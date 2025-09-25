Ecommbx
ΑρχικήΠολιτικήΣυνεχίζει το «βιολί» του ο Τατάρ: «Δεν υπάρχει εναλλακτική από πολιτική δύο κρατών»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεχίζει το «βιολί» του ο Τατάρ: «Δεν υπάρχει εναλλακτική από πολιτική δύο κρατών»

 25.09.2025 - 18:15
Συνεχίζει το «βιολί» του ο Τατάρ: «Δεν υπάρχει εναλλακτική από πολιτική δύο κρατών»

Δεν υπάρχει εναλλακτική πολιτική από αυτή των δύο κρατών, δήλωσε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή, ο Ερσίν Τατάρ πριν από την μετάβασή του στην Νέα Υόρκη για την τριμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη τον οποίο επέκρινε γιατί «καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να δώσει την εντύπωση ότι αυξάνει την επιρροή του διεθνώς» και υποστήριξε ότι ακόμα και οι Ε/κ είναι ενοχλημένοι «από το επικίνδυνο παιχνίδι που παίζει η ε/κ διοίκηση».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Τατάρ είπε ότι όλες οι συνομιλίες για το Κυπριακό στον ΟΗΕ διεξάγονται σε συνεννόηση με την Τουρκία και οι επιβολές σε ομοσπονδιακό μοντέλο λύσης είναι ένα τέχνασμα που παίζουν οι Ελληνοκύπριοι για να αναγκάσουν την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από το νησί και να τερματίσουν τον εγγυητικό ρόλο της Τουρκίας.

Η «τδβκ», όπως αναφέρθηκε στο ψευδοκράτος, δεν έχει εναλλακτική πολιτική εκτός από τη λύση των δύο κρατών. «Δεν υπάρχει εναλλακτική πολιτική. Ο τουρκοκυπριακός λαός διεξάγει έναν αγώνα. Ο τουρκοκυπριακός λαός έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Ο τουρκοκυπριακός λαός έχει κάθε είδους σχέση με τη Δημοκρατία της Τουρκίας. Φυσικά, απορρίπτουμε οποιαδήποτε προσέγγιση που θα απέκλειε την Τουρκία, θα μας αναγκάσει σε μια εταιρική σχέση με τους Ελληνοκύπριους και θα μετέτρεπε αυτό το μέρος σε ένα ελληνικό νησί».

Επανέλαβε ότι οι επίσημες διαπραγματεύσεις δεν θα ξεκινούσαν ποτέ χωρίς να αναγνωριστεί η κυριαρχία του τουρκοκυπριακού «λαού». «Εάν υπάρχουν απευθείας πτήσεις, άμεσο εμπόριο και άμεση επαφή, τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις. Εάν τα βάσανα του απομονωμένου τουρκοκυπριακού λαού, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εξαλειφθούν, μπορούμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις», είπε.

Ο κ. Τατάρ δήλωσε ότι, όπως πάντα, θα μεταφέρει τις σκέψεις και την πολιτική του στάση στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι πάντα ήταν υπέρ του διαλόγου και δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το μοντέλο λύσης των δύο κρατών στο Κυπριακό.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόκτηση συστημάτων αεράμυνας από την ΚΔ, ο κ. Τατάρ δήλωσε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να δώσει την εντύπωση ότι αυξάνει την επιρροή του διεθνώς. Ισχυρίστηκε ότι «ο ε/κ λαός είναι επίσης ενοχλημένος από το επικίνδυνο παιχνίδι που παίζει η ε/κ διοίκηση νότιας Κύπρου», όπως αναφέρθηκε στην Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσθέτοντας ότι «έχει καταστήσει την ε/κ διοίκηση νότιας Κύπρου μια πολύ πιο επικίνδυνη περιοχή. Ενώ αυτή η επικίνδυνη διαδικασία συνεχίζεται εκεί (στη ε/κ πλευρά), πιστεύω ότι η διαδικασία που βασίζεται στην ομοσπονδία θα πρέπει να απομακρυνθεί εντελώς από την ημερήσια διάταξη».

ΠΗΓΗ: KYΠΕ

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Προηγούμενο άρθρο

Ομόφωνη πρόταση Αποστόλου: 35 «ναι» στη Βουλή για ίσες παροχές στους παραολυμπιονίκες

 25.09.2025 - 17:51
ΠτΔ: Τα είπε με τον Πρωθυπουργό της Κίνας - Εκτίμηση για στρατηγική σχέση και στήριξη στο Κυπριακό

ΠτΔ: Τα είπε με τον Πρωθυπουργό της Κίνας - Εκτίμηση για στρατηγική σχέση και στήριξη στο Κυπριακό

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα, στη Νέα Υόρκη, συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Επικεφαλής του Κρατικού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. Li Qiang, κατά τη διάρκεια της οποίας επαναβεβαίωσαν το πολύ καλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και εξέφρασαν τη κοινή τους βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο χωρών, με έμφαση στους τομείς των επενδύσεων, του εμπορίου, της ναυτιλίας, του τουρισμού, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

