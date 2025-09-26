«Έφυγε» η Λέλια Χατζηθεοδοσίου μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο - Πότε θα γίνει η κηδεία και η επιθυμία της οικογένειας

Η κηδεία της θα τελεστεί την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Κοσμά του Αιτωλού στην Λεμεσό και ώρα 11:00 π.μ.

Η οικογένεια επιθυμεί αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές στον ΠΑΣΥΚΑΦ και στον Σύνδεσμο Φίλων του Ιδρύματος Ιδρύματος Θεοτόκος.

Δείτε φωτογραφία: