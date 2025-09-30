Θα ρίσκαρες να πεθάνεις για μισό εκατομμύριο; Ο MrBeast ξανά στο στόχαστρο - Σάλος με νέο βίντεο

Ο MrBeast, κατά κόσμον Τζίμι Ντόναλντσον, βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά την κυκλοφορία του νέου του βίντεο με τίτλο «Would You Risk Dying for $500,000» («Θα ρίσκαρες να πεθάνεις για 500.000 δολάρια;»).

Η εικόνα του δεμένου άνδρα μέσα στις φλόγες, μπροστά σε τσουβάλια μετρητών, προκάλεσε κατακραυγή στα social media. Πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν το θέαμα «επικίνδυνα ανεύθυνο», «δυστοπικό» και «εξευτελιστικό», φοβούμενοι ότι μπορεί να ενθαρρύνει θεατές να μιμηθούν ανάλογες σκηνές χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Ο MrBeast, από την πλευρά του, έσπευσε να υπερασπιστεί το βίντεο:

«Παίρνω την ασφάλεια πιο σοβαρά απ’ όσο μπορείτε να φανταστείτε», έγραψε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). «Υπήρχε εξαερισμός για τον καπνό, ειδικά συστήματα πυρόσβεσης και “kill switch” για να σταματήσουν οι φωτιές. Όλα δοκιμάστηκαν εκτενώς από επαγγελματίες».

Σε σχόλιο που έχει καρφιτσώσει στο ίδιο το βίντεο, τόνισε επίσης πως πίσω από κάθε σκηνή υπήρχε ειδική ομάδα πυροτεχνημάτων και έμπειροι συντονιστές κασκαντέρ, επιμένοντας ότι «ποτέ δεν υπήρξε πραγματικός κίνδυνος». Ο Έρικ, ο κασκαντέρ-διαγωνιζόμενος, ολοκλήρωσε την πρόκληση και έφυγε με 350.000 δολάρια, δηλώνοντας πως θα τα αξιοποιήσει για να στηρίξει τους συνταξιούχους γονείς του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο MrBeast, ο πιο ακριβοπληρωμένος δημιουργός του YouTube, δέχεται βολές για τα φιλόδοξα projects του. Πρόσφατα, κατηγορήθηκε από συμμετέχοντες στο ριάλιτι του Amazon Beast Games ότι «εκμεταλλεύτηκε» τους διαγωνιζόμενους, ενώ στο Μεξικό δέχτηκε επικρίσεις για τη χρήση των πυραμίδων των Μάγια σε γύρισμα. Παράλληλα, ένα event στο Λας Βέγκας που διοργανώθηκε στο όνομά του χαρακτηρίστηκε από θαυμαστές ως «φρικτή εμπειρία».

Ωστόσο, οι φανατικοί υποστηρικτές του συνεχίζουν να στηρίζουν τον «βασιλιά του YouTube», ο οποίος δείχνει αμετακίνητος στην αποστολή του να προσφέρει θέαμα στα άκρα – ακόμη κι αν χρειαστεί να βάλει τον κόσμο του να περάσει μέσα από τη φωτιά.