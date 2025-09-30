VIDEO: Η εξήγηση του Φειδία και της Στυλιάνας για την απόφαση για εγκράτεια μέχρι τον γάμο -«Έπεσα κάτω και έκλαιγα»

Συγκρατημένη αισιοδοξία για το Κυπριακό – Τι είπαν Χριστοδουλίδης και Κακλαμάνης στη Λευκωσία
Είμαστε εδώ να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό από την πλευρά μας για να ευοδωθούν οι προσπάθειες για το Κυπριακό και είναι σημαντικό ότι υπάρχει μια κινητικότητα μετά από αρκετά χρόνια, όπως ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δημόσια είχε αναφέρει στη Γενεύη, στην προηγούμενη πολυμερή, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, υποδεχόμενος την Τρίτη τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη, στη Λευκωσία. Το Κυπριακό είναι ένα από τα ελάχιστα θέματα στα οποία υπάρχει πλήρης ομοφωνία στη Βουλή των Ελλήνων, δήλωσε από την πλευρά του ο κ. Κακλαμάνης.