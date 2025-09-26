Λάρνακα: Εντόπισαν από δίκτυα μέχρι παγιδευμένα πτηνά στην κατοχή του 55χρονου - Δείτε φωτογραφίες

Στο πλαίσιο της επιχείρησης διενεργήθηκαν έρευνες στην οικία και σε περιφραγμένο χωράφι, ιδιοκτησία 55χρονου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλος αριθμός ζωντανών και νεκρών άγριων πουλιών, καθώς και αριθμός απαγορευμένων μέσων παγίδευσης άγριων πτηνών.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Εφτά στημένα δίκτυα παγίδευσης πτηνών

Τρία δίκτυα παγίδευσης πτηνών, τα οποία ήταν τοποθετημένα σε τσάντες

Πέντε μπαταρίες αυτοκινήτου

Οκτώ μεγάφωνα

Τέσσερις συσκευές αναπαραγωγής μιμητικών ήχων πουλιών

63 νεκρά αμπελοπούλια.

Ενώ ελευθερώθηκαν από τα δίκτυα και αφέθηκαν στη φύση 343 ζωντανά πουλιά.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ζυγίου συνεχίζει τις εξετάσεις.