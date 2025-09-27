Στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ ξανά Λουκαΐδης και Δαμιανού - Εξαιρέθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή

Όπως αναφέρει, η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα που της παρέχει το Καταστατικό για σκοπούς διατήρησης του πολιτικού πυρήνα του Κόμματος στη Βουλή να εξαιρέσει ορισμένο αριθμό στελεχών που έχουν συμπληρώσει τις τρεις θητείες στη Βουλή.

Πρόκειται για τον Γιώργο Λουκαΐδη και τον Άριστο Δαμιανού.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Το ΑΚΕΛ μπαίνει στη μάχη των βουλευτικών εκλογών αποφασισμένο για μια ισχυρή Αριστερά, δύναμη για το μέλλον του λαού και της πατρίδας μας. Αυτό ήταν το μήνυμα της σημερινής συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ που συζήτησε την στρατηγική, τους στόχους και τις προτεραιότητες του Κόμματος ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μάη του 2026.

Στόχος του Κόμματος είναι η ενίσχυση της εκλογικής δύναμης του ΑΚΕΛ, ώστε οι εργαζόμενοι και η μεσαία τάξη του τόπου να έχουν μέσα στη Βουλή μια ισχυρή δύναμη υπεράσπισης των συμφερόντων τους, μια στιβαρή και μαχητική δύναμη αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και τα κομματικά στηρίγματά της. Με τις θέσεις και τη δράση του για τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας -το κόστος ζωής και η ακρίβεια, οι μισθοί, το στεγαστικό, η ενέργεια, η αυθαιρεσία και οι καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών- το ΑΚΕΛ καλεί τους πολίτες και την κοινωνία να δυναμώσει τη δική του φωνή στη Βουλή. Να ενισχύσει τη δύναμη που τολμά να συγκρουστεί με τα συμφέροντα και τα κατεστημένα της χώρας, προκειμένου να κερδίζουν η κοινωνία, οι εργαζόμενοι, η μεσαία τάξη του τόπου.

Παράλληλα, η Κεντρική Επιτροπή έδωσε το έναυσμα για τις διαδικασίες καταρτισμού του ψηφοδελτίου του ΑΚΕΛ – Αριστερά - Κοινωνικής Συμμαχίας σε όλες τις επαρχίες. Στόχος είναι το ψηφοδέλτιό μας να εκφράζει το Κόμμα, το Λαϊκό Κίνημα και την ευρύτερη Αριστερά και ταυτόχρονα, να αποτελεί την επιλογή για ολόκληρο τον προοδευτικό κόσμο της χώρας. Να συνδυάζει την εμπειρία και την ανανέωση, να απαρτίζεται από ανθρώπους έντιμους, ικανούς, με δράση στην κοινωνία κι έτοιμους να εργαστούν για τον τόπο και τον λαό μας. Με αυτό ως πυξίδα, θα ακολουθήσουν τις επόμενες εβδομάδες οι τοπικές συνελεύσεις σε όλη την Κύπρο όπου τα μέλη και οι φίλοι του Κόμματος θα μπορούν να καταθέσουν εισηγήσεις για υποψηφιότητες και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθούν οι Εκλογικές Συνδιασκέψεις σε κάθε επαρχία που θα καταρτίσουν τα ψηφοδέλτια. Σημειώνεται ότι η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα που της παρέχει το Καταστατικό για σκοπούς διατήρησης του πολιτικού πυρήνα του Κόμματος στη Βουλή να εξαιρέσει ορισμένο αριθμό στελεχών που έχουν συμπληρώσει τις τρεις θητείες στη Βουλή. Πρόκειται για τα δύο μέλη του Πολιτικού Γραφείου, τον Γιώργο Λουκαΐδη και τον Άριστο Δαμιανού οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις διαδικασίες για συμπερίληψη στο ψηφοδέλτιο.

Το ΑΚΕΛ απευθύνει κάλεσμα ενότητας και συστράτευσης προς όλα τα μέλη και τους φίλους του Κόμματος, τον κόσμο της Αριστεράς, τους συναγωνιστές της Κοινωνικής Συμμαχίας, προς κάθε προοδευτικό Κύπριο και Κύπρια. Κάλεσμα για ισχυρό ΑΚΕΛ, στη Βουλή και στον λαό. Γιατί ΑΚΕΛ ισχυρό σημαίνει ισχυρή ελπίδα για την Κύπρο και τον λαό της!