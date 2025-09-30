Παράταση 15 ημερών για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων – Πότε λήγει η προθεσμία

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, η ανώτερη λειτουργός του Τμήματος Φορολογίας, Ειρήνη Ιωάννου, ανέφερε ότι η απόφαση λήφθηκε κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του Εφόρου Φορολογίας και του Υπουργού Οικονομικών.

Όπως διευκρίνισε, μέχρι στιγμής έχει υποβληθεί περίπου το 90% των δηλώσεων από τα φυσικά πρόσωπα που υποχρεούνται να το πράξουν, βάσει του μικτού ολικού εισοδήματός τους.

Η κ. Ιωάννου υπενθύμισε ότι μετά την εκπνοή της νέας προθεσμίας, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ, ενώ σε περιπτώσεις όπου από τη δήλωση προκύπτει οφειλόμενος φόρος, θα προστίθεται και τόκος καθυστέρησης.