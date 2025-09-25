Χαλάει ο καιρός: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές, καταιγίδες και ισχυροί ανέμοι - Αναλυτική πρόγνωση

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει λίγο ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια, ωστόσο στα νότια και τα ανατολικά θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο στα ορεινά κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια και ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα νότια και τα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά, τα νοτιοδυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 33 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται να σχηματιστεί κατά τόπους αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια και ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα νότια και τα ανατολικά.

Το Σάββατο, ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο στα ορεινά κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση σύντομης μεμονωμένης καταιγίδας.

Την Κυριακή θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, ενώ τη Δευτέρα, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν κατά το μεσημέρι και μετά, ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα τα οποία είναι πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή, ωστόσο την Κυριακή θα σημειώσει πτώση και τη Δευτέρα μη αξιόλογη μεταβολή, για να βρεθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.