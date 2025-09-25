Σ’ αρέσουν τα ταξίδια; Πτήσεις της Ryanair για Νοέμβρη από 31€ με επιστροφή – Δείτε τους προορισμούς

Κάθε μήνα είναι μια ευκαιρία να εξερευνήσεις νέες χώρες, νέες πόλεις και να ζήσεις νέες εμπειρίες.

Αν θέλεις να ξεφύγεις από τη ρουτίνα, προγραμμάτισε ένα ταξιδάκι στην Ευρώπη.

Στο site της Ryanair μπορείτε να βρείτε για το Νοέμβριο ναύλους από 39€ από Θεσσαλονίκη, 42€ από Αθήνα και 31€ από Πάφο με επιστροφή!

Οι παραπάνω τιμές δεν αφορούν επίσημη προσφορά της εταιρίας, αλλά ναύλους που μπορείτε να εντοπίσετε μέσω του low fare calendar.

Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και ισχύουν τη στιγμή της δημοσίευσης αυτού του άρθρου (23 Σεπτεμβρίου). Να θυμάστε επίσης ότι οι ναύλοι αυτοί ισχύουν για συγκεκριμένες πτήσεις κι όχι για όλες τις πτήσεις αυτών των προορισμών.

Εμείς έχουμε ρυθμίσει το ημερολόγιο για ταξίδια 3-4 ημερών, αλλά αυτό μπορείτε να το αλλάξετε πολύ εύκολα από την σχετική μπάρα αναζήτησης.

Για να βρείτε αυτούς τους ναύλους, πατήστε εδώ και στη συνέχεια στον προορισμό που επιθυμείτε για να ανοίξει το σχετικό ημερολόγιο.

Από Πάφο

