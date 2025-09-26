Ecommbx
VIDEO - Θανατηφόρο ατύχημα στον Ιππόδρομο: Το πέμπτο θύμα μέσα σε 33 χρόνια ο άτυχος Παναγιώτης - Εντοπίστηκαν παραβάσεις

 26.09.2025 - 12:03
Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (24/09) στον Ιππόδρομο Λευκωσίας, όταν άλογο ξέφυγε από τον έλεγχο λίγο πριν την έναρξη της πρώτης κούρσας, με αποτέλεσμα ο 67χρονος Παναγιώτης Ιωάννου να χάσει την ζωή του.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3:30 το απόγευμα, όταν άλογο ξέφυγε από την επιτήρηση ιπποκόμου λίγο πριν από την έναρξη της πρώτης ιπποδρομίας και άρχισε να καλπάζει ανεξέλεγκτα στον στίβο.

Μιλώντας στην εκπομπή η Ανώτερη Λειτουργός του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Μαρίνα Κουγιάλη ανέφερε ότι οι έρευνες για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη.

«Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και η λειτουργοί του μετέβηκαν άμεσα στον χώρο του ατυχήματος από τη στιγμή που συνέβη. Συνεχίστηκαν οι έρευνες την επόμενη μέρα και αυτή τη στιγμή συλλέγονται πληροφορίες από διάφορα άτομα. Λαμβάνονται κάποια τεκμήρια έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Οι λειτουργοί του Τμήματος ελέγχουν όλες τις παραβάσεις οι οποίες έχουν εντοπιστεί», σημείωσε.

Την ίδια στιγμή έγινε αναφορά ότι, τα τελευταία 33 χρόνια, υπήρξαν ακόμη τέσσερα θανατηφόρα ατυχήματα με τον άτυχο Παναγιώτη να είναι το πέμπτο θύμα.

Ερωτηθείσα αν υπήρχε ασθενοφόρο στον Ιππόδρομο, η κα. Κουγιάλη επεσήμανε ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας δεν είναι εμείς το αρμόδιο τμήμα για να απαντήσει το ερώτημα, ετονίζοντας ωστόσο ότι πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας.

«Πρέπει να συμβαίνει αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρχουν πρώτοι βοηθοί στον χώρο, κουτιά πρώτων βοηθειών και να υπάρχουν οι διαδικασίες έτσι ώστε σε περίπτωση τραυματισμού να υπάρχουν οι σωστές και άμεσες διαδικασίες για να μεταφέρονται οι τραυματίες στα νοσηλευτήρια», είπε καταληκτικά.

Δείτε το απόσπασμα:

VIDEO - Θανατηφόρο ατύχημα στον Ιππόδρομο: Το πέμπτο θύμα μέσα σε 33 χρόνια ο άτυχος Παναγιώτης - Εντοπίστηκαν παραβάσεις

26.09.2025 - 12:03
Αναχώρησε το πρωί της Παρασκευής από τα κατεχόμενα για την Νέα Υόρκη ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, όπου απόψε (τοπική ώρα ΗΠΑ) θα δει τον ΓΓ του ΟΗΕ κι αύριο το μεσημέρι (τοπική ώρα) θα συμμετάσχει στην άτυπη τριμερή συνάντηση που συγκάλεσε ο κ. Γκουτέρες. Ο κ. Τατάρ θα επιστρέψει στα κατεχόμενα την Κυριακή κι έχει προγραμματισμένες δηλώσεις μετά τις συναντήσεις, αλλά και κατά την επιστροφή του στα κατεχόμενα.

