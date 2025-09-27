Η ταπείνωση του Μακρόν: Όλες οι φορές που ο Γάλλος πρόεδρος προσγειώθηκε... ανώμαλα

Πιο πρόσφατα, η ταπείνωσή του κυριολεκτικά σε δρόμο της Νέας Υόρκης, όταν τον σταμάτησαν αστυνομικοί για να περάσει η αυτοκινητοπομπή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αρχικά σαστισμένος Γάλλος πρόεδρος, τηλεφώνησε στον Αμερικανό ομόλογό του λέγοντάς του: «Μάντεψε τι, σε περιμένω στον δρόμο αυτή τη στιγμή γιατί όλα έχουν παγώσει», φάνηκε να λέει στον Τραμπ.

Αλλά μετά από αρκετά λεπτά αναμονής, ο Γάλλος πρόεδρος αναγκάστηκε να περπατήσει με τους σωματοφύλακες του, αφού άνοιξαν οι δρόμοι, αλλά μόνο για πεζούς.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γάλλος πρόεδρος προσγειώνεται στη σκληρή πραγματικότητα.

«Κάτω η Μακρονία»

Το 2021, ο Μακρόν δέχθηκε ένα χαστούκι στο πρόσωπο καθώς χαιρετούσε ψηφοφόρους κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στη Γαλλία.

Ο δράστης έπιασε τον Γάλλο Πρόεδρο από το μπράτσο, εμφανιζόμενος να τον σταματά για να συνομιλήσει, προτού φωνάξει: «Κάτω η Μακρονία» χτυπώντας τον στο πρόσωπο.

Οι σωματοφύλακες άρπαξαν γρήγορα τον άνδρα και τον έριξαν στο έδαφος πριν τον σύρουν μακριά, καθώς ένα μέλος της ομάδας ασφαλείας του Μακρόν τράβηξε τον πρόεδρο σε ασφαλές μέρος.

Καβγάς με την Μπριζίτ

Νωρίτερα φέτος, ο Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ έγιναν πρωτοσέλιδα αφότου η Πρώτη Κυρία χτύπησε τον σύζυγό της κατά τη διάρκεια ενός καβγά πριν αποβιβαστούν από το αεροπλάνο στο Βιετνάμ.

Ο πρόεδρος φαίνεται ξαφνιασμένος, αλλά συνέρχεται γρήγορα και γυρίζει να κουνήσει το χέρι του μέσα από την ανοιχτή πόρτα.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι κατεβαίνει τις σκάλες για την επίσημη υποδοχή από Βιετναμέζους αξιωματούχους, αν και η Μπριζίτ Μακρόν δεν παίρνει το χέρι που του προσφέρει ο σύζυγός της.

Το γραφείο του Μακρόν αρχικά αρνήθηκε την αυθεντικότητα των εικόνων, προτού επιβεβαιωθούν ως γνήσιες.

Επιθέσεις με αυγά και ντομάτες

Ο Μακρόν δέχτηκε επίθεση με αυγά από έναν διαδηλωτή που φώναζε «Ζήτω η επανάσταση» κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Λυών για την προώθηση της γαλλικής γαστρονομίας τον Σεπτέμβριο του 2021.

Τον Απρίλιο το 2022, δέχθηκε επίθεση με ντομάτες με αποτέλεσμα οι σωματοφύλακες να χρησιμοποιήσουν ομπρέλες για να τον προστατεύσουν.

Η επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής επίσκεψης σε μια αγορά τροφίμων σε μια εργατική περιοχή βόρεια του Παρισιού.

Αγνοήθηκε από τον Ζελένσκι

Ο Μακρόν δέχτηκε την ψυχρότητα από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Κίεβο το 2022.

Μαζί με τους Γερμανούς, Ιταλούς και Ρουμάνους ομολόγους του, ο Γάλλος πρόεδρος είδε από πρώτο χέρι την καταστροφή που προκάλεσαν τα ρωσικά στρατεύματα.

Ο Μακρόν καταδίκασε τη «βαρβαρότητα» των επιθέσεων και επαίνεσε το θάρρος των Ουκρανών.

Αλλά η προσπάθειά του να τραβήξει τον πρόεδρο της Ουκρανίας σε μια φιλική προς τις δημόσιες σχέσεις αγκαλιά σε κοινή συνέντευξη Τύπου μετά την περιοδεία δεν έγινε δεκτή θερμά, καθώς ο Ζελένσκι φάνηκε ατάραχος καθώς ο Μακρόν τύλιξε το χέρι του γύρω από τον κορμό του.

Οι εικόνες να ανταλλάσσουν χειραψία νωρίτερα στην εκδήλωση έμοιαζαν εξίσου μονόπλευρες.

Ο Μακρόν χαμογέλασε στους δημοσιογράφους καθώς έσφιγγε το χέρι του Ζελένσκι και πόζαρε μπροστά στους φακούς τους, αλλά ο ηγέτης της Ουκρανίας απλώς συνοφρυώθηκε κοιτάζοντας το πάτωμα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy, αριστερά, σφίγγει το χέρι με τον πρόεδρο της Γαλλίας Emmanuel Macron μετά από συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο, Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 AFP POOL

Αλλά αυτή δεν ήταν η μόνη φορά που ο Μακρόν αγνοήθηκε από τον Ουκρανό πρόεδρο.

Νωρίτερα φέτος, ο Ζελένσκι έδινε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο στις 19 Μαρτίου όταν τον διέκοψε ένα τηλεφώνημα από τον Μακρόν.

Διακόπτοντας τη συνέντευξη Τύπου για να απαντήσει στο τηλέφωνό του, ο Ουκρανός πρόεδρος αστειεύτηκε: «Συγγνώμη Εμανουέλ... Έχω απλώς μια συζήτηση με μερικούς δημοσιογράφους».

«Μπορώ να σας τηλεφωνήσω ξανά σε λίγα λεπτά, 15-20 λεπτά; Παρακαλώ, ευχαριστώ, Εμανουέλ».

Το παιχνίδι εξουσίας του Πούτιν

Ο Γάλλος πρόεδρος αναγκάστηκε να καθίσει αρκετά μέτρα μακριά από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αφού αρνήθηκε να κάνει τεστ για Covid-19 στη Ρωσία όταν έφτασε για επίσημη επίσκεψη το 2022.

Οι δύο ηγέτες φωτογραφήθηκαν σε αντίθετες άκρες ενός τραπεζιού τόσο μακριού που προκάλεσε σατιρικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εικασίες, συμπεριλαμβανομένων διπλωματών, ότι ο Πούτιν μπορεί να το χρησιμοποιεί για να στείλει ένα μήνυμα.

Ωστόσο, δύο πηγές που γνωρίζουν το πρωτόκολλο υγείας του Γάλλου προέδρου δήλωσαν στο Reuters ότι στον Μακρόν δόθηκε μια επιλογή: είτε να δεχτεί ένα τεστ PCR που θα γίνει από τις ρωσικές αρχές και να του επιτραπεί να πλησιάσει τον Πούτιν, είτε να αρνηθεί και να υποχρεωθεί να τηρήσει αυστηρότερη κοινωνική αποστασιοποίηση.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαίωσε ότι ο Μακρόν είχε αρνηθεί το τεστ και δήλωσε ότι η Ρωσία δεν είχε κανένα πρόβλημα με αυτό, αλλά αυτό σήμαινε ότι απαιτούνταν απόσταση 6 μέτρων από τον Πούτιν για την προστασία της υγείας του ηγέτη του Κρεμλίνου.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, αριστερά, ακούει τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο Κρεμλίνο στη Μόσχα, Ρωσία, 7 Φεβρουαρίου 2022 Pool Sputnik Kremlin

Η καταστροφή του Μακρόν στο TikTok

Η προσπάθεια του Μακρόν να φαίνεται κουλ στο διαδίκτυο απέτυχε όταν εθεάθη να συνομιλεί με έναν influencer γνωστό ως S4iintt στο TikTok που προηγουμένως τον αποκάλεσε νάνο που είναι παντρεμένος με τη δασκάλα του.

Το θέαμα προκάλεσε έντονη κριτική από τους σχολιαστές.

Η επιλογή της πλατφόρμας και του influencer έχει αντιμετωπιστεί με σκεπτικισμό και χλευασμό, και η πρωτοβουλία, που στοχεύει στη σύνδεση με νεότερους ψηφοφόρους, έχει γυρίσει μπούμερανγκ, οδηγώντας σε σημαντική πτώση των ποσοστών αποδοχής του.