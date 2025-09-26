Απεργία εκτελωνιστών: Σπεύδουν στη Λευκωσία για διαβουλεύσεις στο υπ. Οικονομικών - Έντονη ανησυχία για προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα

Έντονη ανησυχία για προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα εκφράζει η διαχειρίστρια εταιρεία Eurogate Container Terminal Limassol. Οι εκτελωνιστές, που μετά την χθεσινή 24ωρη απεργία αποφάσισαν επέκταση των απεργιακών τους κινητοποιήσεων με επ’ αόριστον αποχή από την εργασία τους, ζητούν να δοθεί παράταση στην εφαρμογή του νέου Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εισαγωγών (AIS), που προγραμματίζεται για την ερχόμενη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Όπως υποστηρίζουν, το νέο σύστημα παρουσιάζει προβλήματα και ελλείψεις και ότι δεν έχει δοθεί ικανοποιητικός χρόνος εκπαίδευσης, ενώ εκφράζουν ανησυχία για απώλεια μεγάλου μέρους του κύκλου εργασιών τους.

Σε δηλώσεις του το πρωί, στο λιμάνι Λεμεσού, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τελωνειακών Πρακτόρων, Χρήστος Άκαρος, ανέφερε ότι μεταβαίνει ακολούθως στη Λευκωσία, για συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, τονίζοντας πως «εμείς για να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε πρέπει να ικανοποιηθούν τα αιτήματα που έχουμε στην επιστολή μας».

Σε παρατήρηση ότι δεν υπήρξε χθες θετικό αποτέλεσμα από την τηλεδιάσκεψη με την διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων, είπε πως «δεν είχε την εξουσιοδότηση η διευθύντρια να κάνει κάτι άλλο. Τώρα αν υπάρχει απόφαση από το Υπουργείο ότι αλλάζουν τα δεδομένα, με άλλη εντολή, τότε και η διευθύντρια θα ακολουθήσει την εντολή του Υπουργείου». Διαμηνύοντας ότι η επ’ αόριστον απεργία θα συνεχιστεί αν δεν δοθεί παράταση στο χρόνο εφαρμογής του νέου συστήματος, ο Χρήστος Άκαρος σημείωσε ότι το λιμάνι Λεμεσού και ιδιαίτερα το τερματικό της Eurogate θα αντιμετωπίσει προβλήματα με την άφιξη νέων εμπορευματοκιβωτίων, λόγω έλλειψης χώρου. Την ίδια ώρα, είπε πως οι εκτελωνιστές θα επιτρέψουν τον εκτελωνισμό μόνο ευπαθών προϊόντων που δεν βρίσκονται εντός ψυγείων, όπως για παράδειγμα φρούτα και λαχανικά.

Εξάλλου σε ανακοίνωση της, η διαχειρίστρια εταιρεία του τερματικού εμπορευματοκιβωτίων, Eurogate CTL, εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τα προβλήματα που αναμένεται να προκύψουν τις επόμενες μέρες σε όλη την αλυσίδα τροφοδοσίας, το εμπόριο και στην οικονομία ευρύτερα εξαιτίας της διακοπής εκτελωνισμού των εμπορευμάτων. Η εταιρεία ενημερώνει το κοινό, τους εμπορευόμενους και τους παραλήπτες ότι όσα εμπορευματοκιβώτια είχαν εκτελωνιστεί πριν από την έναρξη της απεργίας παραδίδονται κανονικά, ενώ συνεχίζει να παραλαμβάνει φορτία από τα πλοία που εξακολουθούν να καταφθάνουν στο τερματικό εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι Λεμεσού. Επισημαίνει, ωστόσο, ότι με τη συνέχιση της απεργίας είναι ορατός ο κίνδυνος, τις επόμενες μέρες, το τερματικό εμπορευματοκιβωτίων να φτάσει στη μέγιστη δυνατή χωρητικότητά του και να μην μπορεί πλέον να εξυπηρετεί τα πλοία που καταφθάνουν στην Κύπρο με εμπόρευμα.

Η Eurogate CTL απευθύνει θερμή παράκληση προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου για άμεση επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί και την αποφυγή των επιπτώσεων στο σύνολο της εμπορικής αλυσίδας και της κυπριακής οικονομίας. Τέλος, εκφράζει την πλήρη ετοιμότητά της να προχωρήσει στην εφαρμογή του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εισαγωγών (AIS) στις 29 Σεπτεμβρίου, όπως ήταν ο αρχικός προγραμματισμός.

