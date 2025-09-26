Ίδρυμα Χριστίνα Α. Αποστόλου: Στήριξε μαζί μας τα παιδιά και τους νέους με χρόνιες παθήσεις! Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς

Το Ίδρυμα Χριστίνα Α. Αποστόλου, διοργανώνει και φέτος τη φιλανθρωπική Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς.

Σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 04 Οκτωβρίου στις 17:30-23:30 στο Δημοτικό Κήπο Λάρνακας με πολλά παιχνίδια, φαγητό, διασκέδαση και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Η είσοδος είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ!

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν από το ίδρυμα Χριστίνα Α. Αποστόλου για τη στήριξη παιδιών και νέων που πάσχουν από μακροχρόνιες ασθένειες και πρέπει να μεταβούν στο εξωτερικό για θεραπεία καθώς και άλλες αγαθοεργίες.

Να είστε όλοι εκεί! Για τα παιδιά μας!