Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Έφυγε» η Λέλια Χατζηθεοδοσίου μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο - Πότε θα γίνει η κηδεία και η επιθυμία της οικογένειας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Έφυγε» η Λέλια Χατζηθεοδοσίου μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο - Πότε θα γίνει η κηδεία και η επιθυμία της οικογένειας

 26.09.2025 - 17:33
«Έφυγε» η Λέλια Χατζηθεοδοσίου μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο - Πότε θα γίνει η κηδεία και η επιθυμία της οικογένειας

Ανείπωτη θλίψη και πόνο σκόρπισε σε συγγενείς, φίλους και στην κοινότητα Λυθροδόντα η είδηση του θανάτου της Λέλιας Χατζηθεοδοσίου η οποία «έφυγε» από τη ζωή, σε ηλικία 68 ετών, μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Κοσμά του Αιτωλού στην Λεμεσό και ώρα 11:00 π.μ.

Η οικογένεια επιθυμεί αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές στον ΠΑΣΥΚΑΦ και στον Σύνδεσμο Φίλων του Ιδρύματος Ιδρύματος Θεοτόκος.

Δείτε φωτογραφία: 

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, ξανθά μαλλιά και χαμογελάει

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επεκτείνονται τα Jumbo στην Κύπρο με δύο νέα υπερ-καταστήματα – Πότε θα τα δούμε
Θρήνος για τον ξαφνικό θάνατο του 31χρονου Λάκη - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
Σοβαρό τροχαίο: Τραγικές οι συνθήκες που τραυματίστηκε η 25χρονη - Παρασύρθηκε όταν κατέβηκε από το αυτοκίνητο μετά από τη σύγκρουση
Νέο στέκι στη Λάρνακα ανοίγει για όλη τη μέρα - Από brunch μέχρι κοκτέιλ - Δείτε φωοτογραφίες
«Έφυγε» η Λέλια Χατζηθεοδοσίου μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο - Πότε θα γίνει η κηδεία και η επιθυμία της οικογένειας
«Ντου» Αστυνομίας σε περιφραγμένο χωράφι: Το μετέτρεψαν σε «νεκροταφείο» αμπελοπουλιών - Όσα εντοπίστηκαν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Kατάθλιψη: Πόσα χρόνια διαρκεί η δράση της ψιλοκυβίνης από τα «μαγικά μανιτάρια»; Η απάντηση θα σας εκπλήξει

 26.09.2025 - 17:12
Επόμενο άρθρο

Σοβαρό τροχαίο: Στη κυκλοφορία οι δύο λωρίδες του αυτοκινητόδρομου

 26.09.2025 - 17:43
Βασιλικό: Υπό πίεση για τα 67 εκατ. ευρώ που ζητά η ΕΕ - Το Υπουργείο Ενέργειας περιμένει νομική συμβουλή

Βασιλικό: Υπό πίεση για τα 67 εκατ. ευρώ που ζητά η ΕΕ - Το Υπουργείο Ενέργειας περιμένει νομική συμβουλή

Σε αναμονή της νομικής συμβουλής σε σχέση με το αίτημα του χρηματοπιστωτικού οργανισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, CINEA, για επιστροφή της χορηγίας, ύψους 67 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκε για το τερματικό στο Βασιλικό, βρίσκεται το Υπουργείο Ενέργειας, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο αρμόδιος Υπουργός Γιώργος Παπαναστασίου. Ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας θα λάβει συμβουλές από τους Βρετανούς ειδικούς που τις συμβουλεύουν και «θα αποφασίσουμε πώς θα λειτουργήσουμε σαν Υπουργείο Ενέργειας, πλέον, μετά από τη νομική συμβουλή». Ερωτηθείς αν υπάρχει και το ενδεχόμενο έφεσης επί της απόφασης, ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι «όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά», αλλά πρέπει πρώτα να έχουμε τη νομική συμβουλή και στη συνέχεια να εξετάσουμε πως θα προχωρήσουμε. Αναφερόμενος στο ιστορικό της υπόθεσης, ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι το θέμα αυτό εξελίσσεται τον τελευταίο χρόνο και προέκυψε από καταγγελία προφανώς για την κατακύρωση της προσφοράς στην κινεζική κοινοπραξία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βασιλικό: Υπό πίεση για τα 67 εκατ. ευρώ που ζητά η ΕΕ - Το Υπουργείο Ενέργειας περιμένει νομική συμβουλή

Βασιλικό: Υπό πίεση για τα 67 εκατ. ευρώ που ζητά η ΕΕ - Το Υπουργείο Ενέργειας περιμένει νομική συμβουλή

  •  26.09.2025 - 13:14
Υπόθεση Γιαννάκη: Ο Γ. Εισαγγελέας καταχώρισε έφεση εναντίον της ποινής του - «Έκδηλα ανεπαρκείς οι 18 μήνες»

Υπόθεση Γιαννάκη: Ο Γ. Εισαγγελέας καταχώρισε έφεση εναντίον της ποινής του - «Έκδηλα ανεπαρκείς οι 18 μήνες»

  •  26.09.2025 - 15:30
ΥΠΟΙΚ: Η Κύπρος θα προσεγγίσει συζητήσεις SIU - Τι είπε για Βασιλικό, μέτρα στήριξης και απεργία εκτελωνιστών

ΥΠΟΙΚ: Η Κύπρος θα προσεγγίσει συζητήσεις SIU - Τι είπε για Βασιλικό, μέτρα στήριξης και απεργία εκτελωνιστών

  •  26.09.2025 - 15:22
Συνάντηση με Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ - Αποχώρησαν χωρίς δηλώσεις οι συντεχνίες

Συνάντηση με Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ - Αποχώρησαν χωρίς δηλώσεις οι συντεχνίες

  •  26.09.2025 - 16:25
Σοβαρό τροχαίο: Τραγικές οι συνθήκες που τραυματίστηκε η 25χρονη - Παρασύρθηκε όταν κατέβηκε από το αυτοκίνητο μετά από τη σύγκρουση

Σοβαρό τροχαίο: Τραγικές οι συνθήκες που τραυματίστηκε η 25χρονη - Παρασύρθηκε όταν κατέβηκε από το αυτοκίνητο μετά από τη σύγκρουση

  •  26.09.2025 - 16:57
Εκτελωνιστές: Απέρριψαν πρόταση και συνεχίζουν την επ’ αόριστον απεργία

Εκτελωνιστές: Απέρριψαν πρόταση και συνεχίζουν την επ’ αόριστον απεργία

  •  26.09.2025 - 18:12
Λάρνακα: Εντόπισαν από δίκτυα μέχρι παγιδευμένα πτηνά στην κατοχή του 55χρονου - Δείτε φωτογραφίες

Λάρνακα: Εντόπισαν από δίκτυα μέχρι παγιδευμένα πτηνά στην κατοχή του 55χρονου - Δείτε φωτογραφίες

  •  26.09.2025 - 18:01
Το ΑΙ προβλέπει τους επόμενους έξι νικητές της Χρυσής Μπάλας

Το ΑΙ προβλέπει τους επόμενους έξι νικητές της Χρυσής Μπάλας

  •  26.09.2025 - 18:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα