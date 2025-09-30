Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΘα ρίσκαρες να πεθάνεις για μισό εκατομμύριο; Ο MrBeast ξανά στο στόχαστρο - Σάλος με νέο βίντεο
LIKE ONLINE

Θα ρίσκαρες να πεθάνεις για μισό εκατομμύριο; Ο MrBeast ξανά στο στόχαστρο - Σάλος με νέο βίντεο

 30.09.2025 - 10:13
Θα ρίσκαρες να πεθάνεις για μισό εκατομμύριο; Ο MrBeast ξανά στο στόχαστρο - Σάλος με νέο βίντεο

Ο δημοφιλέστερος YouTuber στον κόσμο, με πάνω από 440 εκατομμύρια συνδρομητές, υπερασπίζεται το τελευταίο του βίντεο όπου ένας επαγγελματίας κασκαντέρ παλεύει να ξεφύγει από «παγίδες θανάτου» για μισό εκατομμύριο δολάρια. Οι επικριτές μιλούν για «δυστοπικό θέαμα» που μπορεί να εμπνεύσει μιμητές.

Ο MrBeast, κατά κόσμον Τζίμι Ντόναλντσον, βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά την κυκλοφορία του νέου του βίντεο με τίτλο «Would You Risk Dying for $500,000» («Θα ρίσκαρες να πεθάνεις για 500.000 δολάρια;»).

Η εικόνα του δεμένου άνδρα μέσα στις φλόγες, μπροστά σε τσουβάλια μετρητών, προκάλεσε κατακραυγή στα social media. Πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν το θέαμα «επικίνδυνα ανεύθυνο», «δυστοπικό» και «εξευτελιστικό», φοβούμενοι ότι μπορεί να ενθαρρύνει θεατές να μιμηθούν ανάλογες σκηνές χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Ο MrBeast, από την πλευρά του, έσπευσε να υπερασπιστεί το βίντεο:
«Παίρνω την ασφάλεια πιο σοβαρά απ’ όσο μπορείτε να φανταστείτε», έγραψε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). «Υπήρχε εξαερισμός για τον καπνό, ειδικά συστήματα πυρόσβεσης και “kill switch” για να σταματήσουν οι φωτιές. Όλα δοκιμάστηκαν εκτενώς από επαγγελματίες».

Σε σχόλιο που έχει καρφιτσώσει στο ίδιο το βίντεο, τόνισε επίσης πως πίσω από κάθε σκηνή υπήρχε ειδική ομάδα πυροτεχνημάτων και έμπειροι συντονιστές κασκαντέρ, επιμένοντας ότι «ποτέ δεν υπήρξε πραγματικός κίνδυνος». Ο Έρικ, ο κασκαντέρ-διαγωνιζόμενος, ολοκλήρωσε την πρόκληση και έφυγε με 350.000 δολάρια, δηλώνοντας πως θα τα αξιοποιήσει για να στηρίξει τους συνταξιούχους γονείς του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο MrBeast, ο πιο ακριβοπληρωμένος δημιουργός του YouTube, δέχεται βολές για τα φιλόδοξα projects του. Πρόσφατα, κατηγορήθηκε από συμμετέχοντες στο ριάλιτι του Amazon Beast Games ότι «εκμεταλλεύτηκε» τους διαγωνιζόμενους, ενώ στο Μεξικό δέχτηκε επικρίσεις για τη χρήση των πυραμίδων των Μάγια σε γύρισμα. Παράλληλα, ένα event στο Λας Βέγκας που διοργανώθηκε στο όνομά του χαρακτηρίστηκε από θαυμαστές ως «φρικτή εμπειρία».

Ωστόσο, οι φανατικοί υποστηρικτές του συνεχίζουν να στηρίζουν τον «βασιλιά του YouTube», ο οποίος δείχνει αμετακίνητος στην αποστολή του να προσφέρει θέαμα στα άκρα – ακόμη κι αν χρειαστεί να βάλει τον κόσμο του να περάσει μέσα από τη φωτιά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φόνος στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 31χρονου - Οι τελευταίες εξελίξεις
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Εδώ βρέθηκε εγκαταλελειμμένο το όχημα των δραστών - Η κατάσταση της υγείας του 42χρονου
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου - Τα παράξενα ονόματα που δεν ξέραμε ότι υπήρχαν
«Χαλάει» ο καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές - Οι περιοχές που επηρεάζονται - Αναλυτική πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή
«Φωτιά» στις τιμές του κρέατος – Γιατί αγοράζουμε λιγότερο αλλά πληρώνουμε περισσότερο
Μετά τις φονικές πυρκαγιές: Τι προτείνουν βουλευτές για πυροπροστασία και αναγνώριση κινδύνου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σφοδρή αντίδραση κτηνιάτρων: Επικίνδυνη η πρόταση για δημόσιες κλινικές – Δεν λύνει το πρόβλημα των αδέσποτων

 30.09.2025 - 09:56
Επόμενο άρθρο

Κλείνουν προσωρινά δύο πάρκα σκύλων στον Στρόβολο – Ποιος ο λόγος

 30.09.2025 - 10:15
Συγκρατημένη αισιοδοξία για το Κυπριακό – Τι είπαν Χριστοδουλίδης και Κακλαμάνης στη Λευκωσία

Συγκρατημένη αισιοδοξία για το Κυπριακό – Τι είπαν Χριστοδουλίδης και Κακλαμάνης στη Λευκωσία

Είμαστε εδώ να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό από την πλευρά μας για να ευοδωθούν οι προσπάθειες για το Κυπριακό και είναι σημαντικό ότι υπάρχει μια κινητικότητα μετά από αρκετά χρόνια, όπως ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δημόσια είχε αναφέρει στη Γενεύη, στην προηγούμενη πολυμερή, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, υποδεχόμενος την Τρίτη τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη, στη Λευκωσία. Το Κυπριακό είναι ένα από τα ελάχιστα θέματα στα οποία υπάρχει πλήρης ομοφωνία στη Βουλή των Ελλήνων, δήλωσε από την πλευρά του ο κ. Κακλαμάνης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συγκρατημένη αισιοδοξία για το Κυπριακό – Τι είπαν Χριστοδουλίδης και Κακλαμάνης στη Λευκωσία

Συγκρατημένη αισιοδοξία για το Κυπριακό – Τι είπαν Χριστοδουλίδης και Κακλαμάνης στη Λευκωσία

  •  30.09.2025 - 10:53
Οκτώ μήνες πριν τις κάλπες: Το πολιτικό σκηνικό σε αναβρασμό - Από το Άλμα στο ΕΛΑΜ - Οι νέοι «πρωταγωνιστές»

Οκτώ μήνες πριν τις κάλπες: Το πολιτικό σκηνικό σε αναβρασμό - Από το Άλμα στο ΕΛΑΜ - Οι νέοι «πρωταγωνιστές»

  •  30.09.2025 - 06:28
Φόνος στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 31χρονου - Οι τελευταίες εξελίξεις

Φόνος στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 31χρονου - Οι τελευταίες εξελίξεις

  •  30.09.2025 - 08:17
VIDEO: Σε αυτό το γνωστό ξενοδοχείο διαπράχθηκε η απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Δείτε πλάνα από την είσοδο

VIDEO: Σε αυτό το γνωστό ξενοδοχείο διαπράχθηκε η απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Δείτε πλάνα από την είσοδο

  •  30.09.2025 - 08:40
«Καμπανάκι» Ελεγκτικής: Χάνονται 200εκ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο – Φράγματα χωρίς ασφάλεια, γεωτρήσεις χωρίς προστασία

«Καμπανάκι» Ελεγκτικής: Χάνονται 200εκ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο – Φράγματα χωρίς ασφάλεια, γεωτρήσεις χωρίς προστασία

  •  30.09.2025 - 09:02
«Φωτιά» στις τιμές του κρέατος – Γιατί αγοράζουμε λιγότερο αλλά πληρώνουμε περισσότερο

«Φωτιά» στις τιμές του κρέατος – Γιατί αγοράζουμε λιγότερο αλλά πληρώνουμε περισσότερο

  •  30.09.2025 - 06:29
Ιδανικός προορισμός για απόδραση - Nέα ταβέρνα στο χωριό σερβίρει brunch, μεζέδες και μπουφέ

Ιδανικός προορισμός για απόδραση - Nέα ταβέρνα στο χωριό σερβίρει brunch, μεζέδες και μπουφέ

  •  30.09.2025 - 09:14
Ληστεία στη Λευκωσία: Μπήκε «κύριος» στο διαμέρισμα 44χρονης - Την χτύπησε, την απείλησε με μαχαίρι και την «ξάφρισε»

Ληστεία στη Λευκωσία: Μπήκε «κύριος» στο διαμέρισμα 44χρονης - Την χτύπησε, την απείλησε με μαχαίρι και την «ξάφρισε»

  •  30.09.2025 - 06:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα