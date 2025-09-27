Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΙκανοποίηση Χαρτσιώτη για τη μεγάλη κατάσχεση ναρκωτικών - Έτσι τους τσάκωσε η ΥΚΑΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ικανοποίηση Χαρτσιώτη για τη μεγάλη κατάσχεση ναρκωτικών - Έτσι τους τσάκωσε η ΥΚΑΝ

 27.09.2025 - 17:23
Ικανοποίηση Χαρτσιώτη για τη μεγάλη κατάσχεση ναρκωτικών - Έτσι τους τσάκωσε η ΥΚΑΝ

Την ικανοποίησή του εξέφρασε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Μάριος Χαρτσιώτης, σχετικά με τη μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών που ανευρέθηκε και κατασχέθηκε από την Αστυνομία στη Λεμεσό.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τεράστια επιχείρηση ΥΚΑΝ: Εντόπισαν περίπου 100 κιλά κάνναβης και κοκαΐνης - Τέσσερις συλλήψεις

«Εκφράζω ξανά την ικανοποίησή μου για το έργο που επιτελεί η Υπηρεσία και τονίζω ότι οι συντονισμένες επιχειρήσεις της θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, εναντίον των εμπόρων του θανάτου», αναφέρει ο κ. Χαρτσιώτης σε ανάρτησή του στο Χ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Εδώ... έκρυψαν περισσότερα από 100 κιλά ναρκωτικά σε Λεμεσό και Πάφο - Δείτε φωτογραφίες από την κατάσχεση

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα μέλη της ΥΚΑΝ συνέλαβαν τέσσερα πρόσωπα σε σχέση με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, κυρίως κάνναβης, αλλά και κοκαΐνης, που ξεπερνά στο σύνολο τα 100 κιλά.

Κατά τον ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο του εμπορευματοκιβωτίου διαφάνηκε ότι ενδεχομένως να περιέχει ναρκωτικές ουσίες και για τον λόγο αυτό οι Τελωνειακοί λειτουργοί προχώρησαν σε φυσικό έλεγχο του στην παρουσία μελών της ΥΚΑΝ Λεμεσού.

«Κατά τον φυσικό έλεγχο του εμπορευματοκιβωτίου εντοπίστηκαν ανάμεσα σε άλλα εμπορεύματα 3 φουσκωτά παιχνίδια μέσα στα οποία ήταν κρυμμένες 92 νάιλον αεροστεγείς συσκευασίες με περιεχόμενο πράσινη ξηρή φυτική ύλη που διαπιστώθηκε ότι ήταν κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 97 κιλών και 360 γραμμαρίων», καθώς και «5 συσκευασίες με περιεχόμενο άσπρη σκόνη που διαπιστώθηκε ότι ήταν κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 5 κιλών και 300 γραμμαρίων», αναφέρει η επίσημη ενημέρωση. 

Δείτε φωτογραφίες 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οδική σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο - Διασωληνωμένη η 25χρονη - Υπό κράτηση ο οδηγός που την παρέσυρε
GNTM: Ο Νάρκισσος τρέλανε τους κριτές – «Ήρθα να κερδίσω και να φύγω» - Δείτε βίντεο
United by Pride 2025: Η δικοινοτική πορεία υπερηφάνειας επιστρέφει για τέταρτη χρονιά – «Σπάμε ταμπού, χτίζουμε κοινότητα»
Έτσι θα «βαφτίζονται» οι καταιγίδες από τον Οκτώβριο - Πώς επιλέχθηκαν τα ονόματα
«Τυλίχθηκε» στις φλόγες υποστατικό σε χωράφι που διέμεναν αλλοδαποί – Εκτεταμένες οι ζημιές
«Ο γάρος της ημέρας»: Δύο σε ένα…έκλεισε και τη ράμπα και τη θέση αναπήρων – Δείτε τη φωτογραφία που κάνει το γύρο του διαδικτύου
VIDEO - Απίστευτο σκηνικό σε γάμο: Καλεσμένη παρήγγειλε πίτσα γιατί τους άφησαν 8 ώρες νηστικούς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ ξανά Λουκαΐδης και Δαμιανού - Εξαιρέθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή

 27.09.2025 - 17:07
Επόμενο άρθρο

Η ταπείνωση του Μακρόν: Όλες οι φορές που ο Γάλλος πρόεδρος προσγειώθηκε... ανώμαλα

 27.09.2025 - 17:39
Στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ ξανά Λουκαΐδης και Δαμιανού - Εξαιρέθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή

Στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ ξανά Λουκαΐδης και Δαμιανού - Εξαιρέθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΑΚΕΛ μετά το τέλος της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ ξανά Λουκαΐδης και Δαμιανού - Εξαιρέθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή

Στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ ξανά Λουκαΐδης και Δαμιανού - Εξαιρέθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή

  •  27.09.2025 - 17:07
Ικανοποίηση Χαρτσιώτη για τη μεγάλη κατάσχεση ναρκωτικών - Έτσι τους τσάκωσε η ΥΚΑΝ

Ικανοποίηση Χαρτσιώτη για τη μεγάλη κατάσχεση ναρκωτικών - Έτσι τους τσάκωσε η ΥΚΑΝ

  •  27.09.2025 - 17:23
Απαντά σε Στεφάνου ο ΔΗΣΥ - «Στο ΑΚΕΛ σερβίρουν τις ίδιες αποτυχημένες συνταγές»

Απαντά σε Στεφάνου ο ΔΗΣΥ - «Στο ΑΚΕΛ σερβίρουν τις ίδιες αποτυχημένες συνταγές»

  •  27.09.2025 - 16:49
Λιτή η ανακοίνωση του Τμήματος Φυλακών για τον βιασμό κατάδικου - Το μπαλάκι στη ΝΥ

Λιτή η ανακοίνωση του Τμήματος Φυλακών για τον βιασμό κατάδικου - Το μπαλάκι στη ΝΥ

  •  27.09.2025 - 13:46
Τέλος η απεργία στο Λιμάνι Λεμεσού - Επιστρέφουν στα καθήκοντα τους οι εκτελωνιστές

Τέλος η απεργία στο Λιμάνι Λεμεσού - Επιστρέφουν στα καθήκοντα τους οι εκτελωνιστές

  •  27.09.2025 - 13:32
Μεγάλη απειλή ο RSV για τα βρέφη – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί

Μεγάλη απειλή ο RSV για τα βρέφη – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί

  •  27.09.2025 - 14:12
Το έχετε; Το σπάνιο νόμισμα που έχει τη δύναμη να δημιουργεί εκατομμυριούχους

Το έχετε; Το σπάνιο νόμισμα που έχει τη δύναμη να δημιουργεί εκατομμυριούχους

  •  27.09.2025 - 16:36
Γιατί η Apple «απειλεί» ότι θα σταματήσει να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες της στην Ευρώπη

Γιατί η Apple «απειλεί» ότι θα σταματήσει να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες της στην Ευρώπη

  •  27.09.2025 - 14:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα