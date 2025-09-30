Ecommbx
Τέλος στο μονοπώλιο: Από 1η Οκτωβρίου θα αλλάζουμε πάροχο ρεύματος όπως αλλάζουμε κινητή;
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τέλος στο μονοπώλιο: Από 1η Οκτωβρίου θα αλλάζουμε πάροχο ρεύματος όπως αλλάζουμε κινητή;

 30.09.2025 - 10:34
Τέλος στο μονοπώλιο: Από 1η Οκτωβρίου θα αλλάζουμε πάροχο ρεύματος όπως αλλάζουμε κινητή;

Ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΣΑΗ) αναφέρεται στη σημασία του ανοίγματος της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού την 1η Οκτωβρίου, λέγοντας ότι αποτελεί το πρώτο βήμα για έναν πραγματικά υγιή ανταγωνισμό στην αγορά ενέργειας στην Κύπρο.

Σημειώνει πως σε πρώτο στάδιο οι συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρισμού ανέρχονται σε 17. Υπάρχουν δύο παραγωγοί, δέκα προμηθευτές, εννέα φορείς σωρευτικής εκπροσώπησης ΑΠΕ και τρεις παραγωγοί ΑΠΕ.

"Με τη λειτουργία της αναμένεται να εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις που υπήρχαν κατά τη μεταβατική περίοδο, προσφέροντας στους καταναλωτές το αυτονόητο: τη δυνατότητα να επιλέγουν τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους", αναφέρει ο Σύνδεσμος σε ανακοίνωση. 

Προσθέτει ότι η ενεργοποίηση της αγοράς θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα προάγει την καινοτομία, δημιουργώντας ταυτόχρονα συνθήκες διαφάνειας και βελτίωσης της ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

"Οι ανεξάρτητοι προμηθευτές αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να διαμορφώνουν το δικό τους ενεργειακό μείγμα, συνδυάζοντας συμβατική παραγωγή με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Αυτό τους επιτρέπει να προσφέρουν ευέλικτα τιμολόγια, με χαμηλότερες χρεώσεις κατά τις ώρες αυξημένης παραγωγής από ΑΠΕ και υψηλότερες τις βραδινές ώρες", σημειώνει.

"Με αυτόν τον τρόπο, ενθαρρύνεται η κατανάλωση ενέργειας όταν υπάρχει αφθονία πράσινης παραγωγής, επιτυγχάνεται καλύτερη ισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς, περιορίζονται οι περικοπές ΑΠΕ και, τελικά, μειώνεται το συνολικό κόστος ηλεκτρισμού για τους καταναλωτές", αναφέρει.

Σε πρώτο στάδιο, συνεχίζει, έχουν ενταχθεί στην αγορά ηλεκτρισμού 17 συμμετέχοντες,  δύο είναι Παραγωγοί, δέκα είναι Προμηθευτές, εννέα Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ και τρεις Παραγωγοί ΑΠΕ.

Όπως αναφέρεται, η αγορά ηλεκτρισμού περιλαμβάνει τρεις επιμέρους αγορές: την προθεσμιακή αγορά, την προημερήσια αγορά και την αγορά εξισορρόπησης πραγματικού χρόνου. Η συμμετοχή των προμηθευτών σε αυτές τις αγορές, θα τους επιτρέψει να διαμορφώνουν ανταγωνιστικές προσφορές προς τους καταναλωτές, καθώς θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το κόστος προμήθειας και την ευστάθεια του χαρτοφυλακίου τους, σημειώνεται.

Ο ΣΑΗ αναφέρει ακόμη ότι η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, ωστόσο, δεν αποτελεί από μόνη της την απάντηση στην αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και προσθέτει ότι για να πετύχουμε τη σωστή μετάβαση, απαιτείται θεσμική σταθερότητα, διαφάνεια και επαρκής χρόνος προσαρμογής.

"Γι’ αυτό και η  επιτυχία της δεν θα κριθεί αποκλειστικά από την έναρξή της, αλλά από το κατά πόσο θα εφαρμοστούν όλες οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στον ενεργειακό τομέα στον τόπο μας,  συμπεριλαμβανομένης της έλευσης του φυσικού αερίου, της αναβάθμισης του δικτύου και της υλοποίησης έργων αποθήκευσης. Γιατί μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να διασφαλιστεί ο πλήρης ανταγωνισμός, να ενισχυθεί η λειτουργία της αγοράς και να αξιολογηθεί αντικειμενικά η συνεισφορά της στη μείωση των τιμών του ηλεκτρισμού, που είναι το ζητούμενο όχι μόνο της πολιτείας, αλλά και των ιδιωτών παραγωγών και προμηθευτών", σημειώνει.

Ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού προσθέτει ότι η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων, και υπογραμμίζει πως παραμένει σταθερά προσηλωμένος στη δέσμευσή του να λειτουργεί ως αξιόπιστος και θεσμικός εταίρος, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση μιας συνεκτικής, σταθερής και μακροπρόθεσμης ενεργειακής στρατηγικής για τη χώρα μας.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για το Κυπριακό – Τι είπαν Χριστοδουλίδης και Κακλαμάνης στη Λευκωσία

Συγκρατημένη αισιοδοξία για το Κυπριακό – Τι είπαν Χριστοδουλίδης και Κακλαμάνης στη Λευκωσία

Είμαστε εδώ να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό από την πλευρά μας για να ευοδωθούν οι προσπάθειες για το Κυπριακό και είναι σημαντικό ότι υπάρχει μια κινητικότητα μετά από αρκετά χρόνια, όπως ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δημόσια είχε αναφέρει στη Γενεύη, στην προηγούμενη πολυμερή, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, υποδεχόμενος την Τρίτη τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη, στη Λευκωσία. Το Κυπριακό είναι ένα από τα ελάχιστα θέματα στα οποία υπάρχει πλήρης ομοφωνία στη Βουλή των Ελλήνων, δήλωσε από την πλευρά του ο κ. Κακλαμάνης.

