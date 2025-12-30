Έτσι έγινε το ατύχημα με το νήπιο στη Λεμεσό, χτύπησε στο κεφάλι - Πώς κατέληξε στα χέρια της Αστυνομίας 21χρονος

Η οδική σύγκρουση συνέβη γύρω στις 3.20 το απόγευμα της 8ης Δεκεμβρίου, σε ποδηλατόδρομο παρά την οδό 28ης Οκτωβρίου, στη Λεμεσό, όπου ενώ γυναίκα ηλικίας 43 ετών, η οποία κρατούσε στην αγκαλιά της το ενός έτους και τεσσάρων μηνών παιδί της, διασταύρωνε πεζή τον ποδηλατόδρομο, μέσω διάβασης πεζών, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, χτυπήθηκε από διερχόμενο χειριστή πατινιού, ο οποίος διακινείτο στον ποδηλατόδρομο.

Αποτέλεσμα ήταν η μητέρα και το νήπιο της να πέσουν στο έδαφος και το παιδί να τραυματιστεί στο κεφάλι. Το παιδί μεταφέρθηκε σε πολυκλινική στη Λεμεσό και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, στον Στρόβολο, Λευκωσία, όπου έτυχε νοσηλείας και έλαβε εξιτήριο λίγες μέρες αργότερα.

Ο χειριστής του πατινιού εγκατέλειψε τη σκηνή της σύγκρουσης και γίνονταν έρευνες από την Αστυνομία για ταυτοποίηση και εντοπισμό του.

Αφού στο πλαίσιο των ερευνών, μέλος της Τροχαίας Λεμεσού έλαβε σχετική πληροφορία, ο 21χρονος εντοπίστηκε χθες και ανακρινόμενος, παραδέχθηκε την εμπλοκή του στην οδική σύγκρουση.

Εναντίον του 21χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου αυτός συνελήφθη λίγο πριν τις 7.00 το βράδυ χθες και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Το Τμήμα Τροχαίας Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.