Netflix: Η νέα σειρά του που κάνει τα οικογενειακά δράματα να μοιάζουν με μία απλή... βόλτα

Το Netflix φέρνει στη μικρή οθόνη μια ιστορία όπου δύο αδέλφια (Law και Jason Bateman) προσπαθούν να σώσουν ένα πολυτελές κλαμπ, ενώ η πόλη γύρω τους καίγεται από παλιά χρέη, υπόκοσμο και άσχημες αποφάσεις.

Ο Vince (Jason Bateman) επιστρέφει στη Νέα Υόρκη αποφασισμένος να «ξεπλύνει» τα λάθη του παρελθόντος και να σώσει το μαγαζί της οικογένειας. Spoiler: τίποτα δεν πάει όπως το φαντάζεται. Ο Jake (Jude Law) μπλέκεται σε έναν κόσμο που είναι γεμάτος neon lights, επικίνδυνες συμμαχίες και επιλογές που πονάνε. Κάθε σκηνή μοιάζει σαν να έχει soundtrack από το πιο σκοτεινό jazz club της πόλης.

Όταν το family drama γίνεται πιο δυνατό από το crime plot

Το Black Rabbit δεν είναι απλώς άλλη μία σειρά εγκλήματος. Είναι μια ιστορία για το πόσο βαθιά μπορεί να σε τραβήξει η αγάπη – και πόσο μπορεί να σε βυθίσει. Ο Bateman σκηνοθετεί τα πρώτα επεισόδια με την ίδια σκοτεινή ένταση που αγαπήσαμε στο Ozark, δίνοντάς σου την αίσθηση ότι κάθε γωνία κρύβει κάτι που δεν θες να βρεις. Αν λατρεύεις χαρακτήρες που σπάνε, ξαναχτίζονται και ξανασπάνε – αυτή είναι η σειρά σου.

Γιατί θα το λατρέψεις

Γιατί οι καλύτερες σειρές δεν σε αφήνουν να κάτσεις αναπαυτικά – σε κάνουν να ιδρώσεις λίγο. Και γιατί, αν έχεις αδέλφια, θα στείλεις τουλάχιστον τρία μηνύματα στη μέση του binge για να τους ρωτήσεις αν θυμούνται κι αυτοί τις μάχες σας στο οικογενειακό τραπέζι.

Το Black Rabbit κάνει streaming τώρα στο Netflix. Προτείνουμε: ξεκίνα το βράδυ, με φίλους ή μόνος, και άφησέ το να σε καταπιεί.

