Video: Ομολόγησε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι σκότωσε τους γονείς του και τους έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους

«Τους έθαψα στο οικόπεδο του σπιτιού τους», είπε ο Κράους στον παρουσιαστή του WRGB,. «Τους έθαψες πίσω από το σπίτι σου στο Όλμπανι;» ζήτησε να μάθει ο παρουσιαστής, για να λάβει καταφατική απάντηση.Παρότι προσπάθησε να επικαλεστεί το συνταγματικό δικαίωμα της μη αυτοενοχοποίησης, όταν ρωτήθηκε αν έπνιξε τους γονείς του, ο Κράους απάντησε «ναι». Στη συνέχεια εξήγησε ότι στραγγάλισε τον πατέρα του με τα χέρια του και τη μητέρα του με ένα σκοινί. «Αφού πέθανε ο πατέρας μου... η μητέρα μου ακούμπησε το κεφάλι του στο στήθος του και μερικές ώρες αργότερα, αποτελείωσα κι εκείνη», είπε, προσθέτοντας ότι έθαψε τα πτώματα έπειτα από μερικές ημέρες.Η αστυνομία συνέλαβε τον Κράους έξω από τα στούντιο του WRGB αμέσως μετά τη συνέντευξη.Ο άνδρας είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών για την πιθανή εμπλοκή του σε οικονομικά εγκλήματα, όπως αναφέρει η εφημερίδαΈπειτα από καταγγελία τον Μάιο, ηζήτησε από την αστυνομία να ελέγξει την κατάσταση των γονιών του Κράους – του Φρανς και της Θηρεσίας, ηλικίας 92 και 83 ετών αντίστοιχα. Οι αστυνομικοί δεν βρήκαν κανένα ίχνος τους, παρότι στο σύστημα εμφανίζονταν να συνεχίζουν ακόμη να λαμβάνουν επιδόματα.Την Τετάρτη οι ερευνητές ξεκίνησαν να σκάβουν στην αυλή του οικογενειακού σπιτιού και βρήκαν μία σορό, ενώ την Πέμπτη εντόπισαν και δεύτερη. Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας,, δήλωσε βέβαιος ότι πρόκειται για τις σορούς του Φρανς και της Θηρεσίας Κράους.Ο Λόρενς Κράους επικοινώνησε με διάφορα ΜΜΕ πριν κανονίσει τη συνέντευξη με τον Φλόιντ, υποστηρίζοντας ότι σκότωσε τους γονείς του από «οίκτο». «Ήξεραν ότι όδευαν προς το τέλος», είπε, αναφερόμενος σε τραυματισμό της μητέρας του σε διάβαση και στην αδυναμία του πατέρα του να οδηγήσει μετά από επέμβαση καταρράκτη.