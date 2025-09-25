Ecommbx
Μας «άνοιξαν» την όρεξη: Δείτε τα νέα λαχταριστά γλυκά που έφτιαξαν οι καθαιρεμένοι μοναχοί - «Κερνάμε καφεδάκι» - Φωτογραφίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μας «άνοιξαν» την όρεξη: Δείτε τα νέα λαχταριστά γλυκά που έφτιαξαν οι καθαιρεμένοι μοναχοί - «Κερνάμε καφεδάκι» - Φωτογραφίες

 25.09.2025 - 18:33
Μας «άνοιξαν» την όρεξη: Δείτε τα νέα λαχταριστά γλυκά που έφτιαξαν οι καθαιρεμένοι μοναχοί - «Κερνάμε καφεδάκι» - Φωτογραφίες

 25.09.2025 - 18:33

Την ζωή και την καθημερινότητα τους συνεχίζουν να δημοσιεύουν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι καθαιρεμένοι μοναχοί  Αρχιμανδρίτες της Ιεράς Μονής Αββακούμ, Νεκτάριος και Πορφύριος.

Αυτή την φορά, σύμφωνα με νέα ανάρτηση τους, έφτιαξαν παραδοσιακὲς πισιές και κέικ γεωγραφίας.

Δείτε αυτούσια την ανάρτηση:

«Ἕνα ἀπὸ τὰ ἱερὰ διακονήματα τῆς ἀδελφότητος εἶναι καὶ ἡ παρασκευή γλυκισμάτων, ποὺ μὲ μεράκι καὶ ἀγάπη προσφέρουμε σὲ κάθε φιλοξενούμενο.

Σήμερα στὸ ἐργαστήρι μας ἐτοιμάσαμε παραδοσιακὲς πισιές, χρυσαφένιες καὶ μοσχοβολιστές, μαζί μὲ κέικ “γεωγραφίας”, γιὰ νὰ γλυκάνουν καρδιὲς καὶ νὰ χαρίσουν χαμόγελα.

Γιατί ὅταν ἡ κουζίνα γίνεται προσευχή, τὸ τραπέζι γίνεται εὐλογία. Κερνάμε καφεδάκι. #ΔιακονήματαΑδελφότητος #ΜοναστηριακέςΓεύσεις #Παράδοση

 Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευση, ἀναπαραγωγή ἢ ἡ μερικὴ ἢ ὁλική χρήση τοῦ παρόντος περιεχομένου χωρὶς τὴν ἄδεια τοῦ νομίμου ἰδιοκτήτη».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΠτΔ: Ενδεχομένως τον Νοέμβριο η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό

ΠτΔ: Ενδεχομένως τον Νοέμβριο η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό

Το Φθινόπωρο και ενδεχομένως τον Νοέμβριο να πραγματοποιηθεί η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

