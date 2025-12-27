Ecommbx
LIKE ONLINE

Πώς θα είναι η πρώτη μας επαφή με εξωγήινους; Η απάντηση είναι τρομακτική

 27.12.2025 - 15:11
Επιστήμονας αποκαλύπτει πώς ακριβώς θα μοιάζει η πρώτη επαφή της ανθρωπότητας με εξωγήινους.

Ίσως να μη μάθουμε ποτέ πώς πραγματικά είναι οι εξωγήινοι, αλλά φαίνεται παράξενο το γεγονός ότι τηλεσκόπια τόσο ισχυρά όσο αυτά της NASA και ιδιαίτερα το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τίποτα που να σχετίζεται με εξωγήινη ζωή.

Ωστόσο, ο Δρ Ντέιβιντ Κίπινγκ από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια πιστεύει ότι ξέρει ακριβώς πώς θα συμβεί αυτό. Έχει παρουσιάσει μια νέα θεωρία που ονομάζει «Εσχατιανή Υπόθεση» (Eschatian hypothesis), το όνομα πιθανότατα προέρχεται από τη λέξη «έσχατον», που σημαίνει το τέλος του κόσμου. Ευτυχώς, σε αυτή την περίπτωση δεν θα τελειώσει ο δικός μας κόσμος.

Σε ένα βίντεο στο YouTube, ο Δρ Κίπινγκ λέει: «Το Χόλιγουντ μας έχει προετοιμάσει να περιμένουμε έναν από δύο τύπους επαφής με εξωγήινους: είτε μια εχθρική δύναμη εισβολής είτε ένα καλοπροαίρετο είδος που χαρίζει σοφία στην ανθρωπότητα», αναφέρει.

«Όμως η ''Εσχατιανή Υπόθεση'' δεν είναι τίποτα από τα δύο. Εδώ, η πρώτη επαφή γίνεται με έναν πολιτισμό που βρίσκεται στα τελευταία του, έναν πολιτισμό που καταρρέει βίαια πριν από το τέλος», προσθέτει.

Η θεωρία του Κίπινγκ

Η «Εσχατιανή Υπόθεση» ουσιαστικά υποστηρίζει ότι ο πρώτος εξωγήινος πολιτισμός που θα συναντήσουμε είναι πιθανό να βρίσκεται στις τελευταίες στιγμές της ίδιας του της κατάρρευσης.

Ως αναλογία, ο ειδικός εξήγησε ότι τα αστέρια που πεθαίνουν λάμπουν πιο έντονα λίγο πριν το τέλος τους και γι’ αυτό, είναι πιο πιθανό να ανιχνευθούν από τη Γη. Οι εξωγήινοι πολιτισμοί μπορεί να ακολουθούν τον ίδιο κανόνα.

Όπως είπε: «Θα πρέπει να περιμένουμε ότι η πρώτη ανίχνευση ενός εξωγήινου πολιτισμού θα αφορά κάποιον που είναι ασυνήθιστα “θορυβώδης”. Η συμπεριφορά τους πιθανότατα θα είναι άτυπη, αλλά η τεράστια έντασή της τους καθιστά τους πιο πιθανούς υποψήφιους για ανακάλυψη».

Στη συνέχεια ο επιστήμονας ανέφερε ότι μια «ακραία ανισορροπία», όπως η ραγδαία κλιματική αλλαγή ή ένας πυρηνικός πόλεμος στον πλανήτη των εξωγήινων, θα έκανε πιο πιθανό να εντοπίσουμε σημάδια ζωής από τη Γη. Έδωσε μάλιστα το εξής παράδειγμα: «Αν πυροδοτούσαμε όλες τις πυρηνικές βόμβες στη Γη, θα λάμπαμε σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο για να μας δει ολόκληρος ο γαλαξίας».

Αυτό σίγουρα θα ήταν μια ζοφερή εισαγωγή στην ιδέα ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Ο Δρ Κίπινγκ πρότεινε επίσης ότι το περίφημο “Wow! Signal”, που ανιχνεύθηκε από επιστήμονες το 1977, ίσως να ήταν απλώς μια τελευταία έκκληση για βοήθεια από έναν πολιτισμό. Έτσι, αν τελικά έρθουμε σε επαφή με εξωγήινους, μπορεί να πρόκειται για τον επιθανάτιο ρόγχο του πολιτισμού τους.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ξυπνάτε κάθε βράδυ στις 3 τα ξημερώματα; Τι φταίει για τον «εφιάλτη» των γυναικών μετά τα 55

 27.12.2025 - 15:03

 27.12.2025 - 15:03
Λάμπει από ευτυχία ο Χάρης Παπαθεοχάρους – Παντρεύεται σήμερα τη Θεογνωσία - Συγκίνηση και δάκρυα στα «αλλάματα» - Δείτε φωτογραφίες

 27.12.2025 - 15:14

 27.12.2025 - 15:14
