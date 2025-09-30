Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο στην Ελλάδα - Βίντεο ντοκουμέντο

Το περιστατικό ξυλοδαρμού ανάμεσα στις δύο μαθήτριες, σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας έξω από σχολείο στην πόλη της Κω, ενώ οι μαθητές περίμεναν να πάρουν το λεωφορείο μετά το τέλος των μαθημάτων.

Εκεί δύο μαθήτριες ήρθαν στα χέρια, μπροστά στα μάτια δεκάδων συμμαθητών τους.

Το επεισόδιο κατεγράφη σε βίντεο που κυκλοφόρησε αμέσως στα κοινωνικά δίκτυα και παρουσιάζει το «Βήμα της Κω».

Στο υλικό φαίνεται η ένταση ανάμεσα στις δύο μαθήτριες να κλιμακώνεται, με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια, ενώ οι υπόλοιποι αν και αρχικά κοιτούσαν αμέτοχοι, αργότερα όταν η κατάσταση ξέφυγε, φώναξαν στις μαθήτριες να σταματήσουν και τις χώρισαν.