VIDEO: Δεν θα πιστέψεις τον λόγο που ντύθηκε Άγιος Βασίλης ο Φειδίας Παναγιώτου - Τον κατάλαβαν

 30.12.2025 - 09:07
Δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα η χριστουγεννιάτικη «αμφίεση» του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος επιχείρησε να «καμουφλαριστεί» ως Άγιος Βασίλης προκειμένου να συνομιλήσει με πολίτες σε εμπορικό κέντρο.

Ο ευρωβουλευτής, φορώντας στολή Άγιου Βασίλη και επιχειρώντας να αλλοιώσει ακόμη και τη φωνή του, προσέγγισε τον κόσμο θέτοντας το ερώτημα για τις προθέσεις ψήφου ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που έλαβε, η πλειονότητα των πολιτών δήλωσε μέχρι στιγμής αναποφάσιστη.

Ωστόσο, το εγχείρημα της ανωνυμίας δεν στέφθηκε με επιτυχία, καθώς αρκετοί από τους παρευρισκόμενους αναγνώρισαν τον Φειδία Παναγιώτου, παρά τη μεταμφίεσή του.

Μάλιστα, όταν διαπίστωσαν την ταυτότητά του, κάποιοι πολίτες του ανέφεραν ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές προτίθενται να στηρίξουν το πολιτικό κόμμα που ο ίδιος ετοιμάζει.

Δείτε το βίντεο:

 

Η δημόσια επίθεση του Νικόλα Παπαδόπουλου προς την Κυβέρνηση δεν μπορεί να ιδωθεί ως μια ακόμη θεσμική διαφωνία ή ως ειλικρινής αγωνία για την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας (GSI).

