Σφοδρή αντίδραση κτηνιάτρων: Επικίνδυνη η πρόταση για δημόσιες κλινικές – Δεν λύνει το πρόβλημα των αδέσποτων

Η πρόταση για μία δημόσια κλινική ανά πόλη, η οποία παρουσιάστηκε σε συνεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος την περασμένη εβδομάδα, «συνιστά σοβαρή οπισθοδρόμηση και στρέβλωση της σύγχρονης επιστημονικής και θεσμικής προσέγγισης, εγκυμονώντας κινδύνους για την αποτελεσματική διαχείριση του υπερπληθυσμού των αδέσποτων ζώων», προστίθεται.

Ο ΠΚΣ αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η λειτουργία μίας μόνο κλινικής ανά πόλη δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ζώα, ότι η αναβίωση των δημοσίων κλινικών απαιτεί δυσανάλογες επενδύσεις σε υποδομές, εξοπλισμό και στελέχωση, χωρίς εγγυημένα αποτελέσματα και ότι η επαναλειτουργία των κλινικών ενδέχεται να παραβιάζει το ευρωπαϊκό κεκτημένο, καθώς συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό προς τον ιδιωτικό τομέα, με κίνδυνο προσφυγών και κυρώσεων.

Στην ανακοίνωση, αναφέρεται τέλος, ότι ο ΠΚΣ έχει ήδη καταθέσει στο Υπουργείο ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο, το οποίο, βασίζεται στη συνεργασία με το σύνολο των ιδιωτικών κτηνιατρικών κλινικών, προσφέροντας ευκολότερη πρόσβαση και καλύτερη γεωγραφική κάλυψη και αποτελεί συνέχεια του υφιστάμενου προγράμματος, με δυνατότητα άμεσης εφαρμογής.