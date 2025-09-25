Ομόφωνη πρόταση Αποστόλου: 35 «ναι» στη Βουλή για ίσες παροχές στους παραολυμπιονίκες

ΠτΔ: Τα είπε με τον Πρωθυπουργό της Κίνας - Εκτίμηση για στρατηγική σχέση και στήριξη στο Κυπριακό
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα, στη Νέα Υόρκη, συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Επικεφαλής του Κρατικού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. Li Qiang, κατά τη διάρκεια της οποίας επαναβεβαίωσαν το πολύ καλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και εξέφρασαν τη κοινή τους βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο χωρών, με έμφαση στους τομείς των επενδύσεων, του εμπορίου, της ναυτιλίας, του τουρισμού, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.