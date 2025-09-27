Ecommbx
ΟΗΕ: Ο Λαβρόφ απειλεί ΝΑΤΟ και ΕΕ για τα drones - «Θέλουν να ανατινάξουν τη Μέση Ανατολή»
ΔΙΕΘΝΗ

ΟΗΕ: Ο Λαβρόφ απειλεί ΝΑΤΟ και ΕΕ για τα drones - «Θέλουν να ανατινάξουν τη Μέση Ανατολή»

 27.09.2025 - 20:48
ΟΗΕ: Ο Λαβρόφ απειλεί ΝΑΤΟ και ΕΕ για τα drones - «Θέλουν να ανατινάξουν τη Μέση Ανατολή»

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ εξαπέλυσε οξεία κριτική κατά του Ισραήλ κατηγορώντας το ότι επιδιώκει να «ανατινάξει» τη Μέση Ανατολή, επιφυλάσσοντας παράλληλα προειδοποιήσεις κατά του ΝΑΤΟ και της ΕΕ ενάντια σε «οποιαδήποτε επιθετικότητα κατά της Ρωσίας».

«Η παράνομη χρήση βίας από το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων και οι επιθετικές του ενέργειες εναντίον του Ιράν, του Κατάρ, της Υεμένης, του Λιβάνου, της Συρίας και του Ιράκ απειλούν να ανατινάξουν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή», δήλωσε.

«Η Ρωσία καταδικάζει έντονα την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 εναντίον Ισραηλινών αμάχων από μαχητές της Χαμάς. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τις στυγνές δολοφονίες Παλαιστινίων αμάχων ή για τρομοκρατικές επιθέσεις», τόνισε επίσης ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

Έκρινε τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης ως «συλλογική τιμωρία» για τους Παλαιστίνιους. Επιπρόσθετα είπε ότι δεν υπάρχει «καμία δικαιολογία για σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης». «Στην πραγματικότητα, πρόκειται ουσιαστικά για μια απόπειρα πραξικοπήματος που στοχεύει στον ενταφιασμό των αποφάσεων του ΟΗΕ σχετικά με τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους», σημείωσε.

Παράλληλα προειδοποίησε το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι «οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου θα τύχει αποφασιστικής απάντησης», καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών σε περίπτωση παραβίασης του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ.

«Η Ρωσία κατηγορείται ότι σχεδόν σχεδιάζει να επιτεθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρόεδρος Πούτιν έχει επανειλημμένα απορρίψει αυτές τις προκλήσεις».

«Η Ρωσία δεν έχει και δεν είχε ποτέ τέτοιες προθέσεις. Αλλά οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου θα τύχει αποφασιστικής απάντησης. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό», πρόσθεσε.

Κατηγόρησε δε τη Δύση ότι «σαμποτάρει» τη διπλωματία πιέζοντας για την επαναφορά των κυρώσεων κατά του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Η πρόταση της Ρωσίας και της Κίνας να αναβληθεί για έξι μήνες η επανεπιβολή των κυρώσεων του ΟΗΕ στο Ιράν δεν πέρασε χθες από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αφού μόνο τέσσερις χώρες υπερψήφισαν το σχέδιο ψηφίσματος.

Η απόρριψη της πρότασης «εξέθεσε την πολιτική της Δύσης να σαμποτάρει την επιδίωξη εποικοδομητικών λύσεων», τόνισε ο Λαβρόφ κάνοντας λόγο για «εκβιασμό».

Το σχέδιο 21 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Ένα απόρρητο έγγραφο με 21 σημεία, που αποκαλύπτει το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και ανοίγει προοπτική για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, δημοσίευσαν οι Times of Israel.

Το σχέδιο καταρτίστηκε από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, με τη συμβολή του Βρετανού πρώην πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ και του Τζάρεντ Κούσνερ, και παρουσιάστηκε σε ορισμένες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα, η στροφή είναι θεαματική, καθώς μόλις τον Φεβρουάριο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε για ενδεχόμενη «μεταφορά» των δύο εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας. Το νέο σχέδιο ενθαρρύνει την παραμονή τους, τη σταδιακή ανοικοδόμηση της περιοχής και προβλέπει μελλοντικά μια πολιτική λύση με προοπτική κράτους.

ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος

Ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση: ΠτΔ - «Δεν συζητήθηκαν σήμερα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, επιθετικός ο τόνος του κ. Τατάρ»

Ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση: ΠτΔ - «Δεν συζητήθηκαν σήμερα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, επιθετικός ο τόνος του κ. Τατάρ»

Το μήνυμα ότι ο στόχος είναι να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά μετέφερε ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στους δύο ηγέτες – τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τ/κ ηγέτη - κατά την συνάντηση που είχαν το Σάββατο στην έδρα των Ηνωμένων  Εθνών, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αμέσως μετά το πέρας της συνάντησης.

