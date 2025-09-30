Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΆγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο στην Ελλάδα - Βίντεο ντοκουμέντο
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο στην Ελλάδα - Βίντεο ντοκουμέντο

 30.09.2025 - 09:35
Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο στην Ελλάδα - Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει δύο μαθήτριες να πιάνονται στα χέρια και να χτυπιούνται άγρια, μπροστά στα μάτια των συμμαθητών τους, έξω από το σχολείο τους, στο νησί της Κω, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το περιστατικό ξυλοδαρμού ανάμεσα στις δύο μαθήτριες, σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας έξω από σχολείο στην πόλη της Κω, ενώ οι μαθητές περίμεναν να πάρουν το λεωφορείο μετά το τέλος των μαθημάτων.

Εκεί δύο μαθήτριες ήρθαν στα χέρια, μπροστά στα μάτια δεκάδων συμμαθητών τους.

Το επεισόδιο κατεγράφη σε βίντεο που κυκλοφόρησε αμέσως στα κοινωνικά δίκτυα και παρουσιάζει το «Βήμα της Κω».

Στο υλικό φαίνεται η ένταση ανάμεσα στις δύο μαθήτριες να κλιμακώνεται, με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια, ενώ οι υπόλοιποι αν και αρχικά κοιτούσαν αμέτοχοι, αργότερα όταν η κατάσταση ξέφυγε, φώναξαν στις μαθήτριες να σταματήσουν και τις χώρισαν.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φόνος στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 31χρονου - Οι τελευταίες εξελίξεις
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Εδώ βρέθηκε εγκαταλελειμμένο το όχημα των δραστών - Η κατάσταση της υγείας του 42χρονου
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου - Τα παράξενα ονόματα που δεν ξέραμε ότι υπήρχαν
«Χαλάει» ο καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές - Οι περιοχές που επηρεάζονται - Αναλυτική πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή
«Φωτιά» στις τιμές του κρέατος – Γιατί αγοράζουμε λιγότερο αλλά πληρώνουμε περισσότερο
Μετά τις φονικές πυρκαγιές: Τι προτείνουν βουλευτές για πυροπροστασία και αναγνώριση κινδύνου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΗΠΑ: Το YouTube δέχθηκε να καταβάλει 22 εκατ. δολάρια για να διευθετήσει αγωγή που είχε καταθέσει εις βάρος του ο Τραμπ

 30.09.2025 - 09:27
Επόμενο άρθρο

Σφοδρή αντίδραση κτηνιάτρων: Επικίνδυνη η πρόταση για δημόσιες κλινικές – Δεν λύνει το πρόβλημα των αδέσποτων

 30.09.2025 - 09:56
Οκτώ μήνες πριν τις κάλπες: Το πολιτικό σκηνικό σε αναβρασμό - Από το Άλμα στο ΕΛΑΜ - Οι νέοι «πρωταγωνιστές»

Οκτώ μήνες πριν τις κάλπες: Το πολιτικό σκηνικό σε αναβρασμό - Από το Άλμα στο ΕΛΑΜ - Οι νέοι «πρωταγωνιστές»

Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει, παρότι οι κάλπες απέχουν ακόμη οκτώ μήνες. Οι βουλευτικές εκλογές του 2026 δεν θα είναι μια τυπική αναμέτρηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Οκτώ μήνες πριν τις κάλπες: Το πολιτικό σκηνικό σε αναβρασμό - Από το Άλμα στο ΕΛΑΜ - Οι νέοι «πρωταγωνιστές»

Οκτώ μήνες πριν τις κάλπες: Το πολιτικό σκηνικό σε αναβρασμό - Από το Άλμα στο ΕΛΑΜ - Οι νέοι «πρωταγωνιστές»

  •  30.09.2025 - 06:28
Φόνος στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 31χρονου - Οι τελευταίες εξελίξεις

Φόνος στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 31χρονου - Οι τελευταίες εξελίξεις

  •  30.09.2025 - 08:17
VIDEO: Σε αυτό το γνωστό ξενοδοχείο διαπράχθηκε η απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Δείτε πλάνα από την είσοδο

VIDEO: Σε αυτό το γνωστό ξενοδοχείο διαπράχθηκε η απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Δείτε πλάνα από την είσοδο

  •  30.09.2025 - 08:40
«Καμπανάκι» Ελεγκτικής: Χάνονται 200εκ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο – Φράγματα χωρίς ασφάλεια, γεωτρήσεις χωρίς προστασία

«Καμπανάκι» Ελεγκτικής: Χάνονται 200εκ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο – Φράγματα χωρίς ασφάλεια, γεωτρήσεις χωρίς προστασία

  •  30.09.2025 - 09:02
«Φωτιά» στις τιμές του κρέατος – Γιατί αγοράζουμε λιγότερο αλλά πληρώνουμε περισσότερο

«Φωτιά» στις τιμές του κρέατος – Γιατί αγοράζουμε λιγότερο αλλά πληρώνουμε περισσότερο

  •  30.09.2025 - 06:29
Ιδανικός προορισμός για απόδραση - Nέα ταβέρνα στο χωριό σερβίρει brunch, μεζέδες και μπουφέ

Ιδανικός προορισμός για απόδραση - Nέα ταβέρνα στο χωριό σερβίρει brunch, μεζέδες και μπουφέ

  •  30.09.2025 - 09:14
Κατεχόμενα: Ξανά ενώπιον «στρατιωτικού δικαστηρίου» σήμερα οι πέντε Ελληνοκύπριοι

Κατεχόμενα: Ξανά ενώπιον «στρατιωτικού δικαστηρίου» σήμερα οι πέντε Ελληνοκύπριοι

  •  30.09.2025 - 07:20
Ληστεία στη Λευκωσία: Μπήκε «κύριος» στο διαμέρισμα 44χρονης - Την χτύπησε, την απείλησε με μαχαίρι και την «ξάφρισε»

Ληστεία στη Λευκωσία: Μπήκε «κύριος» στο διαμέρισμα 44χρονης - Την χτύπησε, την απείλησε με μαχαίρι και την «ξάφρισε»

  •  30.09.2025 - 06:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα