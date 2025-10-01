Στην Κοπεγχάγη για να συμμετάσχει στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μεταβαίνει ο ΠτΔ μετά την στρατιωτική παρέλαση

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας Βίκτωρα Παπαδόπουλου, νωρίς το απόγευμα σήμερα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου με θέμα την Ασφάλεια και την Άμυνα της ΕΕ, ενώ αργότερα θα λάβει μέρος στη συζήτηση με θέμα την κατάσταση στην Ουκρανία.

Το βράδυ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παρακαθήσει στο δείπνο που παραθέτει προς τιμή των ηγετών των κρατών που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα, το βασιλικό ζεύγος της Δανίας.

Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει στις εργασίες της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, ενώ στη συνέχεια θα συμμετάσχει στη συζήτηση με θέμα την οικονομική ασφάλεια, σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει διμερείς χωριστές συναντήσεις με την Πρόεδρο της Ελβετίας, Karin Keller-Sutter, με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Mark Rutte, με την Πρόεδρο της Μολδαβίας, Maia Sandu, καθώς και με τον Πρίγκιπα του Μονακό Albert II.

Στη συνέχεια θα παραστεί στις εργασίες λήξης της Ολομέλειας.

Την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, το πρωί, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει κατ΄ιδίαν συνάντηση με την Πρωθυπουργό της Δανίας, Mette Frederiksen, με την οποία στη συνέχεια θα παρακαθήσουν σε διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θα συνοδεύεται στην Κοπεγχάγη από την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου και υπηρεσιακούς παράγοντες, θα επιστρέψει στην Κύπρο το απόγευμα της 3ης Οκτωβρίου.