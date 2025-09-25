Συντονισμένες επιχειρήσεις Αστυνομίας: Μπαράζ συλλήψεων και πρόστιμα σε εργοδότες - Εντατικοί ελέγχοι

Η επιχείρηση, εντάσσεται στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, κ. Μάριου Χαρτσιώτη, για διασφάλιση της δημόσιας τάξης και της νομιμότητας και σε αυτή συμμετείχαν μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, της Υπηρεσίας Αλλοδαπών & Μετανάστευσης, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, της Υγειονομικής Υπηρεσίας, του Τμήματος Φορολογίας, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Τμήματος Τελωνείων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ελέγχθηκαν 46 πρόσωπα και διάφορα κτήρια και υποστατικά, όπου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν έξι πρόσωπα, τα οποία διαπιστώθηκε ότι διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Παράλληλα, προέκυψαν τρεις υποθέσεις παράνομης εργοδότησης και απασχόλησης και επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα για αδήλωτη εργασία.

Επίσης, μέλη του Τμήματος Τελωνείων, εντόπισαν σε υποστατικό πέραν των δύο κιλών καπνικά προϊόντα, τα οποία εισήχθησαν παράνομα και επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο στον ιδιοκτήτη.

Οι δράσεις αστυνόμευσης και ελέγχων συνεχίζονται καθημερινά, με σκοπό τη διασφάλιση της νομιμότητας και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Συντονισμένη Επιχείρηση για Πάταξη της Παράνομης Απασχόλησης και Αδήλωτης Εργασίας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, συντονισμένη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής και Αντιμετώπισης Μεταναστευτικών Ροών και Λειτουργoί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία έγινε σε υπό ανέγερση κτήριο στη Λευκωσία, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δώδεκα πρόσωπα τα οποία εργάζονταν παράνομα σε τέσσερις διαφορετικούς εργοδότες. Ο ένας εκ των συλληφθέντων διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επίσης, από ελέγχους τους οποίους διενήργησαν οι Λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων προέκυψαν παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία και μη εφαρμογή της Νομοθεσίας του Ταμείου Προνοίας, για τις οποίες εξέδωσαν ειδοποιήσεις επιβολής προστίμου, ύψους περίπου 60.000 ευρώ.