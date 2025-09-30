Κλείνουν προσωρινά δύο πάρκα σκύλων στον Στρόβολο – Ποιος ο λόγος

Συγκεκριμένα, από την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό το πάρκο σκύλων στο πάρκο Αγίου Δημητρίου (παρά την οδό Αγάθωνος) και το πάρκο μικρόσωμων σκύλων στο πάρκο Ακρόπολης.

Οι εργασίες απολύμανσης πραγματοποιούνται για την προστασία των ιδιοκτητών και των τετράποδων φίλων τους, ενώ όπως διαβεβαιώνει ο Δήμος, τα απολυμαντικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι απολύτως ασφαλή τόσο για τα ζώα όσο και για το περιβάλλον.