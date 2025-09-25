Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΛετυμπιώτης για Ερντογάν : «Δεν μας ξάφνιασε» - Στραμμένο το βλέμμα στην τριμερή – Οι προσδοκίες της συνάντησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης για Ερντογάν : «Δεν μας ξάφνιασε» - Στραμμένο το βλέμμα στην τριμερή – Οι προσδοκίες της συνάντησης

 25.09.2025 - 10:02
Λετυμπιώτης για Ερντογάν : «Δεν μας ξάφνιασε» - Στραμμένο το βλέμμα στην τριμερή – Οι προσδοκίες της συνάντησης

Για την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ΟΗΕ, μίλησε μεταξύ άλλων ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης τονίζοντας ότι «ο κύριος Ερντογάν δεν μας ξάφνιασε γιατί κινήθηκε περίπου στο ίδιο μήκος κύματος που κινείται τα τελευταία χρόνια»

«Ο κύριος Ερντογάν αγνόησε στο ίδιο το κτήριο της ΓΣ του ΟΗΕ τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Καταπατώνται όλες οι αρχές του διεθνώς δικαίου και αγνοούνται, περιφρονούνται όλα τα ψηφίσματα του ΣΑ των Ηνωμένων Εθνών. Αυτά που κατήγγειλε ο κύριος Ερντογάν είναι αυτά που η ίδια η Τουρκία πράττει και καταπατά  εδώ και 51 χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.

«Αν πράγματι ο κύριος Ερντογάν θέλει να περάσει από τα λόγια στις πράξεις, αν θέλει να αναλάβει την ευθύνη όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα πρέπει να απαλλάξει την Κύπρο από την κατοχή. Είναι τουλάχιστον οξύμωρο, ο πρόεδρος της Τουρκίας να μιλά για τήρηση του Διεθνώς δικαίου, όταν την ίδια στιγμή είναι η δική του χώρα που για 51 χρόνια περιφρονεί και καταπατεί τα σχετικά ψηφίσματα του ΣΑ. Ο κύριος Ερντογάν δεν μας ξάφνιασε γιατί κινήθηκε περίπου στο ίδιο μήκος κύματος που κινείται τα τελευταία χρόνια», πρόσθεσε.

Έρχεται η τριμερής – Οι προσδοκίες της συνάντησης

Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι «το βλέμμα είναι στραμμένο στην κοινή συνάντηση της 27ης Σεπτεμβρίου. Το γεγονός ότι ο ίδιος ο ΓΓ των ΗΕ προσωπικά παραμένει προσηλωμένος σε αυτή την προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων σημαίνει πολλά»

«Στόχος είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, είμαστε όμως ρεαλιστές. Δεν αναμένουμε το Σάββατο στη συνάντηση να υπάρξει η μεταστροφή του κυρίου Τατάρ αλλά αυτό που αναμένουμε είναι να συζητήσει με ειλικρινή πολιτική βούληση τα σημεία που ο ίδιος αποδεχτεί και δεσμεύτηκε να υπάρξει πρόοδος», κατέληξε.

Δείτε το απόσπασμα:

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα τραγωδία: Έχασε τη μάχη ο άνδρας που χτυπήθηκε από άλογο στον ιππόδρομο
Πυρκαγιά με το «καλημέρα» – Ξέσπασε σε διαμέρισμα – Εκτεταμένες ζημιές στα υπνοδωμάτια
Ακυρώσεις ΜΟΤ: Χιλιάδες τα οχήματα που έχουν ακόμη αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ - Γιατί αργεί η αντικατάσταση - Σκέψεις για παράταση
Απίστευτη καταγγελία στο «Τ»: Δύο χρόνια μετά από θανατηφόρο, η οικογένεια ακόμη περιμένει δικαίωση – Αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στην εξέταση της υπόθεσης
Γνωστή ελληνική αλυσίδα κάνει «ντεπούτο» στην Αγλαντζιά - Πότε ανοίγει το νέο εστιατόριο - Δείτε φωτογραφίες
Ο Χρήστος Μάστορας τραγούδησε την «Αστερομάτα» με τις κόρες του Λευτέρη Πετρούνια και της Βασιλικής Μιλλούση - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τα φίλτρα του καφέ σώζουν σπάνιο σπουργίτι από την εξαφάνιση

 25.09.2025 - 09:51
Επόμενο άρθρο

Σ’ αρέσουν τα ταξίδια; Πτήσεις της Ryanair για Νοέμβρη από 31€ με επιστροφή – Δείτε τους προορισμούς

 25.09.2025 - 10:11
Η σκληρή απάντηση Χριστοδουλίδη στον Ερντογάν, από το βήμα του ΟΗΕ: Η Ευθύνη απέναντι στην κατοχή και η υποκρισία απέναντι στη σιωπή

Η σκληρή απάντηση Χριστοδουλίδη στον Ερντογάν, από το βήμα του ΟΗΕ: Η Ευθύνη απέναντι στην κατοχή και η υποκρισία απέναντι στη σιωπή

Η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη, από το βήμα της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, δεν ήταν απλώς μια τοποθέτηση αρχών για το Κυπριακό. Ήταν μια μετωπική επίθεση κατά της υποκρισίας, όχι μόνο της Τουρκίας, αλλά και του ίδιου του ΟΗΕ, που εδώ και χρόνια σιωπά, ανέχεται ή “ακούει” χωρίς να αντιδρά απέναντι στη διχοτομική ρητορική της Άγκυρας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η σκληρή απάντηση Χριστοδουλίδη στον Ερντογάν, από το βήμα του ΟΗΕ: Η Ευθύνη απέναντι στην κατοχή και η υποκρισία απέναντι στη σιωπή

Η σκληρή απάντηση Χριστοδουλίδη στον Ερντογάν, από το βήμα του ΟΗΕ: Η Ευθύνη απέναντι στην κατοχή και η υποκρισία απέναντι στη σιωπή

  •  25.09.2025 - 06:28
Παπαναστασίου: «Η ΕΕ ζητά επιστροφή 67 εκατ. ευρώ» – Στη Νομική Υπηρεσία η απόφαση – Στον Κύπριο πολίτη το κόστος

Παπαναστασίου: «Η ΕΕ ζητά επιστροφή 67 εκατ. ευρώ» – Στη Νομική Υπηρεσία η απόφαση – Στον Κύπριο πολίτη το κόστος

  •  25.09.2025 - 10:08
Λετυμπιώτης για Ερντογάν : «Δεν μας ξάφνιασε» - Στραμμένο το βλέμμα στην τριμερή – Οι προσδοκίες της συνάντησης

Λετυμπιώτης για Ερντογάν : «Δεν μας ξάφνιασε» - Στραμμένο το βλέμμα στην τριμερή – Οι προσδοκίες της συνάντησης

  •  25.09.2025 - 10:02
Νέα τραγωδία: Έχασε τη μάχη ο άνδρας που χτυπήθηκε από άλογο στον ιππόδρομο

Νέα τραγωδία: Έχασε τη μάχη ο άνδρας που χτυπήθηκε από άλογο στον ιππόδρομο

  •  25.09.2025 - 07:21
Απίστευτη καταγγελία στο «Τ»: Δύο χρόνια μετά από θανατηφόρο, η οικογένεια ακόμη περιμένει δικαίωση – Αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στην εξέταση της υπόθεσης

Απίστευτη καταγγελία στο «Τ»: Δύο χρόνια μετά από θανατηφόρο, η οικογένεια ακόμη περιμένει δικαίωση – Αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στην εξέταση της υπόθεσης

  •  25.09.2025 - 06:33
Γνωστή ελληνική αλυσίδα κάνει «ντεπούτο» στην Αγλαντζιά - Πότε ανοίγει το νέο εστιατόριο - Δείτε φωτογραφίες

Γνωστή ελληνική αλυσίδα κάνει «ντεπούτο» στην Αγλαντζιά - Πότε ανοίγει το νέο εστιατόριο - Δείτε φωτογραφίες

  •  25.09.2025 - 09:17
Ακυρώσεις ΜΟΤ: Χιλιάδες τα οχήματα που έχουν ακόμη αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ - Γιατί αργεί η αντικατάσταση - Σκέψεις για παράταση

Ακυρώσεις ΜΟΤ: Χιλιάδες τα οχήματα που έχουν ακόμη αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ - Γιατί αργεί η αντικατάσταση - Σκέψεις για παράταση

  •  25.09.2025 - 06:37
Έπεσαν θύμα απάτης 59χρονη και 74χρονη στην Κύπρο - Πώς κατάφεραν να τους κλέψουν χιλιάδες ευρώ

Έπεσαν θύμα απάτης 59χρονη και 74χρονη στην Κύπρο - Πώς κατάφεραν να τους κλέψουν χιλιάδες ευρώ

  •  25.09.2025 - 09:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα