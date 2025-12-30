Οδηγός στην Κύπρο έκανε τον αυτοκινητόδρομο πίστα της Φόρμουλα και συνελήφθη

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε συνολικά στη σύλληψη επτά προσώπων.

Συγκεκριμένα, τρία πρόσωπα συνελήφθησαν για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ άλλα δύο πρόσωπα συνελήφθησαν στη βάση ενταλμάτων που εκκρεμούσαν εναντίον τους.

Επίσης, συνελήφθη οδηγός ο οποίος οδηγούσε με στερημένη άδεια οδήγησης, αφού εντοπίστηκε θετικός σε προκαταρτικό έλεγχο αλκοόλης με ένδειξη 131μg αντί 9μg, ενώ δεύτερος οδηγός συνελήφθη για υπερβολική ταχύτητα, δηλαδή 185 ΧΑΩ αντί 100 που είναι το ανώτατο όριο στους αυτοκινητόδρομους.

Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν τέσσερα αυτοκίνητα και τρεις μοτοσικλέτες.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας, διενεργήθηκαν επίσης 41 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Όσον αφορά στο οδικό δίκτυο, πραγματοποιήθηκαν πέραν των 440 ελέγχων, από τους οποίους προέκυψαν 120 τροχαίες καταγγελίες. Από αυτές, οι 41 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.