ΑρχικήΔιεθνήΤουρκία και ΗΠΑ υπέγραψαν συμφωνία για συνεργασία στην πυρηνική τεχνολογία
ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία και ΗΠΑ υπέγραψαν συμφωνία για συνεργασία στην πυρηνική τεχνολογία

 25.09.2025 - 23:15
Τουρκία και ΗΠΑ υπέγραψαν συμφωνία για συνεργασία στην πυρηνική τεχνολογία

Αξιωματούχοι από την Τουρκία και τις ΗΠΑ υπέγραψαν την Πέμπτη συμφωνία για τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας.

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ τόνισε ότι η συμφωνία εμβαθύνει τη συνεργασία των δύο πλευρών.

Μαζί με τον Μάρκο Ρούμπιο υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για τη Στρατηγική Πυρηνική Συνεργασία σε Πολιτικές Χρήσεις (δηλαδή, όχι στρατιωτικές).

Τα πυρηνικά εργοστάσια που θα ιδρυθούν θα λειτουργούν με τη συνεργασία των δύο χωρών.

Σε δηλώσεις του στο CNN Türk ο Τούρκος υπουργός δήλωσε ότι «η συμφωνία θα διασφαλίσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην περιοχή μας. Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε για την κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής».

Είπε ακόμη ότι «έχουμε ξεκινήσει μια νέα διαδικασία που θα εμβαθύνει περαιτέρω τη βαθιά ριζωμένη και πολυδιάστατη συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Συντονισμένες επιχειρήσεις Αστυνομίας: Μπαράζ συλλήψεων και πρόστιμα σε εργοδότες - Εντατικοί ελέγχοι

 25.09.2025 - 23:04
ΠτΔ: Καταλυτικός ο ρόλος των ΗΕ στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας

 25.09.2025 - 23:24
ΠτΔ: Ενδεχομένως τον Νοέμβριο η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό - Η λιτή ανακοίνωση των ΗΕ

Το Φθινόπωρο και ενδεχομένως τον Νοέμβριο να πραγματοποιηθεί η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

