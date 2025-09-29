Ecommbx
LIKE ONLINE

Μέγεθος και αυτοεικόνα: Πόσο επηρεάζει τον άνδρα;

 29.09.2025 - 10:17
Μέγεθος και αυτοεικόνα: Πόσο επηρεάζει τον άνδρα;

Το ζήτημα του ανδρικού μεγέθους παραμένει, παρά την πρόοδο της επιστήμης και της κοινωνίας, ένα βαθιά ριζωμένο σύμβολο της αρρενωπότητας.

Από τα γλυπτά της αρχαιότητας, έως τις σύγχρονες διαδικτυακές αναζητήσεις, το μέγεθος έχει συνδεθεί με την επιβολή, τη σεξουαλική ικανότητα και την προσωπική αξία.

Η ανασφάλεια γύρω από αυτό συνεχίζει να απασχολεί μεγάλο αριθμό ανδρών, επηρεάζοντας όχι μόνο την αυτοεκτίμηση αλλά και τις σχέσεις τους με το σώμα και τους άλλους.

Στην ψυχολογική πρακτική, συχνά συναντά κανείς άνδρες που δεν εκφράζουν μια πραγματική δυσλειτουργία, αλλά μια εσωτερική πεποίθηση πως «δεν είναι αρκετοί».

Η εστίαση αποκλειστικά στο μέγεθος δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο άγχους, αυτοπαρακολούθησης και αποστασιοποίησης από τη σεξουαλική εγγύτητα.

Πολλοί αποφεύγουν να εκτεθούν, να γδυθούν δημόσια ή να διεκδικήσουν ερωτική επαφή, ακόμη και όταν υπάρχει επιθυμία, φοβούμενοι την απόρριψη ή τη σύγκριση.

Σε σοβαρότερες περιπτώσεις, η ανησυχία αυτή παίρνει τη μορφή μιας διαταραγμένης αντίληψης για το σώμα.

Πρόκειται για μια ψυχική κατάσταση όπου το άτομο έχει έντονη και επίμονη ενασχόληση με το μέγεθος των γεννητικών του οργάνων, παρότι δεν υφίσταται καμία παθολογική απόκλιση.

Η ψυχική καταπόνηση είναι έντονη, με συχνά συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης και κοινωνικής απόσυρσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μιλάμε για μια μορφή σωματικής δυσμορφίας που απαιτεί εξειδικευμένη ψυχολογική παρέμβαση.

Η κλινική αξιολόγηση περιλαμβάνει εξερεύνηση όχι μόνο των σωματικών χαρακτηριστικών αλλά και των υποκειμενικών εμπειριών του ατόμου.

Εξετάζεται η σχέση του με την εικόνα του σώματός του, η σεξουαλική του ταυτότητα, και τα πρότυπα που ενδέχεται να έχει εσωτερικεύσει από μικρή ηλικία.

Πολιτισμικά μηνύματα, εμπειρίες τραύματος ή προσβολής, καθώς και κοινωνικές συγκρίσεις παίζουν συχνά καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της ανασφάλειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συσσώρευση λιπώδους ιστού στην κάτω κοιλιακή χώρα μπορεί να δώσει την ψευδαίσθηση μικρού πέους, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει οργανικό πρόβλημα.

Η θεραπευτική παρέμβαση στοχεύει στην ανακατασκευή των γνωστικών σχημάτων που ενισχύουν την εσφαλμένη εικόνα του σώματος.

Μέσα από ψυχοθεραπευτική εργασία, ο άνδρας καλείται να αμφισβητήσει τους περιοριστικούς μύθους γύρω από τη σεξουαλικότητα και να αναπτύξει μια πιο ρεαλιστική και αποδεκτική στάση απέναντι στον εαυτό του.

Η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία προσφέρει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο παρέμβασης, ενισχύοντας την αυτογνωσία, τη συναισθηματική ρύθμιση και την εμπιστοσύνη.

Η ανησυχία για το μέγεθος δεν είναι ποτέ απλώς «επιφανειακή». Συχνά, πίσω από αυτή την ανασφάλεια, κρύβεται η ανάγκη για αποδοχή, η επιθυμία να είναι κανείς επιθυμητός, ή ακόμη και μια βαθύτερη πληγή που δεν έχει επουλωθεί.

Η ευθύνη των ειδικών είναι να προσεγγίσουν με σοβαρότητα, κατανόηση και χωρίς στιγματισμό. Πέρα από τις μετρήσεις και τις συγκρίσεις, υπάρχει ένας άνθρωπος που παλεύει να συμβιβαστεί με το σώμα του.

Και εκεί, βρίσκεται το ουσιαστικότερο στοίχημα: όχι να αλλάξει το σώμα, αλλά να συμφιλιωθεί με αυτό — και με τον εαυτό του.

Τη σημασία της προσωπικής δέσμευσης του ΓΓ του ΟΗΕ στο Κυπριακό και την αναφορά του για επανέναρξη των συνομιλιών στο σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά υπογράμμισε με δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

