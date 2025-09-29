Εθελοντική στράτευση γυναικών: Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις, πού να υποβάλετε ενδιαφέρον

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, όσες γυναίκες πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας επιθυμούν να καταταγούν στη Δύναμη για εκπλήρωση εθελοντικής θητείας, καλούνται να υποβάλουν Δήλωση Επιθυμίας για Στράτευση, μέχρι και την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025.

Για τη Δήλωση Επιθυμίας για Στράτευση πατήστε εδώ.

Η Δήλωση θα πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να υποβληθεί μαζί με αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας (και από τις δύο όψεις) στο email: [email protected]. Εναλλακτικά, μπορεί να κατατεθεί στα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία της Εθνικής Φρουράς.

Στις γυναίκες που θα υποβάλουν Δήλωση Επιθυμίας για Στράτευση, θα αποσταλεί, στο προσωπικό τους email, το Σημείωμα Πρόσκλησης για την εθελοντική τους κατάταξη, το οποίο θα πρέπει να παρουσιάσουν είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μαζί με το Δελτίο Ταυτότητας, στο ΚΕΝ Λεμεσού κατά την ημέρα παρουσίασής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα Στρατολογικά Γραφεία της Εθνικής Φρουράς.