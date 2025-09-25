Λετυμπιώτης για Ερντογάν : «Δεν μας ξάφνιασε» - Στραμμένο το βλέμμα στην τριμερή – Οι προσδοκίες της συνάντησης

«Ο κύριος Ερντογάν αγνόησε στο ίδιο το κτήριο της ΓΣ του ΟΗΕ τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Καταπατώνται όλες οι αρχές του διεθνώς δικαίου και αγνοούνται, περιφρονούνται όλα τα ψηφίσματα του ΣΑ των Ηνωμένων Εθνών. Αυτά που κατήγγειλε ο κύριος Ερντογάν είναι αυτά που η ίδια η Τουρκία πράττει και καταπατά εδώ και 51 χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.

«Αν πράγματι ο κύριος Ερντογάν θέλει να περάσει από τα λόγια στις πράξεις, αν θέλει να αναλάβει την ευθύνη όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα πρέπει να απαλλάξει την Κύπρο από την κατοχή. Είναι τουλάχιστον οξύμωρο, ο πρόεδρος της Τουρκίας να μιλά για τήρηση του Διεθνώς δικαίου, όταν την ίδια στιγμή είναι η δική του χώρα που για 51 χρόνια περιφρονεί και καταπατεί τα σχετικά ψηφίσματα του ΣΑ. Ο κύριος Ερντογάν δεν μας ξάφνιασε γιατί κινήθηκε περίπου στο ίδιο μήκος κύματος που κινείται τα τελευταία χρόνια», πρόσθεσε.

Έρχεται η τριμερής – Οι προσδοκίες της συνάντησης

Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι «το βλέμμα είναι στραμμένο στην κοινή συνάντηση της 27ης Σεπτεμβρίου. Το γεγονός ότι ο ίδιος ο ΓΓ των ΗΕ προσωπικά παραμένει προσηλωμένος σε αυτή την προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων σημαίνει πολλά»

«Στόχος είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, είμαστε όμως ρεαλιστές. Δεν αναμένουμε το Σάββατο στη συνάντηση να υπάρξει η μεταστροφή του κυρίου Τατάρ αλλά αυτό που αναμένουμε είναι να συζητήσει με ειλικρινή πολιτική βούληση τα σημεία που ο ίδιος αποδεχτεί και δεσμεύτηκε να υπάρξει πρόοδος», κατέληξε.

