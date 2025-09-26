Σοβαρό τροχαίο: Στη κυκλοφορία οι δύο λωρίδες του αυτοκινητόδρομου

Υπενθυμίζεται πως, λόγω σοβαρής οδικής σύγκρουσης που συνέβη πριν από λίγο στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού, μετά την έξοδο Καντού, είχαν κλείσει και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας.