Τα φίλτρα του καφέ σώζουν σπάνιο σπουργίτι από την εξαφάνιση

Η ομάδα, με το όνομα «Needle in a Haystack Society», για περισσότερα από 10 χρόνια παρακολουθεί και παρεμβαίνει στον βιότοπο του πουλιού, το οποίο αναγκάζεται να χτίζει τις φωλιές του σε απομακρυσμένα σημεία λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης στις ακτές.

Αυτοσχέδιες «κιβωτοί» για τις φωλιές

Η μέθοδος των εθελοντών είναι απλή αλλά αποτελεσματική: τοποθετούν ένα σκληρό φίλτρο καφέ κάτω από τις κωνικές φωλιές, έτσι ώστε σε περίπτωση πλημμύρας, η φωλιά με τα αυγά ή τα νεογνά να επιπλέει μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά. Σύμφωνα με τα αδημοσίευτα ευρήματα της ομάδας, οι αυτοσχέδιες αυτές «κιβωτοί» απέτρεψαν την καταστροφή των φωλιών στο 92% των περιπτώσεων, ενώ καμία μητέρα δεν εγκατέλειψε τη φωλιά της μετά την τοποθέτησή τους. Αντίθετα, οι απροστάτευτες φωλιές καταστράφηκαν σε ποσοστό 18% σε περιόδους ακραίας παλίρροιας.

Ελπίδα για το μέλλον του είδους

Αν και το συγκεκριμένο είδος σπουργιτιού βρίσκεται στη «λίστα αναμονής» για ένταξη στον κατάλογο των απειλούμενων ειδών, οι εθελοντές εκφράζουν φόβους ότι τυχόν νομοθετική προστασία μπορεί να έρθει πολύ αργά. Ωστόσο, πρόσφατη μελέτη από επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Κονέκτικατ έδειξε ότι ο πληθυσμός του είδους έχει σταθεροποιηθεί και ακόμη και έχει αυξηθεί σε ορισμένες περιοχές. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση των βιοτόπων παίζει σημαντικότερο ρόλο στην επιβίωση του είδους από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, δίνοντας έτσι ελπίδα ότι η προστασία των οικοτόπων θα μπορούσε να σώσει αυτό το σπάνιο πουλί.

*Με πληροφορίες από Guardian και goodnewsnetwork