Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΤαξιδεύετε στην Ελλάδα; Γενική απεργία σήμερα - Πώς θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μεταφοράς
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξιδεύετε στην Ελλάδα; Γενική απεργία σήμερα - Πώς θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μεταφοράς

 01.10.2025 - 08:24
Ταξιδεύετε στην Ελλάδα; Γενική απεργία σήμερα - Πώς θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μεταφοράς

Μετ΄ εμποδίων θα κινηθούν σήμερα Τετάρτη τα ΜΜΜ λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία που έχουν κηρύξει ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΠΑΜΕ.

Έτσι, σήμερα 1η Οκτωβρίου, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ σε ανακοίνωσή τους δηλώνουν πως αγωνίζονται για συγκοινωνίες ασφαλείς, σύγχρονες και αξιόπιστες και ζητούν άμεση δυνατότητα σύναψης Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Επαναφορά του Συλλογικού Δικαίου, κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων και ουσιαστικά μέτρα πάταξης της ακρίβειας και αισχροκέρδειας.

Το Μετρό, ο ηλεκτρικός και το Τραμ, θα πραγματοποιούν δρομολόγια 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, προκειμένου να διευκολύνουν τη μετάβαση των διαδηλωτών στα συλλαλητήρια. Παράλληλα, λόγω των συγκεντρώσεων και έως την ολοκλήρωσή τους, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. να κλείσουν οι σταθμοί του μετρό στο Σύνταγμα και στο Πανεπιστήμιο.

Αναλυτικά

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά)
Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,
από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,
από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,
από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό
Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,
από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42, ​
από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,​​
από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,​
από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,
από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,
από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Το τραμ

Στη Γραμμή 7 του Τραμ ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19. Αντίστοιχα, ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Στη Γραμμή 6 του Τραμ ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24 και αντίστοιχα, ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των γραμμών 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,
ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,
ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,
ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Ακυρώσεις θα υπάρξουν στα δρομολόγια του σιδηροδρόμου και του Προαστιακού λόγω της συμμετοχής των εργαζόμενων στην 24ωρη απεργία που αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών.

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι πτήσεις καθώς η απεργία που εξήγγειλε η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας κηρύχθηκε παράνομη.

Δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν τα πλοία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) έχει εξαγγείλει 24ωρη απεργία.

Χειρόφρενο τραβούν και τα ταξί. Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, έχει ανακοινώσει προ ημερών ότι οι οδηγοί ταξί θα συμμετάσχουν στην απεργία.

Στην απεργία θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Η ΠΟΕΔΗΝ σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι « Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας- Πρόνοιας- ΕΚΑΒ, βρίσκεται στα όρια των αντοχών τους εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται και το υγειονομικό προσωπικό σε συνθήκες εργασιακής εξάντλησης, προσπαθεί να παρέχει ασφαλείς υπηρεσίες».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φόνος τα ξημερώματα: Γυναίκα έχασε τη μάχη ενώ μεταφερόταν στο νοσοκομείο – Οι πρώτες πληροφορίες
Απόπειρα φόνου: 62χρονος εντοπίστηκε αναίσθητος με τραύμα στο κεφάλι μετά από καβγά - Η κατάσταση της υγείας του - Χειροπέδες σε 36χρονο
Οδηγοί προσοχή: Αυτοί οι δρόμοι είναι κλειστοί για την στρατιωτική παρέλαση – Τι πρέπει να κάνετε αν θέλετε να βγείτε εκτός Λευκωσίας
ΤΖΟΚΕΡ: Ανεβαίνει κι άλλο το ποσό στην επόμενη κλήρωση – Θα πάμε σε νέο ρεκόρ μέχρι τα Χριστούγεννα;
Καιρός: Έτσι θα περάσουμε την αργία – Βροχές στα ορεινά, ισχυροί άνεμοι στα παράλια – Επιστροφή για σκόνη
Τέλος τα «υπόγεια» tattoo – Νέοι αυστηροί κανόνες για καλλιτέχνες και piercing σε δημόσια διαβούλευση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γυναικοκτονία στη Λευκωσία: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της άτυχης 58χρονης – Αναμένεται ένταλμα σύλληψης 62χρονου

 01.10.2025 - 08:03
Επόμενο άρθρο

Στην Κοπεγχάγη για να συμμετάσχει στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μεταβαίνει ο ΠτΔ μετά την στρατιωτική παρέλαση

 01.10.2025 - 08:42
LIVE - Στρατιωτική παρέλαση 1ης Οκτωβρίου: Έναρξη με 21 κανονιοβολισμούς - Συμμετοχή μηχανοκίνητων, πεζοπόρων τμημάτων και πτητικών μέσων

LIVE - Στρατιωτική παρέλαση 1ης Οκτωβρίου: Έναρξη με 21 κανονιοβολισμούς - Συμμετοχή μηχανοκίνητων, πεζοπόρων τμημάτων και πτητικών μέσων

Στις 9:00 το πρωί άρχισε η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση, στο πλαίσιο των εορτασμών της εξηκοστής πέμπτης επετείου από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE - Στρατιωτική παρέλαση 1ης Οκτωβρίου: Έναρξη με 21 κανονιοβολισμούς - Συμμετοχή μηχανοκίνητων, πεζοπόρων τμημάτων και πτητικών μέσων

LIVE - Στρατιωτική παρέλαση 1ης Οκτωβρίου: Έναρξη με 21 κανονιοβολισμούς - Συμμετοχή μηχανοκίνητων, πεζοπόρων τμημάτων και πτητικών μέσων

  •  01.10.2025 - 09:03
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Κατέθεσε στεφάνι στα Φυλακισμένα Μνήματα και στον ανδριάντα του Εθνάρχη Μακαρίου Γ - Δείτε φωτογραφίες

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Κατέθεσε στεφάνι στα Φυλακισμένα Μνήματα και στον ανδριάντα του Εθνάρχη Μακαρίου Γ - Δείτε φωτογραφίες

  •  01.10.2025 - 09:00
Γυναικοκτονία στη Λευκωσία: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της άτυχης 58χρονης – Αναμένεται ένταλμα σύλληψης 62χρονου

Γυναικοκτονία στη Λευκωσία: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της άτυχης 58χρονης – Αναμένεται ένταλμα σύλληψης 62χρονου

  •  01.10.2025 - 08:03
Σε shutdown οι ΗΠΑ για πρώτη φορά από το 2018 - Τι σημαίνει η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, ποιες υπηρεσίες επηρεάζει

Σε shutdown οι ΗΠΑ για πρώτη φορά από το 2018 - Τι σημαίνει η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, ποιες υπηρεσίες επηρεάζει

  •  01.10.2025 - 08:58
Απόπειρα φόνου: 62χρονος εντοπίστηκε αναίσθητος με τραύμα στο κεφάλι μετά από καβγά - Η κατάσταση της υγείας του - Χειροπέδες σε 36χρονο

Απόπειρα φόνου: 62χρονος εντοπίστηκε αναίσθητος με τραύμα στο κεφάλι μετά από καβγά - Η κατάσταση της υγείας του - Χειροπέδες σε 36χρονο

  •  01.10.2025 - 07:15
ΤΖΟΚΕΡ: Ανεβαίνει κι άλλο το ποσό στην επόμενη κλήρωση – Θα πάμε σε νέο ρεκόρ μέχρι τα Χριστούγεννα;

ΤΖΟΚΕΡ: Ανεβαίνει κι άλλο το ποσό στην επόμενη κλήρωση – Θα πάμε σε νέο ρεκόρ μέχρι τα Χριστούγεννα;

  •  01.10.2025 - 07:22
Οδηγοί προσοχή: Αυτοί οι δρόμοι είναι κλειστοί για την στρατιωτική παρέλαση – Τι πρέπει να κάνετε αν θέλετε να βγείτε εκτός Λευκωσίας

Οδηγοί προσοχή: Αυτοί οι δρόμοι είναι κλειστοί για την στρατιωτική παρέλαση – Τι πρέπει να κάνετε αν θέλετε να βγείτε εκτός Λευκωσίας

  •  01.10.2025 - 07:40
Τέλος τα «υπόγεια» tattoo – Νέοι αυστηροί κανόνες για καλλιτέχνες και piercing σε δημόσια διαβούλευση

Τέλος τα «υπόγεια» tattoo – Νέοι αυστηροί κανόνες για καλλιτέχνες και piercing σε δημόσια διαβούλευση

  •  01.10.2025 - 07:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα