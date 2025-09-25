Μας «άνοιξαν» την όρεξη: Δείτε τα νέα λαχταριστά γλυκά που έφτιαξαν οι καθαιρεμένοι μοναχοί - «Κερνάμε καφεδάκι» - Φωτογραφίες

Αυτή την φορά, σύμφωνα με νέα ανάρτηση τους, έφτιαξαν παραδοσιακὲς πισιές και κέικ γεωγραφίας.

Δείτε αυτούσια την ανάρτηση:

«Ἕνα ἀπὸ τὰ ἱερὰ διακονήματα τῆς ἀδελφότητος εἶναι καὶ ἡ παρασκευή γλυκισμάτων, ποὺ μὲ μεράκι καὶ ἀγάπη προσφέρουμε σὲ κάθε φιλοξενούμενο.

Σήμερα στὸ ἐργαστήρι μας ἐτοιμάσαμε παραδοσιακὲς πισιές, χρυσαφένιες καὶ μοσχοβολιστές, μαζί μὲ κέικ “γεωγραφίας”, γιὰ νὰ γλυκάνουν καρδιὲς καὶ νὰ χαρίσουν χαμόγελα.

Γιατί ὅταν ἡ κουζίνα γίνεται προσευχή, τὸ τραπέζι γίνεται εὐλογία. Κερνάμε καφεδάκι. #ΔιακονήματαΑδελφότητος #ΜοναστηριακέςΓεύσεις #Παράδοση

