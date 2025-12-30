Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΟδηγός στην Κύπρο έκανε τον αυτοκινητόδρομο πίστα της Φόρμουλα και συνελήφθη
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οδηγός στην Κύπρο έκανε τον αυτοκινητόδρομο πίστα της Φόρμουλα και συνελήφθη

 30.12.2025 - 09:50
Οδηγός στην Κύπρο έκανε τον αυτοκινητόδρομο πίστα της Φόρμουλα και συνελήφθη

Συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι δυναμικές και στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε συνολικά στη σύλληψη επτά προσώπων.

Συγκεκριμένα, τρία πρόσωπα συνελήφθησαν για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ άλλα δύο πρόσωπα συνελήφθησαν στη βάση ενταλμάτων που εκκρεμούσαν εναντίον τους. 

Επίσης, συνελήφθη οδηγός ο οποίος οδηγούσε με στερημένη άδεια οδήγησης, αφού εντοπίστηκε θετικός σε προκαταρτικό έλεγχο αλκοόλης με ένδειξη 131μg αντί 9μg,  ενώ δεύτερος οδηγός συνελήφθη για υπερβολική ταχύτητα, δηλαδή 185 ΧΑΩ αντί 100 που είναι το ανώτατο όριο στους αυτοκινητόδρομους.

Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν τέσσερα αυτοκίνητα και τρεις μοτοσικλέτες.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας, διενεργήθηκαν επίσης 41 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Όσον αφορά στο οδικό δίκτυο, πραγματοποιήθηκαν πέραν των 440 ελέγχων, από τους οποίους προέκυψαν 120 τροχαίες καταγγελίες. Από αυτές, οι 41  αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η ιστορία της κυπριακής βασιλόπιτας και το συμβολικό φλουρί της Πρωτοχρονιάς
Στις φλόγες όχημα 56χρονης στη Λεμεσό - Καταστράφηκε ολοσχερώς
Παρέσυρε μητέρα και νήπιο με πατίνι και εγκατέλειψε τη σκηνή - Χειροπέδες σε 21χρονο
Χιόνια, καταιγίδες και τσουχτερό κρύο λίγο πριν εκπνεύσει το 2025: Ο καιρός μέχρι την Πρωτοχρονιά - Δείτε live την εξέλιξη
Είσαι λάτρης του καφέ; Το νέο luxury spot που μόλις άνοιξε είναι φτιαγμένο για εσένα - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες
VIDEO: Δεν θα πιστέψεις τον λόγο που ντύθηκε Άγιος Βασίλης ο Φειδίας Παναγιώτου - Τον κατάλαβαν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φοίβος: Αποκάλυψε τον λόγο που δεν συνεργάστηκε ποτέ με την Άννα Βίσση - Η αναφορά στη Δέσποινα Βανδή

 30.12.2025 - 09:49
Τι πραγματικά κρύβεται πίσω από την επίθεση Νικόλα στην Κυβέρνηση - Η ελεγχόμενη κρίση και τα αντιφατικά μηνύματα

Τι πραγματικά κρύβεται πίσω από την επίθεση Νικόλα στην Κυβέρνηση - Η ελεγχόμενη κρίση και τα αντιφατικά μηνύματα

Η δημόσια επίθεση του Νικόλα Παπαδόπουλου προς την Κυβέρνηση δεν μπορεί να ιδωθεί ως μια ακόμη θεσμική διαφωνία ή ως ειλικρινής αγωνία για την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας (GSI).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τι πραγματικά κρύβεται πίσω από την επίθεση Νικόλα στην Κυβέρνηση - Η ελεγχόμενη κρίση και τα αντιφατικά μηνύματα

Τι πραγματικά κρύβεται πίσω από την επίθεση Νικόλα στην Κυβέρνηση - Η ελεγχόμενη κρίση και τα αντιφατικά μηνύματα

  •  30.12.2025 - 07:20
Συναγερμός στο Ζακάκι: Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός – Αποκλείστηκε η περιοχή

Συναγερμός στο Ζακάκι: Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός – Αποκλείστηκε η περιοχή

  •  30.12.2025 - 08:42
Γεμάτο το 2026 με προκλήσεις στην Οικονομία: Από τους δασμούς Τραμπ στα επιτόκια – Οι εκκρεμότητες και κίνδυνοι στην Κύπρο

Γεμάτο το 2026 με προκλήσεις στην Οικονομία: Από τους δασμούς Τραμπ στα επιτόκια – Οι εκκρεμότητες και κίνδυνοι στην Κύπρο

  •  30.12.2025 - 06:48
Έτσι έγινε το ατύχημα με το νήπιο στη Λεμεσό, χτύπησε στο κεφάλι - Πώς κατέληξε στα χέρια της Αστυνομίας 21χρονος

Έτσι έγινε το ατύχημα με το νήπιο στη Λεμεσό, χτύπησε στο κεφάλι - Πώς κατέληξε στα χέρια της Αστυνομίας 21χρονος

  •  30.12.2025 - 09:03
Είσαι λάτρης του καφέ; Το νέο luxury spot που μόλις άνοιξε είναι φτιαγμένο για εσένα - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

Είσαι λάτρης του καφέ; Το νέο luxury spot που μόλις άνοιξε είναι φτιαγμένο για εσένα - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

  •  30.12.2025 - 08:26
VIDEO: Δεν θα πιστέψεις τον λόγο που ντύθηκε Άγιος Βασίλης ο Φειδίας Παναγιώτου - Τον κατάλαβαν

VIDEO: Δεν θα πιστέψεις τον λόγο που ντύθηκε Άγιος Βασίλης ο Φειδίας Παναγιώτου - Τον κατάλαβαν

  •  30.12.2025 - 09:07
Οδηγός στην Κύπρο έκανε τον αυτοκινητόδρομο πίστα της Φόρμουλα και συνελήφθη

Οδηγός στην Κύπρο έκανε τον αυτοκινητόδρομο πίστα της Φόρμουλα και συνελήφθη

  •  30.12.2025 - 09:50
The Voice: Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος από την ομάδα της Παπαρίζου που κέρδισε - Η ζωή του νικητή

The Voice: Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος από την ομάδα της Παπαρίζου που κέρδισε - Η ζωή του νικητή

  •  30.12.2025 - 09:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα