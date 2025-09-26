Σοβαρό τροχαίο: Στη κυκλοφορία οι δύο λωρίδες του αυτοκινητόδρομου

Βασιλικό: Υπό πίεση για τα 67 εκατ. ευρώ που ζητά η ΕΕ - Το Υπουργείο Ενέργειας περιμένει νομική συμβουλή
Σε αναμονή της νομικής συμβουλής σε σχέση με το αίτημα του χρηματοπιστωτικού οργανισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, CINEA, για επιστροφή της χορηγίας, ύψους 67 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκε για το τερματικό στο Βασιλικό, βρίσκεται το Υπουργείο Ενέργειας, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο αρμόδιος Υπουργός Γιώργος Παπαναστασίου. Ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας θα λάβει συμβουλές από τους Βρετανούς ειδικούς που τις συμβουλεύουν και «θα αποφασίσουμε πώς θα λειτουργήσουμε σαν Υπουργείο Ενέργειας, πλέον, μετά από τη νομική συμβουλή». Ερωτηθείς αν υπάρχει και το ενδεχόμενο έφεσης επί της απόφασης, ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι «όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά», αλλά πρέπει πρώτα να έχουμε τη νομική συμβουλή και στη συνέχεια να εξετάσουμε πως θα προχωρήσουμε. Αναφερόμενος στο ιστορικό της υπόθεσης, ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι το θέμα αυτό εξελίσσεται τον τελευταίο χρόνο και προέκυψε από καταγγελία προφανώς για την κατακύρωση της προσφοράς στην κινεζική κοινοπραξία.