Με ύμνους υποδέχθηκε ο Τραμπ τον Ερντογάν στον Λευκό Οίκο - Είναι φίλος μου, θα αγοράσει F-16 και F-35

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, με την Τουρκία να επιδιώκει την επανένταξή της στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

Μάλιστα, κατά την υποδοχή του Αμερικανού προέδρου στον Τούρκο ομόλογό του, δημοσιογράφος ρώτησε στον Ντόναλντ Τραμπ να θα επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει F-35, για να λάβει τη λακωνική απάντηση: «Θα δούμε».

Τραμπ: Θα συζητήσουμε για Patriot και F-35, αν πάει καλά η συζήτηση θα αρθούν αμέσως οι κυρώσεις

Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων των δύο ηγετών στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «φίλο» και «ξεχωριστό άνθρωπο» τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Τούρκο πρόεδρο να λέει ότι «είμαστε έτοιμοι να πάμε τις τουρκοαμερικανικές σχέσεις σε άλλο επίπεδο».

Επιπλέον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι θα συζητήσουν για τους Patriot και τα F-35, σημειώνοντας ότι «ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα και θα φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα.

Τραμπ για Γάζα: Θα σταματήσει ο πόλεμος, θέλω όλοι οι όμηροι να επιστρέψουν τώρα -Προανήγγειλε συνάντηση με Νετανιάχου

Όσον αφορά για την κατάσταση στη Γάζα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «δεν ξέρω που βρίσκεται ο Ερντογάν και η Τουρκία αναφορικά με το ζήτημα της Γάζας και πιθανότατα δεν θα χρειαστώ την μεσολάβηση Ερντογάν για την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ» και συνέχισε:

«Θέλω να σταματήσει ο πόλεμος, αλλά άμεσα και όλους τους ομήρους πίσω. Δεν θέλω έναν σήμερα έναν σε μία εβδομάδα τους θέλω όλους τώρα. Θα συναντηθώ και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και θα υπάρξουν εξελίξεις σίγουρα».

Τραμπ για Ουκρανία: Αν συνεχιστεί ο πόλεμος, θα αποδειχτεί ότι η Ρωσία είναι «χάρτινη τίγρης»

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ είπε ότι «ο πρόεδρος της Τουρκίας γνωρίζει τον Πούτιν όπως κι εγώ», προσθέτοντας ότι «πίστευα από την αρχή πως αυτός ο πόλεμος θα ήταν ο ευκολότερος από τους 7 που έχουν ήδη τερματίσει, αλλά φαίνεται πως δεν ισχύει».

Συνεχίζοντας, είπε ότι «η Ρωσία έχει επιλέξει να κατασπαταλά εκατομμύρια σε βόμβες και είπα τις προάλλες πως πρόκειται για «χάρτινη τίγρη» κι αν ο πόλεμος συνεχιστεί θα αποδειχθεί».

Οι αναφορές του Τραμπ για «fake news» από το CNN

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε δύο φορές στο CNN, υποστηρίζοντας ότι μεταδίδει «fake news».

Μάλιστα, όταν του έκανε ερώτηση δημοσιογράφος του, επανέλαβε την ατάκα για «fake news» και προσπαθώντας να αστειευτεί του είπε ότι «μου ακούστηκες καλό παιδί» και στη συνέχεια του απάντησε.

«Καλό θα ήταν ο Ερντογάν να μην αγοράσει ρώσικο πετρέλαιο»

Σε μία αποστροφή του λόγου του, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μία αναφορά για το ενδεχόμενο η Τουρκία να αγοράσει πετρέλαιο από τη Ρωσία.

«Το καλύτερο που έχει να κάνει ο Ερντογάν είναι να μην αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία», ανέφερε μεταξύ άλλων.



ΠΗΓΗ: Iefimerida.gr