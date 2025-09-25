Ομόφωνη πρόταση Αποστόλου: 35 «ναι» στη Βουλή για ίσες παροχές στους παραολυμπιονίκες

Μετά την ψήφιση της πρότασής του για ίση στήριξη γυναικών και ανδρών στις εθνικές ομάδες, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε αυτή τη φορά ομόφωνα το νομοσχέδιο που εξισώνει τις παροχές των παραολυμπιονικών με εκείνες των ολυμπιονικών από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ).

Η σπάνια εικόνα πλήρους συναίνεσης μεταξύ όλων των κομμάτων δείχνει ότι, όταν πρόκειται για ζητήματα ισότητας και δικαιοσύνης στον αθλητισμό, κανείς δεν μπορεί να αντιταχθεί. Με 35 ψήφους υπέρ, χωρίς καμία αποχή ή καταψήφιση, το νομοσχέδιο πέρασε πανηγυρικά, δίνοντας το μήνυμα πως η κοινωνία και η πολιτεία αναγνωρίζουν έμπρακτα την προσπάθεια και τις επιτυχίες των παραολυμπιονικών.

Ο Ανδρέας Αποστόλου φαίνεται να έχει βρει τη «φόρμουλα» για να ενώσει τη Βουλή γύρω από κοινές αξίες. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα πέτυχε δύο σημαντικές θεσμικές αλλαγές που ενισχύουν την ισότητα στον κυπριακό αθλητισμό.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή στον αθλητισμό της Κύπρου, όπου οι παραολυμπιονίκες θα απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες και στήριξη με τους ολυμπιονίκες, ενισχύοντας το μήνυμα της κοινωνικής ισότητας.

ΠΗΓΗ: Strategist.cy