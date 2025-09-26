Kατάθλιψη: Πόσα χρόνια διαρκεί η δράση της ψιλοκυβίνης από τα «μαγικά μανιτάρια»; Η απάντηση θα σας εκπλήξει

Τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Οχάιο και του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, παρακολούθησαν τους συμμετέχοντες σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2021, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι σημαντικές βελτιώσεις στα συμπτώματα της κατάθλιψης θα διαρκούσαν. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι ναι – και, αξιοσημείωτα, χωρίς σοβαρές παρενέργειες. Ο Δρ. Petri Kajonius, Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ψυχολογία Προσωπικότητας στο Πανεπιστήμιο Lund ερμηνεύει τη σημασία αυτών των δεδομένων, με άρθρο του στο The Conversation.

Στην αρχική μελέτη, πήραν μέρος 24 άτομα ηλικίας 21 έως 75 ετών, τα οποία επιλέχθηκαν τυχαία για να λάβουν θεραπεία με ψιλοκυβίνη το 2019 και το 2020, είτε αμέσως είτε μετά από καθυστέρηση 8 εβδομάδων. Κάθε συμμετέχων έλαβε δύο δόσεις της ψυχοδραστικής ουσίας που βρίσκεται στα «μαγικά μανιτάρια», με διαφορά δύο εβδομάδων μεταξύ τους, παράλληλα με 13 ώρες ψυχοθεραπευτικής υποστήριξης.

Όταν οι ερευνητές έκαναν έναν επανέλεγχο μετά από 5 χρόνια, οι βελτιώσεις στην κατάθλιψη που παρατηρήθηκαν μετά από ένα χρόνο εξακολουθούσαν να είναι ισχυρές, υποδηλώνοντας ότι η θεραπεία με ψιλοκυβίνη μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τις παραδοσιακές θεραπείες, όπως τα αντικαταθλιπτικά ή η ψυχοθεραπεία.

Τα διλήμματα

Παρόλα αυτά, οι ερευνητές είναι επιφυλακτικοί με τα ευρήματά τους. «Η μελέτη παρακολούθησης δεν περιλάμβανε ομάδα σύγκρισης, γεγονός που καθιστά αδύνατο να γνωρίζουμε εάν άτομα που αναρρώσαν από την κατάθλιψη με άλλα μέσα θα μπορούσαν να έχουν παρόμοια μακροπρόθεσμα αποτελέσματα» σημειώνει ο καθηγητής. 11 από τους 18 συμμετέχοντες που παρέμειναν στη δοκιμή ανέφεραν επίσης ότι έλαβαν αντικαταθλιπτικά κατά τη διάρκεια της μελέτης, γεγονός που θολώνει τα νερά ως προς το τι ακριβώς οδήγησε στη συνεχή ανάρρωσή τους, σημειώνει.

Τα ερωτήματα, όμως, που προκαλούν τα αποτελέσματα της μελέτη δε σταματούν εκεί: Ήταν η ίδια η ψιλοκυβίνη που αποδείχθηκε ευεργετική, ή η εκτεταμένη ψυχοθεραπεία, ή κάποιος συνδυασμός και των δύο; Η αρχική έρευνα δεν περιελάμβανε ομάδα εικονικού φαρμάκου -όλοι γνώριζαν ότι έπαιρναν ψιλοκυβίνη- γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν οι προσδοκίες από μόνες τους θα μπορούσαν να έχουν επηρεάσει τα αποτελέσματα.

Παρόλα αυτά, άλλες μελέτες παρουσιάζουν μια παρόμοια εικόνα των διαρκών επιδράσεων της ψιλοκυβίνης στην κατάθλιψη. Ενώ η έρευνα στον τομέα των ψυχεδελικών ουσιών βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και αντιμετωπίζει προκλήσεις σχεδιασμού, τα αποτελέσματα δείχνουν σταθερά σημαντική μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης μετά από θεραπεία με τη βοήθεια ψυχεδελικών ουσιών.

Πώς αλλάζει η ζωή όσων παίρνουν τα «μαγικά» μανιτάρια

Αυτό που κάνει αυτά τα ευρήματα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι η υπόθεση ότι μόνο μία ή δύο συνεδρίες θεραπείας με ψιλοκυβίνη μπορεί να προσφέρουν διαρκή οφέλη. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα παραδοσιακά αντικαταθλιπτικά, τα οποία συνήθως απαιτούν καθημερινή χρήση και συχνά συνοδεύονται από μια σειρά παρενεργειών.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η θεραπεία με ψιλοκυβίνη μπορεί να προκαλέσει «θετικούς κύκλους ανατροφοδότησης συμπεριφοράς», βοηθώντας τους ανθρώπους να αποκτήσουν νέες προοπτικές και συναισθηματικές γνώσεις που συνεχίζουν να ωφελούν τη ζωή τους πολύ καιρό μετά το τέλος της θεραπείας. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη πιο υγιεινών συνηθειών και σχέσεων που λειτουργούν ως φυσικά προστατευτικά μέτρα κατά της επανεμφάνισης της κατάθλιψης.

Ένας συμμετέχοντας το περιέγραψε αρκετά παραστατικά: «Κάνω περισσότερες δραστηριότητες που μου αρέσουν. Η ζωή μου αυτές τις μέρες είναι πολύ πιο κοινωνική με την οικογένειά μου. Βοηθάω την οικογένειά μου. Βοηθάω τους φίλους μου. Συνδέομαι με παλιούς φίλους».

Η σημασία της ψυχολογίας

Στο Πανεπιστήμιο Lund, ο αναπληρωτής καθηγητής και συνάδελφοί του διερευνούν παρόμοια ζητήματα, με μια επικείμενή τους μελέτη για την ψιλοκυβίνη και την ανορεξία. Τα πρώτα τους αποτελέσματα, που δημοσιεύτηκαν στο Scientific Reports, υποδηλώνουν ότι η ατομική ψυχολογία παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν τις ψυχεδελικές συνεδρίες όσο και στα οφέλη που αποκομίζουν από αυτές.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη αν λάβουμε υπόψη ότι πολλοί άνθρωποι αναφέρουν αλλαγές στην προσωπικότητά τους μετά από ψυχεδελικές εμπειρίες, ιδίως ότι γίνονται πιο ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες. Αυτή η ψυχολογική αλλαγή προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο στην κατανόηση του πώς και γιατί τα ψυχεδελικά μπορεί να προκαλέσουν μόνιμες αλλαγές.

Παρόλα αυτά, ίσως η πιο πειστική απόδειξη δεν βρίσκεται στα κλινικά αποτελέσματα, αλλά στα λόγια των ίδιων των συμμετεχόντων για τη ζωή τους που άλλαξε. Όπως είπε ένας από τους συμμετέχοντες: «Νομίζω ότι είμαι πιο ανοιχτός στην ευγνωμοσύνη και πιο ανοιχτός στη χαρά». Τέτοιες μαρτυρίες υπενθυμίζουν στους ερευνητές γιατί εξερευνούν αυτό που ορισμένοι περιγράφουν ως «μία από τις πιο σημαντικές εμπειρίες της ζωής» και γιατί αυτός ο αναδυόμενος τομέας της ιατρικής αξίζει σοβαρή επιστημονική προσοχή.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr