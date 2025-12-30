Παρέσυρε μητέρα και νήπιο με πατίνι και εγκατέλειψε τη σκηνή - Χειροπέδες σε 21χρονο

Συνελήφθη 21χρονος, ως ο φερόμενος χειριστής πατινιού, οποίος εγκατέλειψε τη σκηνή οδικής σύγκρουσης με 43χρονη που κινείτο πεζή κρατώντας το νήπιο της, ηλικίας ενός έτους και τεσσάρων μηνών, σε ποδηλατόδρομο/ πεζόδρομο στη Λεμεσό, στις 08 Δεκεμβρίου.