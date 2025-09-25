Ecommbx
VIDEO - Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Εν αναμονή της τριμερούς στη Νέα Υόρκη βλέπει τον ΓΓ του ΟΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEO - Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Εν αναμονή της τριμερούς στη Νέα Υόρκη βλέπει τον ΓΓ του ΟΗΕ

 25.09.2025 - 18:58
VIDEO - Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Εν αναμονή της τριμερούς στη Νέα Υόρκη βλέπει τον ΓΓ του ΟΗΕ

25.09.2025 - 18:58

Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον ΓΓ ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στην έδρα του διεθνούς οργανισμού.

Τον κ. Χριστοδουλίδη συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος πρέσβης Μαρία Μιχάηλ, ο Διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου και ο διευθυντής του διπλωματικού του γραφείου Δώρος Βενέζης.

Η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στο Κυπριακό και σε τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις.

Μετά τη συνάντηση με Γκουτέρες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παραθέσει γεύμα εργασίας στους Μονίμους Αντιπροσώπους των πέντε Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ.

Σχετική ανάρτηση έκανε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. 

 

ΠτΔ: Ενδεχομένως τον Νοέμβριο η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό

ΠτΔ: Ενδεχομένως τον Νοέμβριο η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό

Το Φθινόπωρο και ενδεχομένως τον Νοέμβριο να πραγματοποιηθεί η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

