής – ένα μέσο που ενώνει, ευαισθητοποιεί και κινητοποιεί.

Σε μια εποχή που απαιτεί συλλογικότητα, εν συναίσθηση και δράση, το M&S Κύπρου στέκεται για ακόμη μια φορά στο πλευρό των γυναικών. Με τη δύναμη της δημιουργίας και την αλήθεια της προσφοράς, στέλνει το μήνυμα ότι καμία μάχη δεν δίνεται μόνη – και ότι κάθε γυναίκα αξίζει να αισθάνεται δυνατή, όμορφη και ελεύθερη να ελπίζει.

Για online αγορές, επισκεφθείτε το https://modeand.com/ για παραγγελίες από τη Λευκωσία και το  www.symeonidesfashion.com/  για παραγγελίες από Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο & Παραλίμνι.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα τραγωδία: Έχασε τη μάχη ο άνδρας που χτυπήθηκε από άλογο στον ιππόδρομο
Πυρκαγιά με το «καλημέρα» – Ξέσπασε σε διαμέρισμα – Εκτεταμένες ζημιές στα υπνοδωμάτια
Ακυρώσεις ΜΟΤ: Χιλιάδες τα οχήματα που έχουν ακόμη αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ - Γιατί αργεί η αντικατάσταση - Σκέψεις για παράταση
Απίστευτη καταγγελία στο «Τ»: Δύο χρόνια μετά από θανατηφόρο, η οικογένεια ακόμη περιμένει δικαίωση – Αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στην εξέταση της υπόθεσης
Γνωστή ελληνική αλυσίδα κάνει «ντεπούτο» στην Αγλαντζιά - Πότε ανοίγει το νέο εστιατόριο - Δείτε φωτογραφίες
Ο Χρήστος Μάστορας τραγούδησε την «Αστερομάτα» με τις κόρες του Λευτέρη Πετρούνια και της Βασιλικής Μιλλούση - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συγκινεί αιχμάλωτος του 1974: «Η ημερομηνία της απελευθέρωσης, μέρα επιστροφής στην ζωή» - Δείτε φωτογραφία

 25.09.2025 - 09:29
Επόμενο άρθρο

Τα φίλτρα του καφέ σώζουν σπάνιο σπουργίτι από την εξαφάνιση

 25.09.2025 - 09:51
Η σκληρή απάντηση Χριστοδουλίδη στον Ερντογάν, από το βήμα του ΟΗΕ: Η Ευθύνη απέναντι στην κατοχή και η υποκρισία απέναντι στη σιωπή

Η σκληρή απάντηση Χριστοδουλίδη στον Ερντογάν, από το βήμα του ΟΗΕ: Η Ευθύνη απέναντι στην κατοχή και η υποκρισία απέναντι στη σιωπή

Η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη, από το βήμα της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, δεν ήταν απλώς μια τοποθέτηση αρχών για το Κυπριακό. Ήταν μια μετωπική επίθεση κατά της υποκρισίας, όχι μόνο της Τουρκίας, αλλά και του ίδιου του ΟΗΕ, που εδώ και χρόνια σιωπά, ανέχεται ή “ακούει” χωρίς να αντιδρά απέναντι στη διχοτομική ρητορική της Άγκυρας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η σκληρή απάντηση Χριστοδουλίδη στον Ερντογάν, από το βήμα του ΟΗΕ: Η Ευθύνη απέναντι στην κατοχή και η υποκρισία απέναντι στη σιωπή

Η σκληρή απάντηση Χριστοδουλίδη στον Ερντογάν, από το βήμα του ΟΗΕ: Η Ευθύνη απέναντι στην κατοχή και η υποκρισία απέναντι στη σιωπή

  •  25.09.2025 - 06:28
Παπαναστασίου: «Η ΕΕ ζητά επιστροφή 67 εκατ. ευρώ» – Στη Νομική Υπηρεσία η απόφαση – Στον Κύπριο πολίτη το κόστος

Παπαναστασίου: «Η ΕΕ ζητά επιστροφή 67 εκατ. ευρώ» – Στη Νομική Υπηρεσία η απόφαση – Στον Κύπριο πολίτη το κόστος

  •  25.09.2025 - 10:08
Λετυμπιώτης για Ερντογάν : «Δεν μας ξάφνιασε» - Στραμμένο το βλέμμα στην τριμερή – Οι προσδοκίες της συνάντησης

Λετυμπιώτης για Ερντογάν : «Δεν μας ξάφνιασε» - Στραμμένο το βλέμμα στην τριμερή – Οι προσδοκίες της συνάντησης

  •  25.09.2025 - 10:02
Νέα τραγωδία: Έχασε τη μάχη ο άνδρας που χτυπήθηκε από άλογο στον ιππόδρομο

Νέα τραγωδία: Έχασε τη μάχη ο άνδρας που χτυπήθηκε από άλογο στον ιππόδρομο

  •  25.09.2025 - 07:21
Απίστευτη καταγγελία στο «Τ»: Δύο χρόνια μετά από θανατηφόρο, η οικογένεια ακόμη περιμένει δικαίωση – Αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στην εξέταση της υπόθεσης

Απίστευτη καταγγελία στο «Τ»: Δύο χρόνια μετά από θανατηφόρο, η οικογένεια ακόμη περιμένει δικαίωση – Αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στην εξέταση της υπόθεσης

  •  25.09.2025 - 06:33
Γνωστή ελληνική αλυσίδα κάνει «ντεπούτο» στην Αγλαντζιά - Πότε ανοίγει το νέο εστιατόριο - Δείτε φωτογραφίες

Γνωστή ελληνική αλυσίδα κάνει «ντεπούτο» στην Αγλαντζιά - Πότε ανοίγει το νέο εστιατόριο - Δείτε φωτογραφίες

  •  25.09.2025 - 09:17
Ακυρώσεις ΜΟΤ: Χιλιάδες τα οχήματα που έχουν ακόμη αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ - Γιατί αργεί η αντικατάσταση - Σκέψεις για παράταση

Ακυρώσεις ΜΟΤ: Χιλιάδες τα οχήματα που έχουν ακόμη αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ - Γιατί αργεί η αντικατάσταση - Σκέψεις για παράταση

  •  25.09.2025 - 06:37
Έπεσαν θύμα απάτης 59χρονη και 74χρονη στην Κύπρο - Πώς κατάφεραν να τους κλέψουν χιλιάδες ευρώ

Έπεσαν θύμα απάτης 59χρονη και 74χρονη στην Κύπρο - Πώς κατάφεραν να τους κλέψουν χιλιάδες ευρώ

  •  25.09.2025 - 09:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα