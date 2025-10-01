Εντοπισμός ναρκωτικών: Δεν θα πιστεύετε πού έκρυψαν μεθαμφεταμίνη - Χειροπέδες σε 29χρονο - Δείτε φωτογραφίες

Ο 29χρονος συνελήφθη από μέλη της ΥΚΑΝ κατά την παραλαβή του πακέτου που περιείχε τα ναρκωτικά, από εταιρεία ταχυμεταφορών στη Λευκωσία.

Το πακέτο περιείχε κλωστές όπου ήταν επιμελώς κρυμμένα τα ναρκωτικά.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λευκωσίας) διερευνά την υπόθεση.

