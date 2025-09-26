Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τα μέτρα της Αστυνομίας για τη Δικοινοτική πορεία υπερηφάνειας «United by Pride» - Πού θα καταλήξουν οι πορείες

 26.09.2025 - 11:57
Το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025, και ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθεί για τέταρτη συνεχή χρονιά η Δικοινοτική πορεία υπερηφάνειας με τίτλο «United by Pride», η οποία απευθύνεται στα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Η πορεία θα διεξαχθεί ταυτόχρονα από δύο διαφορετικά σημεία εκκίνησης:

  • Από την Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία.
  • Από το πάρκο «Kugulu», το οποίο βρίσκεται στο κατεχόμενο τμήμα της Λευκωσίας.

Οι δύο πορείες θα καταλήξουν στο Σπίτι της Συνεργασίας (Λήδρα Πάλας), όπου θα ακολουθήσει εκδήλωση με μουσική μέχρι τις 23:00.

Η διαδρομή της πορείας από την Πλατεία Ελευθερίας θα έχει ως εξής: Πλατεία Ελευθερίας, Λεωφόρος Ευαγόρου, Οδός Διαγόρου, Πλατεία Lloyd George, Λεωφόρος Νέχρου, Οδός Χαράλαμπου Μούσκου, Οδός Μάρκου Δράκου, με σημείο τερματισμού το Σπίτι της Συνεργασίας.

Να σημειωθεί ότι, με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη νομοθεσία, δίδει τη δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την συγκέντρωση ή παρέλαση καθώς επίσης και για διάλυση της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή πρόκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς.

Επιπλέον, στην περίπτωση όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συγκέντρωση ή παρέλαση, πρόκειται να καταστεί μη ειρηνική, ένεκα πράξεων προσώπου, ή στο πλαίσιο διάπραξης, ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από πρόσωπο που αποκρύπτει, ή καλύπτει, ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του με τρόπο που να μην μπορεί να αναγνωριστεί, η Αστυνομία δύναται να το διατάξει όπως αφαιρέσει το εν λόγω αντικείμενο, ή προϊόν, ή τέχνασμα, το οποίο το καθιστά μη αναγνωρίσιμο.

Αναχώρησε το πρωί της Παρασκευής από τα κατεχόμενα για την Νέα Υόρκη ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, όπου απόψε (τοπική ώρα ΗΠΑ) θα δει τον ΓΓ του ΟΗΕ κι αύριο το μεσημέρι (τοπική ώρα) θα συμμετάσχει στην άτυπη τριμερή συνάντηση που συγκάλεσε ο κ. Γκουτέρες. Ο κ. Τατάρ θα επιστρέψει στα κατεχόμενα την Κυριακή κι έχει προγραμματισμένες δηλώσεις μετά τις συναντήσεις, αλλά και κατά την επιστροφή του στα κατεχόμενα.

