Ικανοποίηση Χαρτσιώτη για τη μεγάλη κατάσχεση ναρκωτικών - Έτσι τους τσάκωσε η ΥΚΑΝ

«Εκφράζω ξανά την ικανοποίησή μου για το έργο που επιτελεί η Υπηρεσία και τονίζω ότι οι συντονισμένες επιχειρήσεις της θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, εναντίον των εμπόρων του θανάτου», αναφέρει ο κ. Χαρτσιώτης σε ανάρτησή του στο Χ.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα μέλη της ΥΚΑΝ συνέλαβαν τέσσερα πρόσωπα σε σχέση με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, κυρίως κάνναβης, αλλά και κοκαΐνης, που ξεπερνά στο σύνολο τα 100 κιλά.

Κατά τον ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο του εμπορευματοκιβωτίου διαφάνηκε ότι ενδεχομένως να περιέχει ναρκωτικές ουσίες και για τον λόγο αυτό οι Τελωνειακοί λειτουργοί προχώρησαν σε φυσικό έλεγχο του στην παρουσία μελών της ΥΚΑΝ Λεμεσού.

«Κατά τον φυσικό έλεγχο του εμπορευματοκιβωτίου εντοπίστηκαν ανάμεσα σε άλλα εμπορεύματα 3 φουσκωτά παιχνίδια μέσα στα οποία ήταν κρυμμένες 92 νάιλον αεροστεγείς συσκευασίες με περιεχόμενο πράσινη ξηρή φυτική ύλη που διαπιστώθηκε ότι ήταν κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 97 κιλών και 360 γραμμαρίων», καθώς και «5 συσκευασίες με περιεχόμενο άσπρη σκόνη που διαπιστώθηκε ότι ήταν κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 5 κιλών και 300 γραμμαρίων», αναφέρει η επίσημη ενημέρωση.

