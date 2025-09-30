Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣφοδρή αντίδραση κτηνιάτρων: Επικίνδυνη η πρόταση για δημόσιες κλινικές – Δεν λύνει το πρόβλημα των αδέσποτων
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σφοδρή αντίδραση κτηνιάτρων: Επικίνδυνη η πρόταση για δημόσιες κλινικές – Δεν λύνει το πρόβλημα των αδέσποτων

 30.09.2025 - 09:56
Σφοδρή αντίδραση κτηνιάτρων: Επικίνδυνη η πρόταση για δημόσιες κλινικές – Δεν λύνει το πρόβλημα των αδέσποτων

Την έντονη αντίθεσή του στην πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την επαναδραστηριοποίηση των παλαιών δημοσίων κτηνιατρικών κλινικών, με σκοπό τη διενέργεια στειρώσεων αδέσποτων γατών, εκφράζει με σημερινή ανακοίνωση του ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος (ΠΚΣ).

Η πρόταση για μία δημόσια κλινική ανά πόλη, η οποία παρουσιάστηκε σε συνεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος την περασμένη εβδομάδα, «συνιστά σοβαρή οπισθοδρόμηση και στρέβλωση της σύγχρονης επιστημονικής και θεσμικής προσέγγισης, εγκυμονώντας κινδύνους για την αποτελεσματική διαχείριση του υπερπληθυσμού των αδέσποτων ζώων», προστίθεται.

Ο ΠΚΣ αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η λειτουργία μίας μόνο κλινικής ανά πόλη δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ζώα, ότι η αναβίωση των δημοσίων κλινικών απαιτεί δυσανάλογες επενδύσεις σε υποδομές, εξοπλισμό και στελέχωση, χωρίς εγγυημένα αποτελέσματα και ότι η επαναλειτουργία των κλινικών ενδέχεται να παραβιάζει το ευρωπαϊκό κεκτημένο, καθώς συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό προς τον ιδιωτικό τομέα, με κίνδυνο προσφυγών και κυρώσεων.

Στην ανακοίνωση, αναφέρεται τέλος, ότι ο ΠΚΣ έχει ήδη καταθέσει στο Υπουργείο ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο, το οποίο, βασίζεται στη συνεργασία με το σύνολο των ιδιωτικών κτηνιατρικών κλινικών, προσφέροντας ευκολότερη πρόσβαση και καλύτερη γεωγραφική κάλυψη και αποτελεί συνέχεια του υφιστάμενου προγράμματος, με δυνατότητα άμεσης εφαρμογής.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φόνος στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 31χρονου - Οι τελευταίες εξελίξεις
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Εδώ βρέθηκε εγκαταλελειμμένο το όχημα των δραστών - Η κατάσταση της υγείας του 42χρονου
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου - Τα παράξενα ονόματα που δεν ξέραμε ότι υπήρχαν
«Χαλάει» ο καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές - Οι περιοχές που επηρεάζονται - Αναλυτική πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή
«Φωτιά» στις τιμές του κρέατος – Γιατί αγοράζουμε λιγότερο αλλά πληρώνουμε περισσότερο
Μετά τις φονικές πυρκαγιές: Τι προτείνουν βουλευτές για πυροπροστασία και αναγνώριση κινδύνου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο στην Ελλάδα - Βίντεο ντοκουμέντο

 30.09.2025 - 09:35
Οκτώ μήνες πριν τις κάλπες: Το πολιτικό σκηνικό σε αναβρασμό - Από το Άλμα στο ΕΛΑΜ - Οι νέοι «πρωταγωνιστές»

Οκτώ μήνες πριν τις κάλπες: Το πολιτικό σκηνικό σε αναβρασμό - Από το Άλμα στο ΕΛΑΜ - Οι νέοι «πρωταγωνιστές»

Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει, παρότι οι κάλπες απέχουν ακόμη οκτώ μήνες. Οι βουλευτικές εκλογές του 2026 δεν θα είναι μια τυπική αναμέτρηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Οκτώ μήνες πριν τις κάλπες: Το πολιτικό σκηνικό σε αναβρασμό - Από το Άλμα στο ΕΛΑΜ - Οι νέοι «πρωταγωνιστές»

Οκτώ μήνες πριν τις κάλπες: Το πολιτικό σκηνικό σε αναβρασμό - Από το Άλμα στο ΕΛΑΜ - Οι νέοι «πρωταγωνιστές»

  •  30.09.2025 - 06:28
Φόνος στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 31χρονου - Οι τελευταίες εξελίξεις

Φόνος στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 31χρονου - Οι τελευταίες εξελίξεις

  •  30.09.2025 - 08:17
VIDEO: Σε αυτό το γνωστό ξενοδοχείο διαπράχθηκε η απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Δείτε πλάνα από την είσοδο

VIDEO: Σε αυτό το γνωστό ξενοδοχείο διαπράχθηκε η απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Δείτε πλάνα από την είσοδο

  •  30.09.2025 - 08:40
«Καμπανάκι» Ελεγκτικής: Χάνονται 200εκ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο – Φράγματα χωρίς ασφάλεια, γεωτρήσεις χωρίς προστασία

«Καμπανάκι» Ελεγκτικής: Χάνονται 200εκ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο – Φράγματα χωρίς ασφάλεια, γεωτρήσεις χωρίς προστασία

  •  30.09.2025 - 09:02
«Φωτιά» στις τιμές του κρέατος – Γιατί αγοράζουμε λιγότερο αλλά πληρώνουμε περισσότερο

«Φωτιά» στις τιμές του κρέατος – Γιατί αγοράζουμε λιγότερο αλλά πληρώνουμε περισσότερο

  •  30.09.2025 - 06:29
Ιδανικός προορισμός για απόδραση - Nέα ταβέρνα στο χωριό σερβίρει brunch, μεζέδες και μπουφέ

Ιδανικός προορισμός για απόδραση - Nέα ταβέρνα στο χωριό σερβίρει brunch, μεζέδες και μπουφέ

  •  30.09.2025 - 09:14
Κατεχόμενα: Ξανά ενώπιον «στρατιωτικού δικαστηρίου» σήμερα οι πέντε Ελληνοκύπριοι

Κατεχόμενα: Ξανά ενώπιον «στρατιωτικού δικαστηρίου» σήμερα οι πέντε Ελληνοκύπριοι

  •  30.09.2025 - 07:20
Ληστεία στη Λευκωσία: Μπήκε «κύριος» στο διαμέρισμα 44χρονης - Την χτύπησε, την απείλησε με μαχαίρι και την «ξάφρισε»

Ληστεία στη Λευκωσία: Μπήκε «κύριος» στο διαμέρισμα 44χρονης - Την χτύπησε, την απείλησε με μαχαίρι και την «ξάφρισε»

  •  30.09.2025 - 06:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα