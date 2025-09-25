Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΣ’ αρέσουν τα ταξίδια; Πτήσεις της Ryanair για Νοέμβρη από 31€ με επιστροφή – Δείτε τους προορισμούς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σ’ αρέσουν τα ταξίδια; Πτήσεις της Ryanair για Νοέμβρη από 31€ με επιστροφή – Δείτε τους προορισμούς

 25.09.2025 - 10:11
Σ’ αρέσουν τα ταξίδια; Πτήσεις της Ryanair για Νοέμβρη από 31€ με επιστροφή – Δείτε τους προορισμούς

Αν σου αρέσουν τα ταξίδια, τότε αυτό το άρθρο σε ενδιαφέρει.

Κάθε μήνα είναι μια ευκαιρία να εξερευνήσεις νέες χώρες, νέες πόλεις και να ζήσεις νέες εμπειρίες.

Αν θέλεις να ξεφύγεις από τη ρουτίνα, προγραμμάτισε ένα ταξιδάκι στην Ευρώπη.

Στο site της Ryanair μπορείτε να βρείτε για το Νοέμβριο ναύλους από 39€ από Θεσσαλονίκη, 42€ από Αθήνα και 31€ από Πάφο με επιστροφή!

Οι παραπάνω τιμές δεν αφορούν επίσημη προσφορά της εταιρίας, αλλά ναύλους που μπορείτε να εντοπίσετε μέσω του low fare calendar.

Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και ισχύουν τη στιγμή της δημοσίευσης αυτού του άρθρου (23 Σεπτεμβρίου). Να θυμάστε επίσης ότι οι ναύλοι αυτοί ισχύουν για συγκεκριμένες πτήσεις κι όχι για όλες τις πτήσεις αυτών των προορισμών.

Εμείς έχουμε ρυθμίσει το ημερολόγιο για ταξίδια 3-4 ημερών, αλλά αυτό μπορείτε να το αλλάξετε πολύ εύκολα από την σχετική μπάρα αναζήτησης.

Για να βρείτε αυτούς τους ναύλους, πατήστε εδώ και στη συνέχεια στον προορισμό που επιθυμείτε για να ανοίξει το σχετικό ημερολόγιο.

Από Πάφο

 

Στο βασικό ναύλο της Ryanair περιλαμβάνεται μόνο τσάντα πλάτης.Εμείς σαν ταξιδιώτες, σε παρόμοιας διάρκειας ταξίδια, ταξιδεύουμε μόνο με τσάντα πλάτης. Πιο συγκεκριμένα, από το 2017 (!) χρησιμοποιούμε τσάντες της εταιρίας Cabin Zero, και δεν έχουν ακόμα κανένα σημάδι φθοράς μετά από δεκάδες ταξίδια, αλλά και καθημερινής χρήσης. Με τις διαστάσεις 28L και 36L μπορείτε να έχετε πολύ άνετο ταξίδι. Με κατάλληλο δίπλωμα, η διάσταση των 36L μπορεί να χωρέσει ακόμα περισσότερα από μια χειραποσκευή, προσφέροντας παράλληλα θήκη για laptop και εσωτερικές θήκες. Δεν είχαμε πότε πρόβλημα με πρόστιμο ή ζύγισμα, όπως συχνά συμβαίνει με τις χειραποσκευές. Μπορείτε να τις βρείτε εδώ!

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα τραγωδία: Έχασε τη μάχη ο άνδρας που χτυπήθηκε από άλογο στον ιππόδρομο
Πυρκαγιά με το «καλημέρα» – Ξέσπασε σε διαμέρισμα – Εκτεταμένες ζημιές στα υπνοδωμάτια
Ακυρώσεις ΜΟΤ: Χιλιάδες τα οχήματα που έχουν ακόμη αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ - Γιατί αργεί η αντικατάσταση - Σκέψεις για παράταση
Απίστευτη καταγγελία στο «Τ»: Δύο χρόνια μετά από θανατηφόρο, η οικογένεια ακόμη περιμένει δικαίωση – Αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στην εξέταση της υπόθεσης
Γνωστή ελληνική αλυσίδα κάνει «ντεπούτο» στην Αγλαντζιά - Πότε ανοίγει το νέο εστιατόριο - Δείτε φωτογραφίες
Ο Χρήστος Μάστορας τραγούδησε την «Αστερομάτα» με τις κόρες του Λευτέρη Πετρούνια και της Βασιλικής Μιλλούση - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λετυμπιώτης για Ερντογάν : «Δεν μας ξάφνιασε» - Στραμμένο το βλέμμα στην τριμερή – Οι προσδοκίες της συνάντησης

 25.09.2025 - 10:02
Επόμενο άρθρο

Παπαναστασίου: «Η ΕΕ ζητά επιστροφή 67 εκατ. ευρώ» – Στη Νομική Υπηρεσία η απόφαση – Στον Κύπριο πολίτη το κόστος

 25.09.2025 - 10:08
Η σκληρή απάντηση Χριστοδουλίδη στον Ερντογάν, από το βήμα του ΟΗΕ: Η Ευθύνη απέναντι στην κατοχή και η υποκρισία απέναντι στη σιωπή

Η σκληρή απάντηση Χριστοδουλίδη στον Ερντογάν, από το βήμα του ΟΗΕ: Η Ευθύνη απέναντι στην κατοχή και η υποκρισία απέναντι στη σιωπή

Η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη, από το βήμα της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, δεν ήταν απλώς μια τοποθέτηση αρχών για το Κυπριακό. Ήταν μια μετωπική επίθεση κατά της υποκρισίας, όχι μόνο της Τουρκίας, αλλά και του ίδιου του ΟΗΕ, που εδώ και χρόνια σιωπά, ανέχεται ή “ακούει” χωρίς να αντιδρά απέναντι στη διχοτομική ρητορική της Άγκυρας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η σκληρή απάντηση Χριστοδουλίδη στον Ερντογάν, από το βήμα του ΟΗΕ: Η Ευθύνη απέναντι στην κατοχή και η υποκρισία απέναντι στη σιωπή

Η σκληρή απάντηση Χριστοδουλίδη στον Ερντογάν, από το βήμα του ΟΗΕ: Η Ευθύνη απέναντι στην κατοχή και η υποκρισία απέναντι στη σιωπή

  •  25.09.2025 - 06:28
Παπαναστασίου: «Η ΕΕ ζητά επιστροφή 67 εκατ. ευρώ» – Στη Νομική Υπηρεσία η απόφαση – Στον Κύπριο πολίτη το κόστος

Παπαναστασίου: «Η ΕΕ ζητά επιστροφή 67 εκατ. ευρώ» – Στη Νομική Υπηρεσία η απόφαση – Στον Κύπριο πολίτη το κόστος

  •  25.09.2025 - 10:08
Λετυμπιώτης για Ερντογάν : «Δεν μας ξάφνιασε» - Στραμμένο το βλέμμα στην τριμερή – Οι προσδοκίες της συνάντησης

Λετυμπιώτης για Ερντογάν : «Δεν μας ξάφνιασε» - Στραμμένο το βλέμμα στην τριμερή – Οι προσδοκίες της συνάντησης

  •  25.09.2025 - 10:02
Νέα τραγωδία: Έχασε τη μάχη ο άνδρας που χτυπήθηκε από άλογο στον ιππόδρομο

Νέα τραγωδία: Έχασε τη μάχη ο άνδρας που χτυπήθηκε από άλογο στον ιππόδρομο

  •  25.09.2025 - 07:21
Απίστευτη καταγγελία στο «Τ»: Δύο χρόνια μετά από θανατηφόρο, η οικογένεια ακόμη περιμένει δικαίωση – Αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στην εξέταση της υπόθεσης

Απίστευτη καταγγελία στο «Τ»: Δύο χρόνια μετά από θανατηφόρο, η οικογένεια ακόμη περιμένει δικαίωση – Αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στην εξέταση της υπόθεσης

  •  25.09.2025 - 06:33
Γνωστή ελληνική αλυσίδα κάνει «ντεπούτο» στην Αγλαντζιά - Πότε ανοίγει το νέο εστιατόριο - Δείτε φωτογραφίες

Γνωστή ελληνική αλυσίδα κάνει «ντεπούτο» στην Αγλαντζιά - Πότε ανοίγει το νέο εστιατόριο - Δείτε φωτογραφίες

  •  25.09.2025 - 09:17
Ακυρώσεις ΜΟΤ: Χιλιάδες τα οχήματα που έχουν ακόμη αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ - Γιατί αργεί η αντικατάσταση - Σκέψεις για παράταση

Ακυρώσεις ΜΟΤ: Χιλιάδες τα οχήματα που έχουν ακόμη αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ - Γιατί αργεί η αντικατάσταση - Σκέψεις για παράταση

  •  25.09.2025 - 06:37
Έπεσαν θύμα απάτης 59χρονη και 74χρονη στην Κύπρο - Πώς κατάφεραν να τους κλέψουν χιλιάδες ευρώ

Έπεσαν θύμα απάτης 59χρονη και 74χρονη στην Κύπρο - Πώς κατάφεραν να τους κλέψουν χιλιάδες ευρώ

  •  25.09.2025 - 09:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα