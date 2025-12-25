Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκικό υπ. Άμυνας για την τριμερή της Ιερουσαλήμ: «Όσα λέει το Ισραήλ δεν έχουν καμία βάση στο διεθνές δίκαιο»

 25.12.2025 - 13:57
Σε ερωτήσεις για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Ιερουσαλήμ και τις δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου ρωτήθηκε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας και αρχικά εκτίμησε ότι «η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί στρατιωτική απειλή για τη χώρα»

Ωστόσο συμπλήρωσε ότι «η Τουρκία διατηρεί τη δέσμευσή της για τη διατήρηση της σταθερότητας και του διαλόγου στην περιοχή» χαρακτηρίζοντας «αβάσιμες» τις δηλώσεις του Ισραήλ που απευθύνονται στην Τουρκία. Όπως ανάφερε χαρακτηριστικά «η ρητορική του που θα μπορούσε να αυξήσει την ένταση στην περιοχή δεν έχουν καμία βάση στην πραγματικότητα ή στο διεθνές δίκαιο».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας «η χώρα μας τάσσεται υπέρ ενός εποικοδομητικού διαλόγου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με βάση τη συμμαχία μας με το ΝΑΤΟ. Ωστόσο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μέτρα που αντιβαίνουν στο πνεύμα της συμμαχίας δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση στο πεδίο»

Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε, μάλιστα, ότι «η στάση της Τουρκίας όσον αφορά την ασφάλεια και τα δικαιώματα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου είναι σαφής και αμετάβλητη. Η Τουρκία δεν έχει ποτέ αποφύγει να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες που της παρέχει η ιδιότητά της ως εγγυητής και δεν θα το πράξει ούτε στο μέλλον».

«Συμπερασματικά, η Τουρκία δεν είναι η χώρα που αυξάνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά οι αποκλειστικές και μονομερείς ενέργειες και προσεγγίσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων. Η Τουρκία τάσσεται υπέρ της μετατροπής της περιοχής σε χώρο συνεργασίας και σταθερότητας, και όχι σε ζώνη συγκρούσεων» κατέληξε για την τριμερή.

Ερωτηθείς, τέλος, για παραβιάσεις του εναερίου χώρου της Ελλάδας από τουρκικά μαχητικά απάντησε ότι «οι ισχυρισμοί πηγάζουν από την ασυνεπή προσέγγιση της Ελλάδας όσον αφορά τα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο, η οποία είναι άνευ προηγουμένου τόσο στην ιστορία όσο και σήμερα. Οι πτήσεις μας στο Αιγαίο Πέλαγος πραγματοποιούνται εντός του διεθνούς εναερίου χώρου. Η Τουρκία τείνει να επιλύει όλα τα ζητήματα με την Ελλάδα ειρηνικά, μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, της αμοιβαίας καλής θέλησης και των καλών γειτονικών σχέσεων».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

