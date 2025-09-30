Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΗΠΑ: Το YouTube δέχθηκε να καταβάλει 22 εκατ. δολάρια για να διευθετήσει αγωγή που είχε καταθέσει εις βάρος του ο Τραμπ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Το YouTube δέχθηκε να καταβάλει 22 εκατ. δολάρια για να διευθετήσει αγωγή που είχε καταθέσει εις βάρος του ο Τραμπ

 30.09.2025 - 09:27
ΗΠΑ: Το YouTube δέχθηκε να καταβάλει 22 εκατ. δολάρια για να διευθετήσει αγωγή που είχε καταθέσει εις βάρος του ο Τραμπ

Το YouTube δέχθηκε να καταβάλει 22 εκατ. δολάρια προκειμένου να διευθετήσει αγωγή που είχε καταθέσει εις βάρος του ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αναστολή του λογαριασμού του έπειτα από την επίθεση στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δημοσιεύθηκαν χθες, Δευτέρα.

Ο ιστότοπος κοινοποίησης βίντεο είναι μία από τις διαδικτυακές πλατφόρμες που κατέληξαν σε συμφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, μετά τη Meta και το X (Twitter).

Ο δικηγόρος του Τραμπ επεσήμανε ότι το ποσό θα καταβληθεί σε ταμείο το οποίο κυρίως χρηματοδοτεί την κατασκευή της γιγάντιας αίθουσας χορού που επιθυμεί να προσθέσει στον Λευκό Οίκο ο Ρεπουμπλικάνος.

Στις 12 Ιανουαρίου 2021 το YouTube ανέστειλε τον λογαριασμό του Τραμπ εξηγώντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος παραβίασε τους κανονισμούς της πλατφόρμας καλώντας τους υποστηρικτές του να συμμετάσχουν σε κινητοποιήσεις για να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020.

Στις 6 Ιανουαρίου εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν εισβάλει στο Καπιτώλιο για να διαμαρτυρηθούν για την επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν.

Το YouTube αποκατέστησε τον λογαριασμό του Τραμπ τον Μάρτιο του 2023.

Η εταιρεία Meta (Facebook) συμφώνησε στα τέλη Ιανουαρίου 2025 να καταβάλει 21 εκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, ο οποίος είχε προσφύγει εναντίον της κατηγορώντας την ότι ανέστειλε αδικαιολόγητα τον λογαριασμό του. Λίγες εβδομάδες αργότερα το X κατέβαλε αποζημίωση ύψους 10 εκατ. δολαρίων στον Αμερικανό πρόεδρο.

Το παρατηρητήριο μέσων ενημέρωσης Media Matters εκτίμησε ότι η απόφαση του YouTube να καταβάλει αποζημίωση στον Τραμπ είναι «μια επαίσχυντη και κοντόφθαλμη συνθηκολόγηση».

Ο Άντζελο Καρουζόνε, πρόεδρος του παρατηρητηρίου, σχολίασε ότι η απόφαση του YouTube «ισοδυναμεί με ενθάρρυνση του Τραμπ και των προσπαθειών του να καταπνίξει οποιαδήποτε αντίθετη φωνή, υποχρεώνοντας τα μέσα ενημέρωσης και τις διαδικτυακές πλατφόρμες να συμμορφωθούν», πρόσθεσε.

Εξάλλου πολλοί νομικοί εκτίμησαν ότι τα νομικά επιχειρήματα του Τραμπ δεν ήταν επαρκή ώστε το δικαστήριο να τον δικαιώσει. Εξήγησαν ότι, καθώς η YouTube, η Meta και το X είναι ιδιωτικές εταιρείες, τίποτα δεν τις εμποδίζει να ρυθμίζουν το περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτές.

Εκτός από το YouTube, τη Meta και το X, πολλοί δημοσιογραφικοί όμιλοι έχουν επίσης καταλήξει σε συμβιβασμό με τον Τραμπ.

Τον Ιούλιο το CBS δέχθηκε να καταβάλει 16 εκατ. δολάρια προκειμένου να αποσυρθεί η προσφυγή του Αμερικανού προέδρου. Ο Τραμπ κατηγορούσε το τηλεοπτικό δίκτυο ότι μόνταρε απόσπασμα συνέντευξης που είχε παραχωρήσει σε αυτό η Κάμαλα Χάρις εν μέσω προεκλογικής περιόδου.

Τον Δεκέμβριο το ABC συμφώνησε να καταβάλει στον Ρεπουμπλικάνο 15 εκατ. δολάρια.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φόνος στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 31χρονου - Οι τελευταίες εξελίξεις
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Εδώ βρέθηκε εγκαταλελειμμένο το όχημα των δραστών - Η κατάσταση της υγείας του 42χρονου
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου - Τα παράξενα ονόματα που δεν ξέραμε ότι υπήρχαν
«Χαλάει» ο καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές - Οι περιοχές που επηρεάζονται - Αναλυτική πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή
«Φωτιά» στις τιμές του κρέατος – Γιατί αγοράζουμε λιγότερο αλλά πληρώνουμε περισσότερο
Μετά τις φονικές πυρκαγιές: Τι προτείνουν βουλευτές για πυροπροστασία και αναγνώριση κινδύνου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επικό ποστάρισμα η Μπάγερν με.. Κέιν και λιμανάκι Πάφου! Φωτογραφία

 30.09.2025 - 09:15
Επόμενο άρθρο

Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο στην Ελλάδα - Βίντεο ντοκουμέντο

 30.09.2025 - 09:35
Οκτώ μήνες πριν τις κάλπες: Το πολιτικό σκηνικό σε αναβρασμό - Από το Άλμα στο ΕΛΑΜ - Οι νέοι «πρωταγωνιστές»

Οκτώ μήνες πριν τις κάλπες: Το πολιτικό σκηνικό σε αναβρασμό - Από το Άλμα στο ΕΛΑΜ - Οι νέοι «πρωταγωνιστές»

Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει, παρότι οι κάλπες απέχουν ακόμη οκτώ μήνες. Οι βουλευτικές εκλογές του 2026 δεν θα είναι μια τυπική αναμέτρηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Οκτώ μήνες πριν τις κάλπες: Το πολιτικό σκηνικό σε αναβρασμό - Από το Άλμα στο ΕΛΑΜ - Οι νέοι «πρωταγωνιστές»

Οκτώ μήνες πριν τις κάλπες: Το πολιτικό σκηνικό σε αναβρασμό - Από το Άλμα στο ΕΛΑΜ - Οι νέοι «πρωταγωνιστές»

  •  30.09.2025 - 06:28
Φόνος στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 31χρονου - Οι τελευταίες εξελίξεις

Φόνος στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 31χρονου - Οι τελευταίες εξελίξεις

  •  30.09.2025 - 08:17
VIDEO: Σε αυτό το γνωστό ξενοδοχείο διαπράχθηκε η απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Δείτε πλάνα από την είσοδο

VIDEO: Σε αυτό το γνωστό ξενοδοχείο διαπράχθηκε η απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Δείτε πλάνα από την είσοδο

  •  30.09.2025 - 08:40
«Καμπανάκι» Ελεγκτικής: Χάνονται 200εκ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο – Φράγματα χωρίς ασφάλεια, γεωτρήσεις χωρίς προστασία

«Καμπανάκι» Ελεγκτικής: Χάνονται 200εκ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο – Φράγματα χωρίς ασφάλεια, γεωτρήσεις χωρίς προστασία

  •  30.09.2025 - 09:02
«Φωτιά» στις τιμές του κρέατος – Γιατί αγοράζουμε λιγότερο αλλά πληρώνουμε περισσότερο

«Φωτιά» στις τιμές του κρέατος – Γιατί αγοράζουμε λιγότερο αλλά πληρώνουμε περισσότερο

  •  30.09.2025 - 06:29
Ιδανικός προορισμός για απόδραση - Nέα ταβέρνα στο χωριό σερβίρει brunch, μεζέδες και μπουφέ

Ιδανικός προορισμός για απόδραση - Nέα ταβέρνα στο χωριό σερβίρει brunch, μεζέδες και μπουφέ

  •  30.09.2025 - 09:14
Κατεχόμενα: Ξανά ενώπιον «στρατιωτικού δικαστηρίου» σήμερα οι πέντε Ελληνοκύπριοι

Κατεχόμενα: Ξανά ενώπιον «στρατιωτικού δικαστηρίου» σήμερα οι πέντε Ελληνοκύπριοι

  •  30.09.2025 - 07:20
Ληστεία στη Λευκωσία: Μπήκε «κύριος» στο διαμέρισμα 44χρονης - Την χτύπησε, την απείλησε με μαχαίρι και την «ξάφρισε»

Ληστεία στη Λευκωσία: Μπήκε «κύριος» στο διαμέρισμα 44χρονης - Την χτύπησε, την απείλησε με μαχαίρι και την «ξάφρισε»

  •  30.09.2025 - 06:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα