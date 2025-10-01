Netflix: Υποδέχεται τον Οκτώβριο με νέες σειρές και ταινίες – Ετοιμάσου για βραδιές στον καναπέ - Δείτε trailer

Tο Netflix υποδέχεται τον Οκτώβριο του 2025 με νέες σειρές και ταινίες, έτοιμες να σε καθηλώσουν.

Ετοιμαστείτε για ένα μήνα γεμάτο νέες κυκλοφορίες που θα εμπλουτίσουν τις βραδιές σας.

Σειρές του Netflix

RIV4LRIES, από 1/10

Σε ένα γυμνάσιο στην Πίζα, κανείς δεν αμφισβητεί ποτέ τα κουλ παιδιά — μέχρι που φτάνει μια καινούρια μαθήτρια με τολμηρές ιδέες, η Τέρι, και οι αντιπαλότητες ξεκινούν.

The Game: You Never Play Alone: Season 1, από 2/10

Μια καριερίστα προγραμματίστρια παιχνιδιών αντιδρά στις μισογυνιστικές αντιλήψεις, αφού γίνεται στόχος βίαιων επιθέσεων στο διαδίκτυο και στην πραγματική ζωή.

Αρσενικά, από 2/10

Τέσσερις κολλητοί σαραντάρηδες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον κόσμο της σύγχρονης αρρενωπότητας, αλλά το μόνο που καταφέρνουν είναι να χειροτερέψουν τα πράγματα.

Το Νέο Σώμα, από 3/10

Ένα υποστελεχωμένο αστυνομικό τμήμα στη Σουηδία του 1950 κάνει ένα τολμηρό πείραμα: συστήνει την πρώτη ομάδα με γυναίκες αστυνομικούς. Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα.

Ήταν Κάποτε ένας Δολοφόνος, από 8/10

Γαλλία, 1504. Ένας αδίστακτος δολοφόνος το σκάει με τη χαμένη κόρη του στην προσπάθειά του να την προστατέψει από θανάσιμους εχθρούς και μοχθηρές δυνάμεις.

Boots, από 9/10

Αποφασίζοντας να καταταγεί στους Πεζοναύτες, ένας ψαρωμένος έφηβος βρίσκει νέο νόημα στη ζωή –και αναπάντεχη συντροφικότητα– ανάμεσα στους άλλους νεοσύλλεκτους.

Κληρονομιά και Φιλοδοξία, από 10/10

Η πλούσια ζωή της Νιχάλ απειλείται όταν ένας αυτοδημιούργητος μεγιστάνας που επιζητά τα χρήματα, αλλά ακόμα περισσότερο τον έρωτα, ταράζει την ελίτ της Κωνσταντινούπολης.

Splinter Cell: Deathwatch, από 14/10

Στον σκοτεινό κόσμο της κατασκοπείας, ο Σαμ Φίσερ είναι ένας θρύλος. Όταν τον επαναφέρουν στη δράση, πρέπει να βοηθήσει στην αποκάλυψη μιας παγκόσμιας συνωμοσίας.

Η Διπλωμάτισσα: Σεζόν 3, από 16/10

Παγιδευμένη σε μια θυελλώδη διπλωματική κρίση, η Κέιτ πρέπει να αντιμετωπίσει μια εύθραυστη νέα κυβέρνηση και μια θανάσιμη απειλή που θα έχει παγκόσμιες συνέπειες.

Καλή Ψαριά: Σεζόν 2, από 17/10

Το Ράμπο ντο Πέισε δεν είναι πλέον το ίδιο. Παλιοί φίλοι κι εχθροί επιστρέφουν για την αλλαγή της εξουσίας, διεκδικώντας τον έλεγχο του εμπορίου ναρκωτικών.

Το Τέρας της Φλωρεντίας, από 22/10

Ένας κατά συρροή δολοφόνος κυνηγά ζευγάρια και σκορπά τρόμο στην Ιταλία, ενώ οι αρχές ερευνούν μια υπόθεση του 1968 που ίσως βοηθήσει να βρουν το Τέρας της Φλωρεντίας.

Κανείς Δεν το Θέλει: Σεζόν 2, από 23/10

Το θυελλώδες ειδύλλιο της Τζοάν και του Νόα συναντά εμπόδια όταν έρχονται αντιμέτωποι με οικογενειακά δράματα, επαγγελματικές δυσκολίες και ένα πολύ μεγάλο ερώτημα.

Οι Κυρίαρχοι του Παιχνιδιού, από 29/10

Ένας νεαρός φιλοδοξεί να ανέβει στην ιεραρχία του υπόκοσμου του τζόγου στο Ρίο, αγνοώντας το επικίνδυνο παιχνίδι προδοσίας, πάθους και αίματος που τον περιμένει.

Ο Γητευτής: Σεζόν 4, από 30/10

Μετά τα γεγονότα της τρίτης σεζόν που αλλάζουν την Ήπειρο, ο Γκέραλτ, η Γένεφερ και η Σίρι χωρίζονται από έναν άγριο πόλεμο και αμέτρητους εχθρούς. Θα ξανασμίξουν;

Ο Γιος του Γάιδαρου, από 30/10

Ο Θίο σκαρφίζεται χαοτικά σχέδια για να σώσει το κατασχεμένο αυτοκίνητό του. Στο μεταξύ, ο ετοιμοθάνατος πατέρας του θα κάνει τα πάντα για να βρει ένα νέο νεφρό.

Η Αυτοκρατορία του Άμστερνταμ, από 30/10

Όταν αποκαλύπτεται η σχέση του Τζακ, η σύζυγός του, Μπέτι, αποφασίζει να του πάρει αυτό που αγαπάει περισσότερο: την αυτοκρατορία των coffee shop Jackal.

Με Κομμένη την Ανάσα: Σεζόν 2, από 30/10

Η ιδιωτικοποίηση του νοσοκομείου φέρνει έναν νέο προϊστάμενο και ωθεί το προσωπικό ακόμα πιο πολύ στα άκρα, ενώ η Πατρίθια κι η Τζέσικα δίνουν μια μάχη ζωής και θανάτου.

Bad Influencer, από 31/10

Μια ανύπαντρη μητέρα –και παραχαράκτρια λουσάτων τσαντών– συνεργάζεται με μια εγωκεντρική ινφλουένσερ για να πουλήσει τις τσάντες της και να ξεφύγει από τα χρέη.

Sports Σειρές του Netflix

Αρχική Πεντάδα: Σεζόν 2, από 16/10

Αυτή η καθηλωτική σειρά ακολουθεί τους Τζέιλεν Μπράουν, Κέβιν Ντουράντ, Σέι Γκίλγκους-Αλεξάντερ, Ταϊρίς Χάλιμπερτον και Τζέιμς Χάρντεν σε όλη τη σεζόν 2024-25 του NBA.

Ταινίες του Netflix

Στιβ, από 3/10

Μια δύσκολη μέρα, ο αφοσιωμένος διευθυντής ενός σχολείου τελευταίας ευκαιρίας πασχίζει να ελέγξει τους μαθητές του, την ώρα που αντιμετωπίζει και δικά του προβλήματα.

Καραμέλο, από 8/10

Μετά από μια διάγνωση που αλλάζει τη ζωή του, ένας σεφ με προοπτικές αποκτά ελπίδα και χιούμορ με τη βοήθεια ενός τετράποδου φίλου σε αυτήν την τρυφερή δραματική κωμωδία.

Η Γυναίκα στην Καμπίνα 10, από 10/10

Ενώ βρίσκεται σ’ ένα γιοτ, μια δημοσιογράφος βλέπει κάποιον να πέφτει στη θάλασσα. Επειδή όμως δεν την πιστεύει κανείς, ρισκάρει τη ζωή της για να αποκαλύψει την αλήθεια.

Κολύμπα προς Εμένα, από 10/10

Μια οικιακή βοηθός και το κορίτσι που φροντίζει έρχονται κοντά ένα ταραχώδες καλοκαίρι, μέχρι που το χάσμα που χωρίζει τους κόσμους τους πυροδοτεί μια τραγική τροπή.

Φουριόζα 2, από 15/10

Στον απόηχο ενός φόνου, ο νέος αρχηγός της Φουριόζα, Χρυσός, παίρνει τα ηνία της βίαιης και τρομερής συμμορίας χούλιγκαν κι αποφασίζει να εστιάσει πέρα από τα σύνορα.

Ο Χρόνος που Απομένει, από 16/10

Περιτριγυρισμένη από θανάτους, μια ηλικιωμένη γυναίκα ξαναζεί τον έρωτά της με έναν μυστηριώδη, αγέραστο εραστή, ενώ κάποιος ερευνά το σκοτεινό μυστικό τους.

Ένα Φάντασμα στη Μάχη, από 17/10

Μια νεαρή αστυνόμος αφήνει τα πάντα πίσω της και προσποιείται ότι ανήκει στην ETA, ρισκάροντας τη ζωή της για να αποκαλύψει τις κρυψώνες των τρομοκρατών στη νότια Γαλλία.

Καλά Νέα, από 17/10

Όταν αεροπειρατές παίρνουν τον έλεγχο μιας γιαπωνέζικης πτήσης κι απαιτούν να πάνε στην Πιονγιάνγκ, καταστρώνεται ένα θεότρελο σχέδιο για να πάει το αεροπλάνο στη Σεούλ.

27 Νύχτες, από 17/10

Όταν δύο κόρες βάζουν τη μητέρα τους σε μια ψυχιατρική κλινική γιατί είναι πολύ ανέμελη, ένας ειδικός πρέπει να αποφανθεί αν είναι ασθενής ή αν απλά απολαμβάνει τη ζωή.

Το Ελιξίριο, από 23/10

Ένα ελιξίριο ξυπνάει τους νεκρούς σε ένα χωριό. Μια δυσλειτουργική οικογένεια πρέπει να ενωθεί και να παλέψει για την επιβίωση καθώς όλα γύρω καταρρέουν.

A House of Dynamite, από 24/10

Όταν ένας πύραυλος αγνώστου ταυτότητας εκτοξεύεται με στόχο τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκινά ένας αγώνας για να βρεθεί ο υπεύθυνος και να του δοθεί απάντηση.

Η Μπαλάντα ενός Μικρού Παίκτη, από 29/10

Στα αστραφτερά καζίνο του Μακάο, ένας τζογαδόρος που θέλει να ξεφύγει από το παρελθόν και τα χρέη του εντυπωσιάζεται από μια μυστηριώδη γυναίκα στο τραπέζι του μπακαρά.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

True Haunting: Υπερφυσικός Τρόμος, από 7/10

Μέσα από καθηλωτικές αναπαραστάσεις και πρόσφατες συνεντεύξεις, αυτή η ανατριχιαστική σειρά αναλύει παραφυσικά φαινόμενα από τη σκοπιά όσων τα έχουν βιώσει.

Βικτόρια Μπέκαμ, από 9/10

Μπείτε στο ατελιέ της Βικτόρια Μπέκαμ στο Λονδίνο. Η σχεδιάστρια και πρώην μέλος των Spice Girl μιλά για τη ζωή της, ενώ ετοιμάζεται για την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι.

Η Τέλεια Γειτόνισσα, από 17/10

Υλικό από κάμερες της αστυνομίας αποκαλύπτει πώς μια διαφωνία σε μια γειτονιά έγινε φονικό σε ένα ντοκιμαντέρ για τον φόβο, τις προκαταλήψεις και τον νόμο της Αυτοάμυνας.

Καλή Ψαριά: Η Σουρεαλιστική Ιστορία του Ράμπο ντο Πέισε, από 17/10

Εκατοντάδες κιλά κοκαΐνης ξεβράζονται σε ένα πορτογαλικό χωριό τον Ιούνιο του 2001. Αυτό το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ φανερώνει τον μακροχρόνιο αντίκτυπο στην κοινότητα.

Mob War: Φιλαδέλφεια Εναντίον Μαφίας, από 22/10

Ένας άγριος πόλεμος ανάμεσα στον Τζον Στάνφα και τον Τζόι Μερλίνο βυθίζει τη Φιλαδέλφεια της δεκαετίας του ’90 στο χάος, σε αυτήν τη σειρά βασισμένη σε αληθινά εγκλήματα.

Εφιάλτες της Φύσης: Χαμένοι στη ζούγκλα, από 28/10

Ανατριχιαστικές ιστορίες επιβίωσης ξεδιπλώνονται σε μια σειρά ντοκιμαντέρ που καταγράφει τον κίνδυνο και τη σκοτεινή ομορφιά της φύσης μέσα από τα μάτια των θηραμάτων.

Αϊλίν: Η Βασίλισσα των Κατά Συρροή Δολοφόνων, από 30/10

Η Αϊλίν Γουόρνος ήταν κάτι σπάνιο: μια γυναίκα κατά συρροή δολοφόνος. Από την κακοποίησή της μέχρι την εκτέλεσή της, ένα ντοκιμαντέρ ερευνά τη ζωή και τα εγκλήματά της.

Χουάν Γκαμπριέλ: Πρέπει, Μπορώ, Θα το Κάνω, από 30/10

Σπάνια βίντεο κι αποκλειστικές συνεντεύξεις αποκαλύπτουν την ευφυΐα, τις θυσίες, τη δημόσια και την προσωπική ζωή του θρυλικού τραγουδιστή και συνθέτη Χουάν Γκαμπριέλ.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus