ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Καταλυτικός ο ρόλος των ΗΕ στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας

 25.09.2025 - 23:24
ΠτΔ: Καταλυτικός ο ρόλος των ΗΕ στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης παρέθεσε σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη, γεύμα προς τους Μόνιμους Αντιπροσώπους των πέντε Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, αντηλλάγησαν απόψεις για τις τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις, περιλαμβανομένης της κατάστασης στην Ουκρανία, αλλά και των κρίσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε τον καταλυτικό ρόλο που μπορούν και οφείλουν να διαδραματίσουν τα Ηνωμένα Έθνη στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, στη βάση του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε, επίσης, τα πέντε Μόνιμα Μέλη για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας ως προς την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, από το σημείο που έχουν διακοπεί καθώς και για τη συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ενωρίτερα την ίδια μέρα.

Παράλληλα, ενημέρωσε για την επικείμενη κοινή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας στις 27 Σεπτεμβρίου, όπως επίσης και για τις δύο πολυμερείς διασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα σε Νέα Υόρκη και Γενεύη.

Οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των πέντε Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας επαναβεβαίωσαν τη στήριξή τους στο συμφωνημένο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, όπως αυτό καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, ενώ επεσήμαναν τον σημαντικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή με πρωτοβουλίες που αναπτύσσει όπως το σχέδιο "Αμάλθεια" για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας.

