Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineNetflix: Η νέα σειρά του που κάνει τα οικογενειακά δράματα να μοιάζουν με μία απλή... βόλτα
LIKE ONLINE

Netflix: Η νέα σειρά του που κάνει τα οικογενειακά δράματα να μοιάζουν με μία απλή... βόλτα

 25.09.2025 - 22:57
Netflix: Η νέα σειρά του που κάνει τα οικογενειακά δράματα να μοιάζουν με μία απλή... βόλτα

Αν το 2025 ήταν cocktail, το Black Rabbit θα ήταν ένα Negroni με λίγο παραπάνω gin – δυνατό, πικρό και επικίνδυνα εθιστικό.

Το Netflix φέρνει στη μικρή οθόνη μια ιστορία όπου δύο αδέλφια (Law και Jason Bateman) προσπαθούν να σώσουν ένα πολυτελές κλαμπ, ενώ η πόλη γύρω τους καίγεται από παλιά χρέη, υπόκοσμο και άσχημες αποφάσεις.

Ο Vince (Jason Bateman) επιστρέφει στη Νέα Υόρκη αποφασισμένος να «ξεπλύνει» τα λάθη του παρελθόντος και να σώσει το μαγαζί της οικογένειας. Spoiler: τίποτα δεν πάει όπως το φαντάζεται. Ο Jake (Jude Law) μπλέκεται σε έναν κόσμο που είναι γεμάτος neon lights, επικίνδυνες συμμαχίες και επιλογές που πονάνε. Κάθε σκηνή μοιάζει σαν να έχει soundtrack από το πιο σκοτεινό jazz club της πόλης.

Όταν το family drama γίνεται πιο δυνατό από το crime plot

Το Black Rabbit δεν είναι απλώς άλλη μία σειρά εγκλήματος. Είναι μια ιστορία για το πόσο βαθιά μπορεί να σε τραβήξει η αγάπη – και πόσο μπορεί να σε βυθίσει. Ο Bateman σκηνοθετεί τα πρώτα επεισόδια με την ίδια σκοτεινή ένταση που αγαπήσαμε στο Ozark, δίνοντάς σου την αίσθηση ότι κάθε γωνία κρύβει κάτι που δεν θες να βρεις. Αν λατρεύεις χαρακτήρες που σπάνε, ξαναχτίζονται και ξανασπάνε – αυτή είναι η σειρά σου.

Γιατί θα το λατρέψεις

Γιατί οι καλύτερες σειρές δεν σε αφήνουν να κάτσεις αναπαυτικά – σε κάνουν να ιδρώσεις λίγο. Και γιατί, αν έχεις αδέλφια, θα στείλεις τουλάχιστον τρία μηνύματα στη μέση του binge για να τους ρωτήσεις αν θυμούνται κι αυτοί τις μάχες σας στο οικογενειακό τραπέζι.

Το Black Rabbit κάνει streaming τώρα στο Netflix. Προτείνουμε: ξεκίνα το βράδυ, με φίλους ή μόνος, και άφησέ το να σε καταπιεί.

ΠΗΓΗ: Savoirville.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνέχεια με τα πανό... wars: Ακόμη δύο γείτονες μπήκαν στην «μάχη» με άκρως επιθετικά μηνύματα - Δείτε φωτογραφίες
Μας «άνοιξαν» την όρεξη: Δείτε τα νέα λαχταριστά γλυκά που έφτιαξαν οι καθαιρεμένοι μοναχοί - «Κερνάμε καφεδάκι» - Φωτογραφίες
«Ο γάρος της ημέρας»: Οδηγός στάθμευσε σε ράμπα και έκλεισε είσοδο parking για... καφέ - Δείτε φωτογραφία
Ανείπωτη θλίψη για τον χαμό του 65χρονου Μιχάλη - Η παράκληση της οικογένειας και η επιθυμία του - Δείτε φωτογραφία
Αλλαγή Ώρας 2025: Πότε αλλάζει η ώρα σε χειμερινή
Ελπίδα Ιακωβίδου: Η τούρτα έκπληξη από τον σύζυγο της για τα γενέθλια της (βίντεο)
Πασίγνωστη αλυσίδα επεκτείνεται και ανοίγει νέο σημείο στην επ. Λευκωσίας - Δείτε που και τι προσφέρει - Φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χαλάει ο καιρός: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές, καταιγίδες και ισχυροί ανέμοι - Αναλυτική πρόγνωση

 25.09.2025 - 22:38
Επόμενο άρθρο

Συντονισμένες επιχειρήσεις Αστυνομίας: Μπαράζ συλλήψεων και πρόστιμα σε εργοδότες - Εντατικοί ελέγχοι

 25.09.2025 - 23:04
ΠτΔ: Ενδεχομένως τον Νοέμβριο η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό - Η λιτή ανακοίνωση των ΗΕ

ΠτΔ: Ενδεχομένως τον Νοέμβριο η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό - Η λιτή ανακοίνωση των ΗΕ

Το Φθινόπωρο και ενδεχομένως τον Νοέμβριο να πραγματοποιηθεί η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Ενδεχομένως τον Νοέμβριο η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό - Η λιτή ανακοίνωση των ΗΕ

ΠτΔ: Ενδεχομένως τον Νοέμβριο η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό - Η λιτή ανακοίνωση των ΗΕ

  •  25.09.2025 - 19:27
VIDEO: «Αλαλούμ» με το τερματικό στο Βασιλικό - Μέχρι πότε πρέπει να πληρωθούν τα 67,2 εκατ. ευρώ

VIDEO: «Αλαλούμ» με το τερματικό στο Βασιλικό - Μέχρι πότε πρέπει να πληρωθούν τα 67,2 εκατ. ευρώ

  •  25.09.2025 - 21:30
Οδηγίες Χαρτσιώτη: «Kατεβαίνουν» ΜΜΑΔίτες και Ζητάδες στο κέντρο της Λευκωσίας - Ποιος ο λόγος

Οδηγίες Χαρτσιώτη: «Kατεβαίνουν» ΜΜΑΔίτες και Ζητάδες στο κέντρο της Λευκωσίας - Ποιος ο λόγος

  •  25.09.2025 - 21:45
«Έσπασε» ο πάγος μεταξύ Τραμπ-Ερντογάν - «Ανοικτός» για την πώληση των F-35 ο Αμερικανός πρόεδρος

«Έσπασε» ο πάγος μεταξύ Τραμπ-Ερντογάν - «Ανοικτός» για την πώληση των F-35 ο Αμερικανός πρόεδρος

  •  25.09.2025 - 22:15
Δημόσιο: Χωρίς περιορισμό ανανέωση αποσπάσεων με βάση νέο νόμο

Δημόσιο: Χωρίς περιορισμό ανανέωση αποσπάσεων με βάση νέο νόμο

  •  25.09.2025 - 19:17
Αερόσακοι TAKATA: Στο 76% οι ανακλήσεις, εκκρεμούν περίπου 19 χιλιάδες - Δύο εταιρείες εισέπραξαν 4 εκατ. ευρώ

Αερόσακοι TAKATA: Στο 76% οι ανακλήσεις, εκκρεμούν περίπου 19 χιλιάδες - Δύο εταιρείες εισέπραξαν 4 εκατ. ευρώ

  •  25.09.2025 - 16:59
Βιασμός στις Κεντρικές Φυλακές: Κλεισμένος σε κελί για ολόκληρο 24ωρο ο κατάδικος - «Απάνθρωπη μεταχείριση»

Βιασμός στις Κεντρικές Φυλακές: Κλεισμένος σε κελί για ολόκληρο 24ωρο ο κατάδικος - «Απάνθρωπη μεταχείριση»

  •  25.09.2025 - 17:40
Γιορτή του Κρασιού: Αναλυτικά το πρόγραμμα - Όλοι οι καλλιτέχνες που θα παραβρεθούν και τι ισχύει με τα εισιτήρια- Φωτογραφίες

Γιορτή του Κρασιού: Αναλυτικά το πρόγραμμα - Όλοι οι καλλιτέχνες που θα παραβρεθούν και τι ισχύει με τα εισιτήρια- Φωτογραφίες

  •  25.09.2025 - 21:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα