Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΟ Τραμπ στέλνει τον στρατό στο Πόρτλαντ: «Εξουσιοδοτώ τη χρήση πλήρους δύναμης, εάν χρειαστεί»
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ στέλνει τον στρατό στο Πόρτλαντ: «Εξουσιοδοτώ τη χρήση πλήρους δύναμης, εάν χρειαστεί»

 27.09.2025 - 18:29
Ο Τραμπ στέλνει τον στρατό στο Πόρτλαντ: «Εξουσιοδοτώ τη χρήση πλήρους δύναμης, εάν χρειαστεί»

Την ανάπτυξη αμερικανικού στρατού στο Πόρτλαντ, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, διέταξε σήμερα Σάββατο (29/9) ο Ντόναλντ Τραμπ, «εξουσιοδοτώντας τη χρήση βίας εάν καταστεί αναγκαίο».

«Διέταξα τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να αναπτύξει όλα τα αναγκαία στρατεύματα για να προστατεύσει το Πόρτλαντ, που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο και τις εγκαταστάσεις μας της ICE (της αστυνομίας μετανάστευσης), τις οποίες πολιορκούν μέλη της Antifa και άλλοι εσωτερικοί τρομοκράτες», έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος μεταξύ άλλων σε μήνυμά του στην πλατφόρμα του Truth Social.

Πριν λίγες ημέρες, ο Τραμπ υπεγραψε διάταγμα που χαρακτηρίζει την Antifa «τρομοκρατική οργάνωση», στο πλαίσιο των ενεργειών της κυβέρνησης που στοχεύουν αριστερές ομάδες και οργανώσεις μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Κατόπιν αιτήματος της Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Kristi Noem, δίνω εντολή στον Υπουργό Πολέμου, Pete Hegseth, να διαθέσει όλα τα απαραίτητα στρατεύματα για την προστασία του Πόρτλαντ, που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, και όλων των εγκαταστάσεων της ICE που δέχονται επίθεση από την Antifa και άλλους εγχώριους τρομοκράτες. Εξουσιοδοτώ επίσης τη χρήση πλήρους δύναμης, εάν χρειαστεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

ΠΗΓΗ: CNN.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οδική σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο - Διασωληνωμένη η 25χρονη - Υπό κράτηση ο οδηγός που την παρέσυρε
GNTM: Ο Νάρκισσος τρέλανε τους κριτές – «Ήρθα να κερδίσω και να φύγω» - Δείτε βίντεο
United by Pride 2025: Η δικοινοτική πορεία υπερηφάνειας επιστρέφει για τέταρτη χρονιά – «Σπάμε ταμπού, χτίζουμε κοινότητα»
Έτσι θα «βαφτίζονται» οι καταιγίδες από τον Οκτώβριο - Πώς επιλέχθηκαν τα ονόματα
«Τυλίχθηκε» στις φλόγες υποστατικό σε χωράφι που διέμεναν αλλοδαποί – Εκτεταμένες οι ζημιές
«Ο γάρος της ημέρας»: Δύο σε ένα…έκλεισε και τη ράμπα και τη θέση αναπήρων – Δείτε τη φωτογραφία που κάνει το γύρο του διαδικτύου
VIDEO - Απίστευτο σκηνικό σε γάμο: Καλεσμένη παρήγγειλε πίτσα γιατί τους άφησαν 8 ώρες νηστικούς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Video: Ομολόγησε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι σκότωσε τους γονείς του και τους έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους

 27.09.2025 - 18:01
Επόμενο άρθρο

Γάζα: Περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σήμερα από ισραηλινές επιθέσεις

 27.09.2025 - 19:02
Στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ ξανά Λουκαΐδης και Δαμιανού - Εξαιρέθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή

Στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ ξανά Λουκαΐδης και Δαμιανού - Εξαιρέθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΑΚΕΛ μετά το τέλος της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ ξανά Λουκαΐδης και Δαμιανού - Εξαιρέθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή

Στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ ξανά Λουκαΐδης και Δαμιανού - Εξαιρέθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή

  •  27.09.2025 - 17:07
Ικανοποίηση Χαρτσιώτη για τη μεγάλη κατάσχεση ναρκωτικών - Έτσι τους τσάκωσε η ΥΚΑΝ

Ικανοποίηση Χαρτσιώτη για τη μεγάλη κατάσχεση ναρκωτικών - Έτσι τους τσάκωσε η ΥΚΑΝ

  •  27.09.2025 - 17:23
Απαντά σε Στεφάνου ο ΔΗΣΥ - «Στο ΑΚΕΛ σερβίρουν τις ίδιες αποτυχημένες συνταγές»

Απαντά σε Στεφάνου ο ΔΗΣΥ - «Στο ΑΚΕΛ σερβίρουν τις ίδιες αποτυχημένες συνταγές»

  •  27.09.2025 - 16:49
Λιτή η ανακοίνωση του Τμήματος Φυλακών για τον βιασμό κατάδικου - Το μπαλάκι στη ΝΥ

Λιτή η ανακοίνωση του Τμήματος Φυλακών για τον βιασμό κατάδικου - Το μπαλάκι στη ΝΥ

  •  27.09.2025 - 13:46
Τέλος η απεργία στο Λιμάνι Λεμεσού - Επιστρέφουν στα καθήκοντα τους οι εκτελωνιστές

Τέλος η απεργία στο Λιμάνι Λεμεσού - Επιστρέφουν στα καθήκοντα τους οι εκτελωνιστές

  •  27.09.2025 - 13:32
Μεγάλη απειλή ο RSV για τα βρέφη – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί

Μεγάλη απειλή ο RSV για τα βρέφη – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί

  •  27.09.2025 - 14:12
Το έχετε; Το σπάνιο νόμισμα που έχει τη δύναμη να δημιουργεί εκατομμυριούχους

Το έχετε; Το σπάνιο νόμισμα που έχει τη δύναμη να δημιουργεί εκατομμυριούχους

  •  27.09.2025 - 16:36
Γιατί η Apple «απειλεί» ότι θα σταματήσει να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες της στην Ευρώπη

Γιατί η Apple «απειλεί» ότι θα σταματήσει να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες της στην Ευρώπη

  •  27.09.2025 - 14:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα