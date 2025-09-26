VIDEO - Θανατηφόρο ατύχημα στον Ιππόδρομο: Το πέμπτο θύμα μέσα σε 33 χρόνια ο άτυχος Παναγιώτης - Εντοπίστηκαν παραβάσεις

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3:30 το απόγευμα, όταν άλογο ξέφυγε από την επιτήρηση ιπποκόμου λίγο πριν από την έναρξη της πρώτης ιπποδρομίας και άρχισε να καλπάζει ανεξέλεγκτα στον στίβο.

Μιλώντας στην εκπομπή η Ανώτερη Λειτουργός του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Μαρίνα Κουγιάλη ανέφερε ότι οι έρευνες για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη.

«Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και η λειτουργοί του μετέβηκαν άμεσα στον χώρο του ατυχήματος από τη στιγμή που συνέβη. Συνεχίστηκαν οι έρευνες την επόμενη μέρα και αυτή τη στιγμή συλλέγονται πληροφορίες από διάφορα άτομα. Λαμβάνονται κάποια τεκμήρια έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Οι λειτουργοί του Τμήματος ελέγχουν όλες τις παραβάσεις οι οποίες έχουν εντοπιστεί», σημείωσε.

Την ίδια στιγμή έγινε αναφορά ότι, τα τελευταία 33 χρόνια, υπήρξαν ακόμη τέσσερα θανατηφόρα ατυχήματα με τον άτυχο Παναγιώτη να είναι το πέμπτο θύμα.

Ερωτηθείσα αν υπήρχε ασθενοφόρο στον Ιππόδρομο, η κα. Κουγιάλη επεσήμανε ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας δεν είναι εμείς το αρμόδιο τμήμα για να απαντήσει το ερώτημα, ετονίζοντας ωστόσο ότι πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας.

«Πρέπει να συμβαίνει αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρχουν πρώτοι βοηθοί στον χώρο, κουτιά πρώτων βοηθειών και να υπάρχουν οι διαδικασίες έτσι ώστε σε περίπτωση τραυματισμού να υπάρχουν οι σωστές και άμεσες διαδικασίες για να μεταφέρονται οι τραυματίες στα νοσηλευτήρια», είπε καταληκτικά.

Δείτε το απόσπασμα: