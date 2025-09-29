Θα ανακοινώσει σήμερα ο Τραμπ συμφωνία με το Ισραήλ για τη Γάζα;

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχεται σήμερα στον Λευκό Οίκο τον ισραηλινό πρωθυπουργό, λίγο αφού υποσχέθηκε μια «συμφωνία» για τη Γάζα και έθεσε βέτο σε ενδεχόμενη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. «Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία να επιτύχουμε κάτι μεγάλο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ιδιαίτερο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Θα τα καταφέρουμε», έγραψε χθες, Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του, την Truth Social.

Πρόκειται για την τέταρτη συνομιλία των δύο ηγετών μετά την ορκωμοσία του ρεπουμπλικανού στις 20 Ιανουαρίου. Κοινή συνέντευξη Τύπου είναι προγραμματισμένη για τις 20:15 (ώρα Ελλάδας).

Axios: Πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας για το σχέδιο του Τραμπ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετά από συνομιλίες μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε χθες ο δημοσιογράφος του Axios Μπαράκ Ρέιβιντ σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, επικαλούμενος έναν υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η Χαμάς θα πρέπει να συμφωνήσει, ανέφερε ο Ρέιβιντ στην ίδια ανάρτηση.

Μέσα σε εννέα μήνες, ο Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε έθεσε υπό αμφισβήτηση την υποστήριξή του προς το Ισραήλ. Όμως οι ιδέες του για να μπει τέλος στη σύγκρουση, που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου με τη χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς, είχαν πολλές διακυμάνσεις και δεν ήταν πάντα ευθυγραμμισμένες με αυτές του προσκεκλημένου του.

Όσο για τον ισραηλινό πρωθυπουργό, αυτός εξακολουθεί να προβάλλει έναν πολεμικό λόγο, όμως είναι διεθνώς απομονωμένος και αντιμετωπίζει στο Ισραήλ διαδηλώσεις υπέρ μιας κατάπαυσης του πυρός που να επιτρέψει την επιστροφή των ομήρων. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν πως δεν έχει την πολυτέλεια να κοντράρει τον μόνο μεγάλο σύμμαχό του.

Το αμερικανικό σχέδιο

Η τελευταία αμερικανική πρόταση, την οποία ο ρεπουμπλικανός ηγέτης έχει ήδη εκθέσει τηλεφωνικά στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και προσωπικά ο ίδιος σε μουσουλμάνους ηγέτες, υπόσχεται να φέρει την ειρήνη στο παλαιστινιακό έδαφος, το οποίο έχει ερειπωθεί έπειτα από δύο χρόνια φονικής ισραηλινής επίθεσης.

«Πιστεύω ότι έχουμε μια συμφωνία», διαβεβαίωσε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ. «Θα είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους. Θα είναι μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο», υποσχέθηκε ο αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο.

Σχεδόν την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός πρωθυπουργός εκφωνούσε στον ΟΗΕ μια πολύ επιθετική ομιλία, υποσχόμενος να «τελειώσει τη δουλειά» εναντίον της Χαμάς.

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει μια διαρκή κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στο παλαιστινιακό έδαφος, μια αποχώρηση των Ισραηλινών, καθώς και μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας χωρίς τη Χαμάς.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ θα μπορούσε να διαδραματίσει ένα μείζονα ρόλο στους κόλπους μιας μελλοντικής μεταβατικής αρχής στη Γάζα.

«Ο Νετανιάχου προτιμά ξεκάθαρα να συνεχίσει τον πόλεμο, όμως δεν είναι αδύνατο για τον Τραμπ να το πείσει να μην το κάνει», λέει ο Νέιταν Ζακς, ειδικός στο Middle East Institute στην Ουάσινγκτον.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα